Футбол

«Арсенал» обыграл в Туле «Локомотив» и сделал чемпионом России «Зенит»Тульская пресса 13:57

В Туле 4 мая сыгран матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги. Тульский "Арсенал" принимал столичный "Локомотив". Как писала "Тульская пресса", на 24-й минуте встречи красивым дальним ударом счет открыл Зелимхан Бакаев.
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Тульский «Арсенал» уверенно обыграл «Локомотив» и сделал «Зенит» чемпионом

Тульские Известия13:56

«Локомотив» уступил «Арсеналу» в Туле и сделал «Зенит» чемпионом

Матч ТВ13:56

Тула оформила чемпионство «Зенита»

Спорт-Экспресс14:10

Видео дня: Гол Бакаева, сделавший «Зенит» чемпионом России

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Красивый гол Бакаева — в видеообзоре матча «Арсенал» — «Локомотив»

Чемпионат15:16

«Арсенал» победил «Локомотив» и сделал «Зенит» чемпионом России

Московский Комсомолец14:02

Авторитеты не верят в победу тульского «Арсенала» над «Локомотивом»

Молодой коммунарвчера в 06:44
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Происшествия

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Армия и оружие

США осудили ракетные обстрелы Израиля радикалами из сектора Газа

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Главу министерства обороны Великобритании Гэвина Уильямсона могли уволить из-за его высказываний о болезни премьер-министра Терезы Мэй и стремления направить британские войска для участия в военном вмешательстве за рубежом, сообщает издание Sunday Times со ссылкой на источники.
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Авто

Опубликованы снимки внедорожника УАЗ-3172

Журнал «За рулем» опубликовал снимки одной из самых перспективных и, в то же время, таинственных моделей в истории Ульяновского автозавода – внедорожника УАЗ-3172.
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