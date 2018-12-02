Футбол

«Арсенал» обыграл «Тоттенхэм» в матче чемпионата Англии по футболу
ТАСС
11:08

Арсенал — Тоттенхэм
4 – 2
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Эмирейтс»
9′
Ян Вертонген
Пьер-Эмерик Обамеянг
10′
30′
Эрик Дайер
32′
Эрик Дайер
34′
Харри Кейн
Шкодран Мустафи
37′
Алекс Ивоби
Александр Ляказетт
46′
Генрих Мхитарян
Аарон Рэмзи
46′
Гранит Джака
49′
Пьер-Эмерик Обамеянг
56′
65′
Деле Алли
Шкодран Мустафи
Маттео Гендузи
71′
Александр Ляказетт
75′
Лукас Торрейра
77′
Лукас Торрейра
78′
79′
Сон Хын Мин
Лукас Моура
79′
Деле Алли
Харри Уинкс
82′
Бен Дэвис
Дэнни Роуз
85′
Ян Вертонген
90′
Серж Орье
Футболисты лондонского "Арсенала" со счетом 4:2 обыграли столичный "Тоттенхэм" в домашнем матче 14-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Дублем в составе "Арсенала" отметился Пьер-Эмерик Обамеянг (10-я минута, с пенальти и 56).
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