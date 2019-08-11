Футбол

«Арсенал» обыграл «Ньюкасл» в первом туре АПЛРИА Новости 11:07

Футболисты лондонского "Арсенала" на выезде обыграли "Ньюкасл" в матче первого тура чемпионата Англии. Встреча, прошедшая в Ньюкасле, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Обамеянг принес «Арсеналу» победу над «Ньюкаслом» в первом туре АПЛ

Sport24.ru10:58

Обамеянг приносит победу «Арсеналу» в первом туре АПЛ

Sport.ru11:29

«Лестер» — «Вулверхэмптон»: видеообзор лучших моментов матча

Чемпионат11:37

Обамейанг принес «Арсеналу» первую победу в новом сезоне АПЛ

Матч ТВ10:53

Обамеянг о победе над «Ньюкаслом»: «В прошлом году мы плохо начали, так что сейчас мы счастливы»

Sports.ru11:15

«Арсенал» начинает новый сезон АПЛ с победы, «Лестер» - с нулевой ничьей

Спорт-Экспресс11:04

Гол Обамеянга принес «Арсеналу» победу над «Ньюкаслом»

Советский спорт10:57
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 18:17, Вашингтон
Финансы

Bloomberg предсказал России четвертое место по золотовалютным резервам

Как указывает агентство, Россия имеет шанс вытеснить Саудовскую Аравию с четвертого места по объемам золотовалютных резервов.
Обновлено в 06:05
Футбол

Во время матча «Ахмат» — «Спартак» по громкой связи оскорбили судью

Обновлено в 16:55
Теннис

Теннисист Медведев проиграл Надалю в финале турнира в Монреале

Обновлено в 17:27
Авто

Ford представил новое издание для внедорожника Expedition

Прошло два года с тех пор, как мы в последний раз видели версию King Ranch на самом большом внедорожнике компании Ford – речь идет о модели Expedition.
Обновлено в 13:59
Экономика

Стало ясно, что будет с «Северным потоком — 2»

Представители оператора "Северного потока — 2" заявили о скором завершении укладки труб в исключительной экономической зоне Швеции.
Обновлено в 01:00
Политика

Директор актера Пашинина рассказала о его востребованности

Обновлено в 08:39
Армия и оружие

ПВО авиабазы Хмеймим в Сирии сбила шесть беспилотников боевиков

Обновлено в 15:02
Происшествия

В Черном море загорелось и затонуло рыболовецкое судно

Обновлено в 15:43
Армия и оружие

В бундестаге отвергли угрозы США вывести войска из Германии

Обновлено вчера в 06:56
Происшествия

Ударившего девушку сотрудника МВД собираются преследовать уголовно

Ударившего девушку сотрудника МВД собираются преследовать уголовно Российские правозащитники намерены добиваться идентификации и привлечения к ответственности сотрудников полиции, которые в субботу ударили задержанную в центре Москвы Дарью Сосновскую.
Обновлено в 17:57
Армия и оружие

NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы

Угрозу войны между Россией и США, поводом к которой может послужить, например, потопление американского корабля после случайного подрыва на мине, оставшейся в Черном море со времен Второй мировой, оценил профессор-исследователь Института морских исследований Китая в Военно-морском колледже США в Ньюпорте Лайл Голдстин.
Обновлено в 06:27
Экономика

Bloomberg назвал самые богатые семьи мира

Обновлено вчера в 12:55
Происшествия

В «Росатоме» раскрыли детали взрыва ракеты на архангельском полигоне

Обновлено вчера в 09:45
Авто

Новый гиперкар LMP1 получит задние крылья в стиле Alfa Romeo BAT

В салоне машины будет установлена новая мультимедийная система и цифровая панель, на которую выведут все функции управления автомобилем.
Обновлено в 05:01
Происшествия

США усомнились в самоубийстве миллиардера-педофила Эпштейна

Самоубийство миллиардера Джеффри Эпштейн, обвиняемого в сексуальной эксплуатации детей, вызывает серьезные вопросы.
Обновлено вчера в 23:06
Политика

Зарубежных послов пригласят в Совфед после публикаций о митингах

Ранее 11 августа зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил, что зарубежные силы использовали видеохостинг YouTube для манипулирования гражданами России, провоцируя их на нарушение закона в ходе прошедших митингов в столице.
Обновлено в 14:29
Армия и оружие

Впервые показано применение гиперзвуковой ракеты «Кинжал»

На конкурсе «Авиадартс» Армейских международных игр широкой публике впервые показали в действии гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал».
Обновлено вчера в 08:21
Здоровье

Врач дала рекомендации по борьбе с гипертонией

Кардиолог из США Элизабет Клодас назвала четыре простых шага для борьбы с повышенным давлением.
Обновлено в 17:37
Общество

AP: ущерб от штормов и наводнений в США за полгода составил $1,2 млрд

Экономический ущерб, нанесенный штормами и наводнениями инфраструктуре 24 американских штатов за первую половину 2019 года, составил $1,2 млрд.
Обновлено в 14:02
Религия

Тысячи мусульман отмечают Курбан-байрам в Москве

Сегодня мусульмане всего мира отмечают Курбан-байрам. В Московской соборной мечети на праздничный намаз собрались тысячи верующих.
Обновлено в 02:13
Происшествия

Число пострадавших при взрывах боеприпасов под Ачинском достигло 30

Обновлено в 02:41
Политика

Туркменистан работает над паромным сообщением с регионами России

Туркменистан рассчитывает запустить паромное сообщение с рядом регионов Российской Федерации, сообщает ТАСС.
Обновлено в 16:55
Футбол

Локомотив — Урал 4:0

"Локомотив" набрал после пяти туров десять очков, перебравшись с шестого на второе место в турнирной таблице РПЛ.
Обновлено в 11:20
Кино

Новый фильм Тарантино поставил рекорд в первый день проката в России

ИА «Ореанда-Новости» Новый фильм режиссёра «Бешеных псов» и «Криминального чтива» в первый же день премьеры в России собрал 125 миллионов рублей, что стало рекордом.
Обновлено вчера в 02:28
Кино

Умер Пьеро Този

Умер Пьеро Този Скончался 92-летний Пьеро Този — легендарный художник по костюмам классических фильмов Лукино Висконти и других итальянских режиссеров золотого века кино.
Обновлено в 17:57
Происшествия

Массовая драка со стрельбой в кафе в Петербурге попала на видео

Появилось видео потасовки в одном из ресторанов сети быстрого питания "Бургер Кинг" в Санкт-Петербурге. Ролик опубликовал телеканал РЕН ТВ.
Обновлено в 14:24
Армия и оружие

Турция задумалась о российских Су-35 после отказа США продавать F-35

Турция рассматривает возможность приобретения российских истребителей Су-35 после отказа США продавать F-35.
Обновлено в 16:53
Шоу-бизнес

Сын Алена Делона рассказал о самочувствии отца после инсульта

Обновлено в 16:50
Интернет

Нейросеть научили превращать людей в персонажей аниме

Южнокорейские инженеры обучили нейросеть создавать аниме-персонажей с помощью обработки фотографий реальных людей.
Обновлено в 15:58
Общество

Митинг на проспекте Сахарова собрал рекордные 50 000 человек

Проект «Белый счетчик», который занимается подсчетом людей на акциях протеста, насчитал 49 900 участников.
Обновлено вчера в 10:28
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Пьер-Эмерик Обамеянг
Габонский футболист
Габонский и французский футболист, нападающий футбольного клуба «Арсенал» и сборной Габона. Лучший футболист Африки 2015 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Ньюкасл Юнайтед
Спортивный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из города Ньюкасл-апон-Тайн на северо-востоке Англии. По итогам сезона 2016/17 выиграл Чемпионшип и завоевал себе право выхода в Премьер-лигу.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное