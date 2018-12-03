Футбол

«Арсенал» одержал победу над «Зенитом» в 16-м туре РПЛ
RT на русском
13:25

Тульский «Арсенал» взял верх над петербургским «Зенитом» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, прошедшая в Туле, завершилась со счётом 4:2. В составе хозяев дублем отметился Эванс Кангва (на 6-й и 74-й минутах), Резиуан Мирзов (39') и Зелимхан Бакаев (77').
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