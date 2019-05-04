Футбол
«Арсенал» обыграл в Туле «Локомотив» и сделал чемпионом России «Зенит»Тульская пресса 13:57
В Туле 4 мая сыгран матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги. Тульский "Арсенал" принимал столичный "Локомотив". Как писала "Тульская пресса", на 24-й минуте встречи красивым дальним ударом счет открыл Зелимхан Бакаев.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 21:37, Ашберн
Общество
В Казахстане решили отказаться от «Бессмертного полка»
В казахстанском городе Актоб в этом году решили отказаться от акции "Бессмертный полк", которая традиционно проходит 9 мая.
Обновлено в 13:31
Происшествия
В США в реку упал пассажирский Boeing 737
В американском штате Флорида, недалеко от города Джексонвилл, пассажирский самолет Boeing 737 упал в реку.
Обновлено в 01:35
Кино
Джордж Мартин рассказал о работе над сериалами-продолжениями «Игры престолов»
Как сообщил писатель, в настоящее время разрабатывается пять продолжений ставшего легендарным шоу, и работа над трем продвигается "очень хорошо".
Обновлено в 21:23
Общество
Группа из 20 человек в Канаде выиграла в лотерею $37 млн
Джекпот национальной лотереи Lotto Max в размере 50 млн канадских долларов ($37 млн) поделят между собой сразу 20 человек.
Обновлено в 15:02
Общество
В Нью-Йорке прошла акция «Бессмертный полк»
Акция "Бессмертный полк" в пятый раз прошла в Нью-Йорке, в ней приняли участие около 2 тысяч человек.
Обновлено в 17:17
Шоу-бизнес
Наталья Рудова поддержала Седокову снимком в купальнике
Актриса Наталья Рудова решила поддержать коллегу и разместила в своем Instagram снимок в купальнике.
Обновлено в 10:06
Армия и оружие
Российский крейсер признали самым мощным в мире
Американское издание признало российский атомный крейсер "Адмирал Нахимов" самым мощным кораблем в мире. Об этом сообщает Military Watch.
Обновлено в 10:55
Здоровье
Александр Саверский о том, как борются с приписками в системе ОМС
Снял ли проблему переход на подушевое финансирование и как проверить, не мертвая ли вы душа, рассказывает президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский.
Обновлено в 11:30
Армия и оружие
США осудили ракетные обстрелы Израиля радикалами из сектора Газа
Палестинские радикалы из сектора Газа с утра субботы выпустили более 250 ракет по Израилю, в ответ израильские военные поразили 120 военных объектов радикальных движений ХАМАС и "Исламский джихад" на территории анклава, сообщила ранее пресс-служба армии еврейского государства.
Обновлено в 18:45
Общество
Мессенджеры обязуются идентифицировать пользователей по номеру телефона
В случае если мобильный оператор находит в своей базе запрашиваемый номер телефона, он также обязуется указать, какими мессенджерами пользуется абонент и присвоить ему специальный идентификационный код.
Обновлено в 17:13
Происшествия
Подросток заступился за женщину в магазине и был избит
Сообщалось, что подростка избили неизвестные после того, как он вступился за женщину. Полиция ведет розыск участников конфликта.
Обновлено в 17:18
Общество
Репетиция парада Победы прошла в небе над Москвой
Обновлено в 15:31
Космос
В России начались испытания техники для суборбитального туризма
Компания «КосмоКурс», планирующая проводить туристические суборбитальные полёты, начала первые испытания ракетно-космической техники.
Обновлено в 21:05
Политика
СМИ узнали причину отставки министра обороны Британии
Главу министерства обороны Великобритании Гэвина Уильямсона могли уволить из-за его высказываний о болезни премьер-министра Терезы Мэй и стремления направить британские войска для участия в военном вмешательстве за рубежом, сообщает издание Sunday Times со ссылкой на источники.
Обновлено в 19:41
Авто
Опубликованы снимки внедорожника УАЗ-3172
Журнал «За рулем» опубликовал снимки одной из самых перспективных и, в то же время, таинственных моделей в истории Ульяновского автозавода – внедорожника УАЗ-3172.
Обновлено вчера в 12:10
Армия и оружие
Один из главарей ИГ убит в Афганистане
Спецназ афганской полиции ликвидировал одного из главарей террористической группировки "Исламское государство" (ИГ), который руководил деятельностью экстремистов на севере Афганистана и в Центральной Азии.
Обновлено в 20:44
Футбол
«Зенит» досрочно выиграл чемпионат России
Обновлено в 14:08
Политика
Делегаты из США признались в любви к Крыму
Обновлено в 07:34
Наука
Ученые на древней стеле обнаружили имя библейского царя
Ученые Института археологии Тель-Авивского университета Исраэль Финкельштейн и Надав Нааман после повторного изучения знаменитой Стелы Меша обнаружили на ней имя библейского царя Балака.
Обновлено в 14:07
Гаджеты
Вспышка Nissin MG80 Pro с ведущим числом 60 выпускается в вариантах для камер Canon, Nikon, Sony, Fujifilm, Panasonic и Olympus
Компания Nissin на этой неделе сообщила о выпуске вспышки MG80 Pro.
Обновлено в 12:29
Армия и оружие
Ракетные испытания в КНДР координировал Ким Чен Ын
Запуск ракет из КНДР 4 мая координировал лично северокорейский лидер Ким Чен Ын. Об этом 5 мая сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 17:45
Шоу-бизнес
Станислав Садальский сделал Татьяне Васильевой подарок
Знаменитый актер и эпатажный блогер Станислав Садальский поделился с поклонниками в Instagram подробностями выходного дня.
Обновлено в 18:21
Здоровье
Врач опроверг данные о вреде мытья курятины перед приготовлением
Врач-терапевт Юрий Ярошенко опроверг заявления об опасности мытья куриного мяса перед приготовлением.
Обновлено в 11:43
Политика
США и Словакия высказались против «Северного потока-2»
Соединенные Штаты и Словакия выступают против строительства газопровода "Северный поток - 2".
Обновлено вчера в 17:38
Авто
Названы 4 преимущества годовалого авто перед новым
Обновлено в 12:46
Космос
В продаже появились фрагменты космического корабля «Аполлон-11»
Недавно появилось четвертое обновление коллекции, в которое входят такие вещи, как внеземные аминокислоты, лунная пыль, древнеегипетские бусины, небольшой кусок памятного знака Голливуда и фрагменты костей динозавра.
Обновлено вчера в 14:49
Экономика
В Центробанке Эстонии остался один слиток золота
Обновлено вчера в 18:06