Футбол
«Арсенал» обыграл «Тоттенхэм» в матче чемпионата Англии по футболу
«Арсенал» обыграл «Тоттенхэм» в матче чемпионата Англии по футболуТАСС11:08
|9′
Ян Вертонген
Пьер-Эмерик Обамеянг
|10′
|30′
Эрик Дайер
|32′
Эрик Дайер
|34′
Харри Кейн
Шкодран Мустафи
|37′
Алекс Ивоби
Александр Ляказетт
|46′
Генрих Мхитарян
Аарон Рэмзи
|46′
Гранит Джака
|49′
Пьер-Эмерик Обамеянг
|56′
|65′
Деле Алли
Шкодран Мустафи
Маттео Гендузи
|71′
Александр Ляказетт
|75′
Лукас Торрейра
|77′
Лукас Торрейра
|78′
|79′
Сон Хын Мин
Лукас Моура
|79′
Деле Алли
Харри Уинкс
|82′
Бен Дэвис
Дэнни Роуз
|85′
Ян Вертонген
|90′
Серж Орье
|59%
|Владение мячом
|41%
|85%
|Процент точных передач
|71%
|9
|Удары в сторону ворот
|2
|7
|Удары в створ ворот
|6
|4
|Сейвы вратарём
|2
|5
|Офсайды
|2
|8
|Угловые
|5
|10
|Отборы
|10
|15
|Фолы
|17
|3
|Желтые карточки
|5
|–
|Красные карточки
|1
Арсенал
Расстановка 3‑4‑3
19
Лено
29
Гендузи
5
Папастатопулос
16
Холдинг
2
Бельерин
11
Торрейра
34
Джака
31
Колашинац
8
Рэмзи
14
Обамеянг
2 ×
9
Ляказетт
1
Льорис
24
Орье
21
Фойт
5
Вертонген
3
Роуз
17
Сиссоко
15
Дайер
8
Уинкс
23
Эриксен
27
Моура
10
Кейн
Тоттенхэм
Расстановка 4‑3‑1‑2
Футболисты лондонского "Арсенала" со счетом 4:2 обыграли столичный "Тоттенхэм" в домашнем матче 14-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Дублем в составе "Арсенала" отметился Пьер-Эмерик Обамеянг (10-я минута, с пенальти и 56).
ТАСС11:08
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