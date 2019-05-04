«Арсенал» обыграл в Туле «Локомотив» и сделал чемпионом России «Зенит»Тульская пресса вчера в 13:57

В Туле 4 мая сыгран матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги. Тульский "Арсенал" принимал столичный "Локомотив". Как писала "Тульская пресса", на 24-й минуте встречи красивым дальним ударом счет открыл Зелимхан Бакаев.

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