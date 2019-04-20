Футбол

«Арсенал» обыграл «Уфу» в матче РПЛКоммерсантъ 06:37

Тульский «Арсенал» обыграл «Уфу» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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ФК «Уфа» проиграл «Арсеналу» на домашнем поле

Башинформ06:23

Аджоев: матч в Уфе получился тяжёлым, никто и не настраивался на лёгкую прогулку

Чемпионат06:52

«Уфа» потерпела первое поражение при Евсееве

Матч ТВ06:21

Евсеев впервые проиграл, «Арсенал» рвется в еврокубки

Спорт-Экспресс07:00

«Уфа» потерпела первое поражение при Евсееве, проиграв «Арсеналу»

Советский спорт06:21

Протащить мяч 60 метров без борьбы и забить. День, когда тульскому «Арсеналу» позавидовала «Барса»

Sport24.ru07:00

Опять ничья

Молодой коммунар18 апреля в 17:22
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Религия

20 апреля православные отметят Лазареву субботу

Обновлено 17 апреля в 11:30
Происшествия

В Казахстане 11 человек погибли в результате аварии с автобусом

По предварительным данным, одиннадцать человек погибли, 29 пострадали в результате аварии с пассажирским автобусом в Казахстане.
Обновлено в 02:30
Шоу-бизнес

Певица Адель рассталась с мужем

Британская певица Адель рассталась со своим супругом бизнесменом Саймоном Конекки. Об этом 19 апреля сообщает Associated Press.
Обновлено вчера в 21:35
Политика

Лукашенко не стал комментировать слова Бабича о стоимости БелАЭС

Белорусский президент Александр Лукашенко считает, что Россия "разберется сама" в ситуации, которая сложилась вокруг недавних заявлений посла РФ в Минске Михаила Бабича о стоимости БелАЭС.
Обновлено в 07:25
Армия и оружие

Франция отправит военных и танки к границам России

Обновлено вчера в 00:48
Футбол

Игнатьев: футболисты «Локомотива» как минимум не проиграют ЦСКА

"Локомотив" точно наберет очки в матче с ЦСКА в московском дерби в рамках 24-го тура Российской премьер-лиги, заявил РИА Новости бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев.
Обновлено 18 апреля в 14:06
Происшествия

Почти 300 человек потеряли дома из-за пожаров в Забайкалье

Не менее 289 человек потеряли имущество в результате природных пожаров в Забайкальском крае, сообщила администрация региона.
Обновлено в 00:07
Наука

Таинственное существо обнаружено в Индийском океане

В самых глубоких впадинах Индийского океана было обнаружено таинственное новое существо, возможно, впервые.
Обновлено вчера в 14:55
Шоу-бизнес

Юлия Меньшова вышла в свет со знаменитой мамой

Известная телеведущая Юлия Меньшова вместе со своей мамой Верой Алентовой пришла на открытие Московского международного кинофестиваля (ММКФ-2019).
Обновлено вчера в 09:38
Политика

Захарова сравнила дебаты Порошенко и Зеленского с шапито

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского продолжающимся обманом украинского народа.
Обновлено вчера в 13:52
Происшествия

В Кузбассе при пожаре в частном доме погибли три человека

Обновлено в 04:14
Общество

В России могут появиться частные кладбища

В России могут появиться частные кладбища.
Обновлено вчера в 00:05
Авто

Вред холостого хода

При самостоятельном переключении передач на МКПП, водитель в попытке сэкономить или при неспешном качении на спуске, по привычке допускает движение на холостых оборотах.
Обновлено в 07:20
Политика

Россия ответила Украине запретом экспорта нефти

Глава Правительства РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что Москва приняла ответные меры на действия украинских властей и запретила экспорт нефти и нефтепродуктов в Незалежную.
Обновлено 18 апреля в 06:36
Музыка

Дочь Алсу исполнила на конкурсе песню Юлии Началовой

В дополнительном раунде, в котором юным исполнителям дали шанс побороться за возвращение в проект, Микелла исполнила песню «Герой не моего романа».
Обновлено вчера в 20:59
Наука

Ежедневный кусок сыра снижает вероятность инфаркта

Английские учёные из Университета Рединга считают, что сыр благоприятно влияет на состояние сердечно-сосудистой системы.
Обновлено в 04:42
Происшествия

Полицейские устроили массовую драку в московском баре

Обновлено в 06:23
Политика

Порошенко позвонил Помпео и пожаловался на Зеленского

Телефонные переговоры с госсекретарем Соединенных Штатов Маклом Помпео после дебатов с шоуменом Владимиром Зеленским провел президент Украины Петр Порошенко.
Обновлено вчера в 20:02
Общество

Мединский помог волонтерам с уборкой территории Донского монастыря

Министр культуры Владимир Мединский вместе с волонтерами принял участие в уборке на территории Донского монастыря в Москве в День заботы о памятниках истории и культуры, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 05:44
Происшествия

Взрыв прогремел в Кабуле у министерства связи

В Кабуле около 11:30 в субботу прогремел взрыв вблизи министерства коммуникаций и информационных технологий.
Обновлено в 04:22
Хоккей

Семь игроков ЦСКА вызваны в сборную России по хоккею

После завершения сезона КХЛ в сборную России для подготовки к чемпионату мира в Словакии вызваны семь игроков победителя ЦСКА, а также один игрок финалиста "Авангарда" Илья Михеев.
Обновлено в 05:49
Транспорт

Парад трамваев с участием современных и ретровагонов пройдет в Москве

Ежегодный парад трамваев пройдет в центре столицы в субботу, после чего на Чистопрудном бульваре развернется выставка старинного транспорта, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУП "Мосгортранс".
Обновлено вчера в 23:31
Экономика

В 136 раз хотят увеличить плату за подключение к электросетям в России

Государственный холдинг «Россети» предложил увеличить тарифы за подключение к электросетям в 136 раз – с 550 рублей (именно столько платит обычный потребитель) до 5 тысяч рублей за каждый киловатт.
Обновлено вчера в 18:59
Кино

Фильм студентки из Санкт-Петербурга покажут на Каннском кинофестивале

Работа Олеси Яковлевой стала второй российской лентой после «Дылды» Кантемира Балагова, которая вошла в программу Каннского фестиваля в этом году.
Обновлено вчера в 11:56
Общество

Московским студентам предлагают места в первых рядах шествия «Бессмертный полк» почти за месяц Дня Победы

Спортивные клубы некоторых столичных вузов разместили в соцсетях соответствующие обращения.
Обновлено в 06:30
Общество

Ученые выяснили, отчего увеличилась продолжительность жизни котов

Обновлено вчера в 22:00
Транспорт

В ГИБДД рассказали, как изменится теоретический экзамен на права

Госавтоинспекция планирует в конце этого года более чем вдвое увеличить число вопросов в теоретической части экзамена на водительские права.
Обновлено в 05:36
Происшествия

В Мексике жертвами стрельбы на вечеринке стали 13 человек

В результате погибли 13 человек, в числе которых двухлетний ребенок.
Обновлено в 03:09
Футбол

«Зенит» выйдет на игру против «Краснодара» в белом

Обновлено в 06:24
Наука

Древняя империя в Андах не воевала 500 лет благодаря распитию пива

Обновлено вчера в 19:02
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