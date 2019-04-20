Футбол
«Арсенал» обыграл «Уфу» в матче РПЛКоммерсантъ 06:37
Тульский «Арсенал» обыграл «Уфу» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Игнатьев: футболисты «Локомотива» как минимум не проиграют ЦСКА
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Захарова сравнила дебаты Порошенко и Зеленского с шапито
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского продолжающимся обманом украинского народа.
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В России могут появиться частные кладбища
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При самостоятельном переключении передач на МКПП, водитель в попытке сэкономить или при неспешном качении на спуске, по привычке допускает движение на холостых оборотах.
Обновлено в 07:20
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Глава Правительства РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что Москва приняла ответные меры на действия украинских властей и запретила экспорт нефти и нефтепродуктов в Незалежную.
Обновлено 18 апреля в 06:36
Музыка
Дочь Алсу исполнила на конкурсе песню Юлии Началовой
В дополнительном раунде, в котором юным исполнителям дали шанс побороться за возвращение в проект, Микелла исполнила песню «Герой не моего романа».
Обновлено вчера в 20:59
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Ежедневный кусок сыра снижает вероятность инфаркта
Английские учёные из Университета Рединга считают, что сыр благоприятно влияет на состояние сердечно-сосудистой системы.
Обновлено в 04:42
Происшествия
Полицейские устроили массовую драку в московском баре
Обновлено в 06:23
Политика
Порошенко позвонил Помпео и пожаловался на Зеленского
Телефонные переговоры с госсекретарем Соединенных Штатов Маклом Помпео после дебатов с шоуменом Владимиром Зеленским провел президент Украины Петр Порошенко.
Обновлено вчера в 20:02
Общество
Мединский помог волонтерам с уборкой территории Донского монастыря
Министр культуры Владимир Мединский вместе с волонтерами принял участие в уборке на территории Донского монастыря в Москве в День заботы о памятниках истории и культуры, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 05:44
Происшествия
Взрыв прогремел в Кабуле у министерства связи
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Обновлено в 04:22
Хоккей
Семь игроков ЦСКА вызваны в сборную России по хоккею
После завершения сезона КХЛ в сборную России для подготовки к чемпионату мира в Словакии вызваны семь игроков победителя ЦСКА, а также один игрок финалиста "Авангарда" Илья Михеев.
Обновлено в 05:49
Транспорт
Парад трамваев с участием современных и ретровагонов пройдет в Москве
Ежегодный парад трамваев пройдет в центре столицы в субботу, после чего на Чистопрудном бульваре развернется выставка старинного транспорта, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУП "Мосгортранс".
Обновлено вчера в 23:31
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В 136 раз хотят увеличить плату за подключение к электросетям в России
Государственный холдинг «Россети» предложил увеличить тарифы за подключение к электросетям в 136 раз – с 550 рублей (именно столько платит обычный потребитель) до 5 тысяч рублей за каждый киловатт.
Обновлено вчера в 18:59
Кино
Фильм студентки из Санкт-Петербурга покажут на Каннском кинофестивале
Работа Олеси Яковлевой стала второй российской лентой после «Дылды» Кантемира Балагова, которая вошла в программу Каннского фестиваля в этом году.
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Общество
Московским студентам предлагают места в первых рядах шествия «Бессмертный полк» почти за месяц Дня Победы
Спортивные клубы некоторых столичных вузов разместили в соцсетях соответствующие обращения.
Обновлено в 06:30
Общество
Ученые выяснили, отчего увеличилась продолжительность жизни котов
Обновлено вчера в 22:00
Транспорт
В ГИБДД рассказали, как изменится теоретический экзамен на права
Госавтоинспекция планирует в конце этого года более чем вдвое увеличить число вопросов в теоретической части экзамена на водительские права.
Обновлено в 05:36
Происшествия
В Мексике жертвами стрельбы на вечеринке стали 13 человек
В результате погибли 13 человек, в числе которых двухлетний ребенок.
Обновлено в 03:09
Футбол
«Зенит» выйдет на игру против «Краснодара» в белом
Обновлено в 06:24
Наука
Древняя империя в Андах не воевала 500 лет благодаря распитию пива
Обновлено вчера в 19:02