Футболисты тульского "Арсенала" победили на выезде "Тамбов" в матче четвертого тура чемпионата России по футболу. Встреча, прошедшая в воскресенье в Саранске, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч забил Евгений Луценко на 13-й минуте.

Космос Умер академик РАН астрофизик Николай Кардашев Умер глава астрокосмического центра Физического института РАН имени Лебедева (ФИАН) академик Николай Кардашев.

Культура Михаил Шуфутинский назвал смерть Вилли Токарева огромной потерей Шуфутинский выразил соболезнования близким шансонье. Ранее СМИ назвали причину смерти Вилли Токарева.

Происшествия В Москве задержан призывавший к насилию в отношении детей силовиков В Москве задержали жителя Подмосковья Владислава Синицу, который через социальную сеть призывал к насилию в отношении детей сотрудников силовых структур.

Происшествия В Чикаго при стрельбе ранены 7 человек В американского Чикаго произошла стрельба в Дуглас-парке, при которой пострадали по меньшей мере семь человек.

Автоспорт Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Венгрии Завершился 12 этап Формулы-1 Гран-при Венгрии. Победу одержал британский гонщик Mercedes Льюис Хэмитон.

Происшествия Министра в Румынии уволили из-за слов об изнасилованной девочке Румынского министра образования Екатерину Андронеску уволила премьер-министр Виорика Дэнчилэ после слов насчет подвергшейся нападению водителя девочке, сообщила Дэнчиле в Facebook.

Общество В Москве зафиксированы рекордные холода для августа Сегодня днем температура воздуха в Москве не поднимется выше +14 градусов, а утром 5 августа столбики термометров и вовсе опустятся до +5-7 градусов.

Общество Москва стала лидером по числу людей с алкогольной зависимостью Москва стала лидером по количеству пациентов с психическими расстройствами, связанными с употреблением алкоголя.

Общество В Госдуме заявили о риске для 15 млн россиян остаться без работы В будущем до 15 млн россиян могут лишиться работы, которая не требует серьезной квалификации, так как их профессии вымирают из-за автоматизации.

Происшествия В Баку загорелся крупнейший торговый центр «Садарак» Пожар вспыхнул на территории крупнейшего торгового центра "Садарак" в Баку, сообщает в воскресенье пресс-служба МЧС Азербайджана.

Политика Климкин спрогнозировал бегство половины украинцев за рубеж Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что через несколько лет половина украинцев будет находиться за рубежом, об этом сообщает портал "Обозреватель".

Политика Помпео заявил о необходимости возвращения Крыма Украине Американский госсекретарь Майк Помпео в ходе разговора в неправительственной организации «Экономический клуб Вашингтона» заявил, что Крым должен вернуться в состав Украины.

Происшествия В ДТП с автобусом под Владимиром пострадали шесть человек Отмечается, что на момент прибытия сотрудников МЧС автомобиль и автобус горели. Сотрудники МЧС ликвидировали пожар.

Гаджеты Huawei изменит название новых флагманских смартфонов Китайский бренд Huawei объявил о намерении в дальнейшем сменить названия для флагманских смартфонов.

Происшествия На трассе М-10 в Новгородской области столкнулись семь машин Движение автотранспорта перекрыто на федеральной трассе М-10 "Россия" в Новгородской области после столкновения семи машин, пострадали семь человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Происшествия Никас Сафронов объяснил, почему не застраховал затопленные картины Художник говорит, что вода повредила 15 картин и первый тираж сборника стихов и эпиграмм Валентина Гафта с иллюстрациями Сафронова.

Политика Супруга Асада сообщила, что победила рак Супруга президента Сирии Асма Асад успешно поборола онкологическое заболевание, спустя год после того, как была первый раз помещена в госпиталь в Дамаске с диагнозом злокачественной опухоли молочной железы.

Гаджеты История о 200-долларовых видеокартах Intel — лишь следствие проблем с переводом Несколько дней назад на российском канале PRO Hi-Tech вышло интервью с Раджой Кодури (Raja Koduri) — бывшим главным графическим архитектором AMD, который пару лет назад перешёл в Intel.

Шоу-бизнес Супруга принца Гарри Меган Маркл отмечает день рождения Сегодня, 4 августа, бывшая актриса, а ныне герцогиня Сассекская Меган Маркл отмечает день рождения - ей исполняется 38 лет.

Космос НАСА обнаружило новую пригодную для жизни планету По словам исследователей, вновь обнаруженная планета получила название GJ 357 d. Она расположена в обитаемой зоне своего солнца и получает столько звёздной энергии, сколько и Марс.

Общество В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за угрозы смерчей Штормовое предупреждение объявлено в Сочи из-за угрозы формирования смерчей над морем, сообщает администрация города.

Гаджеты Специалисты дали советы по выбору ноутбука для учебы Для переноски устройства лучше купить специальный кейс, благодаря которому ноутбук будет защищен от ударов, попадания влаги и пыли.

Шоу-бизнес Анастасия Решетова получила первый подарок для ребенка от мамы Тимати К рождению первенца бизнесвумен готовится очень тщательно. Сегодня она показала первые подарки для будущего ребенка.

Здоровье В три больницы Псковской области поступили передвижные медицинские комплексы Медицинские передвижнЫе комплексы приобретены в рамках проекта «Здравоохранение» для повышения доступности медицинских услуг.

Футбол Магуайр успешно прошёл медосмотр в «Манчестер Юнайтед» Защитник Гарри Магуайр успешно прошёл медосмотр в "Манчестер Юнайтед". Об этом в Twitter сообщает журналист Николо Скира.

Происшествия Француз Франки Запата пересек Ла-Манш на летающей «реактивной доске» Франки Запата, создатель Flyboard, «летающей доски» с реактивным мотором, который запомнился полётом на параде 14 июля над Елисейскими полями, сумел со второй попытки пересечь Ла-Манш.

Футбол «Локомотив» предложит 3,5 млн евро за Комличенко В четверг трансферный комитет «Локомотива» принял решение сделать «Млада-Болеслав» предложение о полноценном трансфере Комличенко.