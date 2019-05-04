Футбол

«Локомотив» проиграл тульскому «Арсеналу»Свободная Пресса 14:04

В матче 27 тура чемпионата России тульский «Арсенал» в родных стенах уверенно переиграл московский «Локомотив». «Оружейники» отправили в ворота «железнодорожников» два безответных мяча. Счёт в матче дальним ударом открыл полузащитник Зелимхан Бакаев на 24-й минуте.
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«Локомотив» уступил «Арсеналу» в Туле и сделал «Зенит» чемпионом

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«Арсенал» обыграл «Локомотив» со счетом 2:0

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Тула оформила чемпионство «Зенита»

Спорт-Экспресс14:10

Красивый гол Бакаева — в видеообзоре матча «Арсенал» — «Локомотив»

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«Арсенал» победил «Локомотив» и сделал «Зенит» чемпионом России

Московский Комсомолец14:02

«Арсенал» — «Локомотив» — 2:0. Видеообзор матча 27-го тура РПЛ

Sport24.ru16:29

Авторитеты не верят в победу тульского «Арсенала» над «Локомотивом»

Молодой коммунарвчера в 06:44
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Футбол

Файер-феерия в Пулково. «Зенит» встретили тысячи болельщиков

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Небензя спел в ООН песни военных лет

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Главный бой турнира организации Russian Cagefighting Championship (RCC) в Челябинске завершился победой бывшего чемпиона Bellator в среднем весе Александра Шлеменко над экс-бойцом UFC Вискарди Андраде.
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Религия

В РПЦ прокомментировали сообщения о болезни патриарха

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Происшествия

СК начал проверку после рекомендации врача «вызвать попа» пенсионеру

По его данным, дежурный врач больницы в Новоалтайске отказался принимать пациента в тяжелом состоянии, предложив его родственникам вместо медицинской помощи «вызвать попа».
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Армия и оружие

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Под Санкт-Петербургом полицейские устроили погоню за автонарушителем и поплатились аварией.
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Два льва напали на работника зоопарка в Германии

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Футбол

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В матче 37-го тура английской премьер-лиги "Ливерпуль" на выезде обыграл "Ньюкасл Юнайтед" со счетом 3:2. Подопечные Юргена Клопа одержали восьмую победу кряду и довели беспроигрышную серию до 16 игр – 12 побед, 4 ничьи.
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Общество

Украинский генпрокурор Юрий Луценко замечен с семьей в аэропорту Рима

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Общество

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В Аргентине сотрудницу департамента Ла-Плата Соню Пеллиццари уволили за то, что она продавала в интернете эротические снимки и порноролики со своим участием, сообщает The Sun.
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Происшествия

В США Boeing 737 с пассажирами упал в реку

Крушение пассажирского самолета Boeing 737 произошло вблизи города Джексонвилл во Флориде в субботу, 4 мая.
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Происшествия

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Экономика

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Возраст черепа оценивают примерно в 300 тыс. лет. Его нашли при раскопках разрушенной пещеры на юго-востоке Китая.
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