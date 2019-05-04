Футбол
«Локомотив» проиграл тульскому «Арсеналу»Свободная Пресса 14:04
В матче 27 тура чемпионата России тульский «Арсенал» в родных стенах уверенно переиграл московский «Локомотив». «Оружейники» отправили в ворота «железнодорожников» два безответных мяча. Счёт в матче дальним ударом открыл полузащитник Зелимхан Бакаев на 24-й минуте.
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Гол Овечкина не спас Россию от поражения в матче с Финляндией
В концовке Александр Овечкин при игре в шесть полевых смог отыграть один гол. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
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Израиль в ответ на ракеты поразил 120 военных целей в секторе Газа
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