Футбол
«Арсенал» обыграл в Туле «Локомотив» и сделал чемпионом России «Зенит»Тульская пресса вчера в 13:57
В Туле 4 мая сыгран матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги. Тульский "Арсенал" принимал столичный "Локомотив". Как писала "Тульская пресса", на 24-й минуте встречи красивым дальним ударом счет открыл Зелимхан Бакаев.
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«Локомотив» проиграл на выезде «Арсеналу», потеряв шансы на защиту чемпионского титула
Советский спортвчера в 13:56
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