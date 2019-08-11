Футбол
«Арсенал» обыграл «Ньюкасл» в первом туре АПЛРИА Новости 11:07
Футболисты лондонского "Арсенала" на выезде обыграли "Ньюкасл" в матче первого тура чемпионата Англии. Встреча, прошедшая в Ньюкасле, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 13:38, Вашингтон
Футбол
Сёмин оценил шансы на переход Рибери в «Локомотив»
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин назвал «сказками» информацию о возможном переходе в команду французского полузащитника Франка Рибери.
Обновлено в 12:17
Футбол
«Манчестер Юнайтед» разгромил «Челси» в первом туре АПЛ
"Манчестер Юнайтед" на домашней арене победил "Челси" со счетом 4:0 в рамках первого тура Английской премьер-лиги.
Обновлено в 13:28
Общество
Канадская журналистка рассказала о «равнодушии» участников митинга в Москве
Канадская журналистка Ева Барлетт, комментируя согласованный митинг на проспекте Академика Сахарова в Москве, заявила, что никогда раньше не видела «настолько равнодушных протестующих».
Обновлено в 13:02
Политика
Директор актера Пашинина отреагировала на слухи о его нищенстве
Обновлено вчера в 12:20
Наука
Ученые выяснили, что Оззи Осборн — генетический мутант
"Оззи действительно генетический мутант", — написал Салливан в своем исследовании влияния ДНК на поведение человека.
Обновлено в 11:52
Общество
Versace извинился за футболки с неправильной картой Китая
Итальянский дом мод Versace извинился за выпуск футболок с изображением неправильной карты Китая. Об этом сообщает The Global Times.
Обновлено в 12:19
Происшествия
Четыре человека погибли в результате ДТП в Подмосковье
Четыре человека погибли и ещё семь пострадали в результате столкновения грузовика, микроавтобуса и легкового автомобиля в Подмосковье.
Обновлено в 13:14
Здоровье
Эксперт разъяснил уровень радиационной угрозы в Северодвинске после ЧП на полигоне
Напомним, в четверг на полигоне Минобороны России в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки произошел взрыв с возгоранием.
Обновлено в 11:16
Финансы
Россия обгонит Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам
Впервые за последние восемь лет Россия по объему международных резервов может обогнать Саудовскую Аравию, отмечает Bloomberg.
Обновлено в 13:18
Происшествия
Во Флориде задержали угрожавшего устроить стрельбу в супермаркете
Полиция штата Флорида (США) задержала 26-летнего Ричарда Клейтона, угрожавшего устроить стрельбу в супермаркете Walmart.
Обновлено в 12:41
Армия и оружие
NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы
Угрозу войны между Россией и США, поводом к которой может послужить, например, потопление американского корабля после случайного подрыва на мине, оставшейся в Черном море со времен Второй мировой, оценил профессор-исследователь Института морских исследований Китая в Военно-морском колледже США в Ньюпорте Лайл Голдстин.
Обновлено в 06:27
Экономика
Bloomberg назвал самые богатые семьи мира
Обновлено вчера в 12:55
Общество
«Медуза» нашла возможного автора телеграм-канала, опубликовавшего личные данные протестующих и журналистов
Администратором анонимного телеграм-канала «Товарищ майор», возможно, является московский пиарщик Виталий Тайсаев, выяснила «Медуза».
Обновлено в 06:36
Здоровье
В Москве студентка за несколько дней умерла от загадочной болезни
В Москве двадцатилетняя студентка умерла от загадочной болезни, не дождавшись заключения врачей.
Обновлено в 13:19
Происшествия
США усомнились в самоубийстве миллиардера-педофила Эпштейна
Самоубийство миллиардера Джеффри Эпштейн, обвиняемого в сексуальной эксплуатации детей, вызывает серьезные вопросы.
Обновлено вчера в 23:06
Армия и оружие
Впервые показано применение гиперзвуковой ракеты «Кинжал»
На конкурсе «Авиадартс» Армейских международных игр широкой публике впервые показали в действии гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал».
Обновлено вчера в 08:21
Политика
Великобритания задействует «поправку Магнитского» после Brexit
Великобритания начнет использовать «поправку Магнитского» после Brexit.
Обновлено в 10:40
Общество
Митинг на проспекте Сахарова собрал рекордные 50 000 человек
Проект «Белый счетчик», который занимается подсчетом людей на акциях протеста, насчитал 49 900 участников.
Обновлено вчера в 10:28
Общество
Роспотребнадзор рассказал о требованиях к квасу
Эксперты Роспотребнадзора уточнили нормы и требования, которые должен соблюдать производитель кваса при изготовлении и реализации хлебного напитка.
Обновлено в 04:05
Политика
Королева Елизавета разочаровалась в британских политиках
Обновлено в 11:08
Футбол
Василий Кикнадзе: «В начале недели „Локо“ объявит о форварде, хотя все все знают»
Думаю, в начале следующей недели официально объявим, кто и как, хотя это будет секретом Полишинеля: все все знают.
Обновлено в 12:53
Армия и оружие
Самолёты Ил-76 получат новые противоракетные системы
Обновлено в 10:27
Авто
Lamborghini Aventador SV и Huracan Performante сразились на прямой
Два суперкара компании Lamborghini — желтый Aventador SV и фиолетовый Huracan Performante — вышли на прямой друг против друга.
Обновлено в 12:20
Культура
Более 50 тысяч человек посетили байк-шоу в Севастополе
Байк-шоу «Тень Вавилона», организованное мотоклубом «Ночные волки» у горы Гасфорта под Севастополем, в первый день посетило более 50 тысячей зрителей.
Обновлено в 11:22
Космос
Робота Федора разместили на космическом корабле «Союз»
Обновлено в 12:57
Политика
Британские тюрьмы увеличат на 10 тысяч мест
Необходимо рассширить полномочия полицейских и создать 10 тысяч новых мест в тюрьмах для борьбы с преступностью, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, 11 августа сообщает британская Daily Mail со ссылкой на газету The Mail.
Обновлено в 02:34
Политика
Названа запретная для Зеленского тема переговоров с Путиным
Зеленскому преподали «жёсткий урок»Он отметил, что «диалог с Путиным, с Россией, с Москвой» восстанавливать необходимо.
Обновлено в 03:38
Политика
На Украине опубликовали письма крымчан о жизни в России
Советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев, занимавший в 2010 году пост министра курортов Автономной Республики Крым, опубликовал цитаты из писем жителей полуострова, в которых они рассказали ему о том, как изменился Крым после воссоединения с Россией.
Обновлено вчера в 13:41