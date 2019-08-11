Футбол
«Арсенал» обыграл «Ньюкасл» в первом туре АПЛРИА Новости 11:07
Футболисты лондонского "Арсенала" на выезде обыграли "Ньюкасл" в матче первого тура чемпионата Англии. Встреча, прошедшая в Ньюкасле, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 15:06, Вашингтон
Происшествия
Священник РПЦ осудил поведение священника, грубо крестившего ребенка
В Русской православной церкви раскритиковали поведение Игумена Фотия (Нечепоренко), который вопреки протестам матери применил силу к годовалому ребенку во время крещения в Покровском храме Мариенбурга в Гатчине.
Обновлено в 14:32
Происшествия
Обвиняемый по делу о массовых беспорядках в Москве признал вину
Волонтер от партии «Яблоко» Валерий Костенок, являющийся фигурантом уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля, признал свою вину.
Обновлено в 15:00
Футбол
ЦСКА подаст протест на судейство после матча с «Сочи» в Москве
Вничью завершился матч футболистов ЦСКА и команды "Сочи" в Москве - 0:0.
Обновлено в 14:55
Волейбол
Волейболисты сборной России отобрались на Олимпиаду в Токио
Обновлено в 14:38
Футбол
«Барселона» не намерена платить за Неймара ни одного евро
«Барселона» намерена сохранять спокойствие и не предпринимать никаких поспешных и сумасшедших шагов, чтобы вернуть Неймара, который выступал за команду из Каталонии с 2013 по 2017 год.
Обновлено в 03:26
Общество
Ситуацию дворника с долгом в 2 млрд рублей проконтролирует омбудсмен
Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова проследит за ситуацией с дворником из Воскресенска, которая должна около двух млрд рублей.
Обновлено в 11:33
Происшествия
В «Росатоме» раскрыли детали взрыва ракеты на архангельском полигоне
Обновлено вчера в 09:45
Кино
Карл Урбан поддержал участие Тарантино в следующем «Звездном пути»
Новозеландский актер Карл Урбан, сыгравший доктора Леонардо МакКоя в предыдущих фильмах франшизы "Звездный путь", выступил за то, чтобы режиссером четвертой части стал Квентин Тарантино, сообщает Screen Rant.
Обновлено в 15:03
Религия
Мусульмане отмечают праздник Курбан-байрам
Мусульмане отмечают Курбан-байрам. К единственной соборной мечети Ростова верующие начали приходить еще ночью.
Обновлено в 03:33
Политика
Канадская журналистка рассказала о «равнодушии» участников митинга в Москве
Канадская журналистка Ева Барлетт, комментируя согласованный митинг на проспекте Академика Сахарова в Москве, заявила, что никогда раньше не видела «настолько равнодушных протестующих».
Обновлено в 13:02
Происшествия
Пассажир пострадал в ДТП с троллейбусами на Ветеранов
Обновлено в 11:56
Происшествия
В Якутии при обрушении породы на руднике погиб горняк
Один человек погиб при обрушении горной породы на руднике «Сарылах» в Оймяконском районе Якутии.
Обновлено в 12:19
Происшествия
Под Волгоградом задержали сбежавших из психбольницы пациентов
Полицейские Волгоградской области задержали двух преступников, совершивших побег из психиатрической больницы.
Обновлено в 11:45
Политика
Директор актера Пашинина отреагировала на слухи о его нищенстве
Обновлено вчера в 12:20
Политика
В Крыму назвали бессилием протест Киева из-за поездки Путина
Сенатор от Республики Крым Сергей Цеков заявил, что протест МИД Украины из-за поездки президента России Владимира Путина на полуостров свидетельствует о бессилии Киева.
Обновлено в 09:16
Общество
Ученые назвали последствия ежедневного употребления кофе
Ученые говорят, что кофе даже может снизить риск самоубийства.
Обновлено в 02:53
Политика
Медведев опубликовал видео с подаренным ему щенком алабая
Премьер-министр России Дмитрий Медведев опубликовал видео с щенком пятнистого алабая, которого ему подарил президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.
Обновлено в 08:08
Теннис
Серена Уильямс не смогла доиграть финал в Торонто
Американская теннисистка Серена Уильямс не смогла доиграть финальную встречу турнира WTA в Торонто, Канада.
Обновлено в 14:59
Игры
С 1 октября для Destiny 2 потребуется 165 гигабайт свободного места
Внимательные поклонники Destiny 2 обратили внимание на сведения из свежего письма Bungie, касающегося скорого начала миграции РС-версии шутера из Battle.net в Steam.
Обновлено вчера в 12:47
Экономика
Bloomberg представил рейтинг богатейших семей мира
Ежегодный рейтинг 25 самых богатых семей мира представило 11 августа агентство Bloomberg.
Обновлено в 01:50
Политика
Великобритания задействует «поправку Магнитского» после Brexit
Великобритания начнет использовать «поправку Магнитского» после Brexit.
Обновлено в 10:40
Происшествия
Водитель взорвавшейся на МКАД Tesla сообщил детали аварии
Водитель взорвавшегося на МКАД автомобиля Tesla сообщил детали ДТП в интервью телеканалу РЕН ТВ.
Обновлено в 09:58
Общество
Роспотребнадзор рассказал о радиационном фоне в Петербурге
Как отмечает городское управление Роспотребнадзора, радиационно-гигиенический мониторинг на территории Санкт-Петербурга осуществляется ведомством непрерывно "независимо от наличия рисков или угроз изменения радиационной обстановки, связанной с эксплуатацией источников ионизирующего излучения".
Обновлено в 09:56
Наука
Ученые выяснили, что Оззи Осборн — генетический мутант
"Оззи действительно генетический мутант", — написал Салливан в своем исследовании влияния ДНК на поведение человека.
Обновлено в 11:52
Происшествия
В крупном ДТП в Подмосковье погибли пять человек
Пять человек погибли в ДТП в Подмосковье на Рижском шоссе на выезде в Тверскую область, среди них двое детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД по Московской области.
Обновлено в 13:15
Шоу-бизнес
Майли Сайрус застали за поцелуем с девушкой после развода с Хемсвортом
Майли Сайрус заметили целующейся с блогером Кейтлин Картер, после того как стало известно, что певица развелась с мужем — актёром Лиамом Хемсвортом.
Обновлено в 12:25
Происшествия
В акватории Черного моря загорелось рыболовецкое судно
Обновлено в 14:16
Армия и оружие
Глава МИД Турции: США не помешают планируемой операции Анкары в Сирии
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что США не удастся остановить планируемую Турцией операцию против боевиков на восточном берегу Евфрата в Сирии.
Обновлено в 12:48
Путешествия
Туристы рассказали, какими услугами пользуются в аэропорту
Специалисты сервиса опросили 2 350 пользователей, выяснив, какие дополнительные услуги в аэропортах важны для них.
Обновлено в 08:45