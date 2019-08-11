Футбол

«Арсенал» обыграл «Ньюкасл» в первом туре АПЛРИА Новости 11:07

Футболисты лондонского "Арсенала" на выезде обыграли "Ньюкасл" в матче первого тура чемпионата Англии. Встреча, прошедшая в Ньюкасле, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.
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Обамеянг принес «Арсеналу» победу над «Ньюкаслом» в первом туре АПЛ

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Обамейанг принес «Арсеналу» первую победу в новом сезоне АПЛ

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Гол Обамеянга принес «Арсеналу» победу над «Ньюкаслом»

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Обамеянг приносит победу «Арсеналу» в первом туре АПЛ

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«Арсенал» обыграл «Ньюкасл» в матче 1-го тура АПЛ благодаря голу Обамеянга

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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 13:38, Вашингтон
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В Гатчине священник травмировал годовалого ребенка при крещении

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Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин назвал «сказками» информацию о возможном переходе в команду французского полузащитника Франка Рибери.
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«Манчестер Юнайтед» разгромил «Челси» в первом туре АПЛ

"Манчестер Юнайтед" на домашней арене победил "Челси" со счетом 4:0 в рамках первого тура Английской премьер-лиги.
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Канадская журналистка рассказала о «равнодушии» участников митинга в Москве

Канадская журналистка Ева Барлетт, комментируя согласованный митинг на проспекте Академика Сахарова в Москве, заявила, что никогда раньше не видела «настолько равнодушных протестующих».
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Директор актера Пашинина отреагировала на слухи о его нищенстве

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"Оззи действительно генетический мутант", — написал Салливан в своем исследовании влияния ДНК на поведение человека.
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Versace извинился за футболки с неправильной картой Китая

Итальянский дом мод Versace извинился за выпуск футболок с изображением неправильной карты Китая. Об этом сообщает The Global Times.
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Четыре человека погибли в результате ДТП в Подмосковье

Четыре человека погибли и ещё семь пострадали в результате столкновения грузовика, микроавтобуса и легкового автомобиля в Подмосковье.
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Эксперт разъяснил уровень радиационной угрозы в Северодвинске после ЧП на полигоне

Напомним, в четверг на полигоне Минобороны России в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки произошел взрыв с возгоранием.
Обновлено в 11:16
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Погибших сотрудников ядерного центра в Сарове представят к госнаградам

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Россия обгонит Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам

Впервые за последние восемь лет Россия по объему международных резервов может обогнать Саудовскую Аравию, отмечает Bloomberg.
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Во Флориде задержали угрожавшего устроить стрельбу в супермаркете

Полиция штата Флорида (США) задержала 26-летнего Ричарда Клейтона, угрожавшего устроить стрельбу в супермаркете Walmart.
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NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы

Угрозу войны между Россией и США, поводом к которой может послужить, например, потопление американского корабля после случайного подрыва на мине, оставшейся в Черном море со времен Второй мировой, оценил профессор-исследователь Института морских исследований Китая в Военно-морском колледже США в Ньюпорте Лайл Голдстин.
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Bloomberg назвал самые богатые семьи мира

Обновлено вчера в 12:55
Общество

«Медуза» нашла возможного автора телеграм-канала, опубликовавшего личные данные протестующих и журналистов

Администратором анонимного телеграм-канала «Товарищ майор», возможно, является московский пиарщик Виталий Тайсаев, выяснила «Медуза».
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В Москве студентка за несколько дней умерла от загадочной болезни

В Москве двадцатилетняя студентка умерла от загадочной болезни, не дождавшись заключения врачей.
Обновлено в 13:19
Происшествия

США усомнились в самоубийстве миллиардера-педофила Эпштейна

Самоубийство миллиардера Джеффри Эпштейн, обвиняемого в сексуальной эксплуатации детей, вызывает серьезные вопросы.
Обновлено вчера в 23:06
Армия и оружие

Впервые показано применение гиперзвуковой ракеты «Кинжал»

На конкурсе «Авиадартс» Армейских международных игр широкой публике впервые показали в действии гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал».
Обновлено вчера в 08:21
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Великобритания задействует «поправку Магнитского» после Brexit

Великобритания начнет использовать «поправку Магнитского» после Brexit.
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Митинг на проспекте Сахарова собрал рекордные 50 000 человек

Проект «Белый счетчик», который занимается подсчетом людей на акциях протеста, насчитал 49 900 участников.
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Роспотребнадзор рассказал о требованиях к квасу

Эксперты Роспотребнадзора уточнили нормы и требования, которые должен соблюдать производитель кваса при изготовлении и реализации хлебного напитка.
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Королева Елизавета разочаровалась в британских политиках

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Думаю, в начале следующей недели официально объявим, кто и как, хотя это будет секретом Полишинеля: все все знают.
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Самолёты Ил-76 получат новые противоракетные системы

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Lamborghini Aventador SV и Huracan Performante сразились на прямой

Два суперкара компании Lamborghini — желтый Aventador SV и фиолетовый Huracan Performante — вышли на прямой друг против друга.
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Более 50 тысяч человек посетили байк-шоу в Севастополе

Байк-шоу «Тень Вавилона», организованное мотоклубом «Ночные волки» у горы Гасфорта под Севастополем, в первый день посетило более 50 тысячей зрителей.
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Британские тюрьмы увеличат на 10 тысяч мест

Необходимо рассширить полномочия полицейских и создать 10 тысяч новых мест в тюрьмах для борьбы с преступностью, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, 11 августа сообщает британская Daily Mail со ссылкой на газету The Mail.
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Названа запретная для Зеленского тема переговоров с Путиным

Зеленскому преподали «жёсткий урок»Он отметил, что «диалог с Путиным, с Россией, с Москвой» восстанавливать необходимо.
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На Украине опубликовали письма крымчан о жизни в России

Советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев, занимавший в 2010 году пост министра курортов Автономной Республики Крым, опубликовал цитаты из писем жителей полуострова, в которых они рассказали ему о том, как изменился Крым после воссоединения с Россией.
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