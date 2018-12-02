Футбол

«Арсенал» обыграл «Тоттенхэм» благодаря дублю Обамеянга
Газета.Ru
11:05

Арсенал — Тоттенхэм
4 – 2
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Эмирейтс»
9′
Ян Вертонген
Пьер-Эмерик Обамеянг
10′
30′
Эрик Дайер
32′
Эрик Дайер
34′
Харри Кейн
Шкодран Мустафи
37′
Алекс Ивоби
Александр Ляказетт
46′
Генрих Мхитарян
Аарон Рэмзи
46′
Гранит Джака
49′
Пьер-Эмерик Обамеянг
56′
65′
Деле Алли
Шкодран Мустафи
Маттео Гендузи
71′
Александр Ляказетт
75′
Лукас Торрейра
77′
Лукас Торрейра
78′
79′
Сон Хын Мин
Лукас Моура
79′
Деле Алли
Харри Уинкс
82′
Бен Дэвис
Дэнни Роуз
85′
Ян Вертонген
90′
Серж Орье
"Арсенал" взял верх над "Тоттенхэм Хотспур" в матче 14-го тура чемпионата Англии по футболу, сообщает "Советский спорт". Игра прошла на стадионе "Эмирейтс - Эшбертон Гроув" и завершилась со счетом 4:2 в пользу домашней команды.
Газета.Ru11:05

Подробнее о событии

«Арсенал» обыграл «Тоттенхэм» благодаря дублю Обамеянга

Газета.Ru11:05

Дубль Обамеянга помог «Арсеналу» обыграть «Тоттенхэм» в дерби Северного Лондона

Советский спорт11:00

«Арсенал» победил «Тоттенхэм», Обамеянг оформил дубль

Спорт-Экспресс11:00

«Арсенал» и «Тоттенхэм» зажгли в лондонском дерби. Смотри, как было забито 6 голов!

Матч ТВ11:08

АПЛ. «Арсенал» — «Тоттенхэм» — 4:2, 2 декабря 2018, обзор матча

Чемпионат11:45

Кейн сравнялся с Адебайором по числу голов в дерби северного Лондона

Sports.ru12:45

«Арсенал» одержал волевую победу над «Тоттенхэмом» и догнал его в таблице АПЛ

Sport24.ru11:00
Показать все источники
Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 13:11, Ашберн
Футбол

Сборная России узнала соперников по отбору на Евро-2020

Именно шотландцы станут главным соперником нашей сборной за выход на Евро-2020, и в одном можно не сомневаться - матчи с этой командой отнимут у российских футболистов огромное количество сил.
Обновлено в 12:35
Футбол

Спартак — Локомотив 2:1

Футболисты "Спартака" на своем поле нанесли поражение "Локомотиву" в московском дерби, которое состоялось в рамках 16-го тура чемпионата России Воскресная игра в Тушине завершилась со счетом 2:1 в пользу "Спартака".
Обновлено в 13:09
Футбол

Акинфеев поставил уникальный рекорд отечественного футбола

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев отстоял "на ноль" в матче 16-го тура чемпионата России по футболу против "Ростова" (0:0), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 13:01
Футбол

«Марсель» не смог забить «Реймсу», «Страсбур» разгромил «Ренн»

«Марсель» на своем поле не смог обыграть «Реймс» в матче 15-го тура французской Лиги 1. Матч прошел без забитых голов.
Обновлено в 13:07
Футбол

Роббен объявил об уходе из «Баварии» в конце сезона

Полузащитник "Баварии" Арьен Роббен объявил об уходе из клуба в конце сезона. Голландец перешел в "Баварию" в августе 2009 года из "Реала".
Обновлено в 12:55
Футбол

Дубль Вернера помог «РБ Лейпциг» обыграть мёнхенгладбахскую «Боруссию»

Обновлено в 12:18
Футбол

Нисимура выйдет в стартовом составе ЦСКА на матч против «Ростова»

Обновлено в 10:31
Футбол

«Милан» одержал волевую победу над «Пармой» в чемпионате Италии

Обновлено в 09:45
Футбол

Гол Педро помог «Челси» обыграть «Фулхэм» в матче АПЛ

Обновлено в 09:43
Футбол

Хашиг: арбитр всё понимал и делал, просто сегодня у него не получилось

Генеральный директор "Краснодара" Владимир Хашиг прокомментировал работу арбитра Сергея Иванова в матче 16-го тура чемпионата России с "Уралом" (2:0).
Обновлено в 09:34
Футбол

Шахтер — Олимпик 2:2

В 17-м туре чемпионата Украины едва не грянула сенсация.
Обновлено в 12:10
Футбол

Барселона — Вильярреал 1:0 (Перерыв)

2 декабря состоится юбилейный, 400-й матч Эрнесто Вальверде в чемпионате Испании в должности тренера.
Обновлено в 12:00
Футбол

ПСВ проиграл «Фейеноорду» и прервал 13-матчевую победную серию

Стартовые 13 встреч ПСВ выиграл. С учетом прошлого сезона беспроигрышная серия команды в чемпионате составляла 20 игр.
Обновлено в 11:34
Футбол

Моуринью вновь жестко раскритиковал Погба

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью вновь жестко раскритиковал полузащитника клуба Поля Погба, передает "Советский спорт".
Обновлено в 09:00
Футбол

Агент Сифуэнте: ЦСКА мог бы потянуть трансфер моего клиента

Агент эквадорского нападающего Джона Сифуэнте Франси Боде, прокомментировал слухи о том, что его клиентом интересуется московский ЦСКА.
Обновлено в 13:04
ещё по теме
Пьер-Эмерик Обамеянг
Габонский футболист
Габонский и французский футболист, нападающий футбольного клуба «Арсенал» и сборной Габона. Лучший футболист Африки 2015 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Лукас Торрейра
Уругвайский футболист
Уругвайский футболист, полузащитник клуба «Арсенал».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное