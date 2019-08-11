Футбол

«Арсенал» обыграл «Ньюкасл» в первом туре АПЛРИА Новости 11:07

Футболисты лондонского "Арсенала" на выезде обыграли "Ньюкасл" в матче первого тура чемпионата Англии. Встреча, прошедшая в Ньюкасле, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.
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