Футбол
«Арсенал» обыграл «Ньюкасл» в первом туре АПЛРИА Новости 11:07
Футболисты лондонского "Арсенала" на выезде обыграли "Ньюкасл" в матче первого тура чемпионата Англии. Встреча, прошедшая в Ньюкасле, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 21:17, Вашингтон
Футбол
Манчестер Юнайтед — Челси 4:0
Обновлено в 13:22
Политика
Писательница-русофоб предрекла скорое исчезновение Украины
Обновлено в 15:46
Общество
Студентов вузов начнут отчислять по совету искусственного интеллекта
Директор EDCrunch University заверил, что рекомендации искусственного интеллекта не будут обязательными к исполнению, окончательное решение о судьбе студента будет принимать деканат.
Обновлено в 20:43
Армия и оружие
NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы
Угрозу войны между Россией и США, поводом к которой может послужить, например, потопление американского корабля после случайного подрыва на мине, оставшейся в Черном море со времен Второй мировой, оценил профессор-исследователь Института морских исследований Китая в Военно-морском колледже США в Ньюпорте Лайл Голдстин.
Обновлено в 06:27
Футбол
«Кельн» по пенальти победил «Веен» и прошел в 1/16 финала Кубка Германии
«Кельн» в гостях по пенальти обыграл клуб второй бундеслиги «Веен» в матче первого раунда Кубка Германии.
Обновлено в 15:35
Происшествия
Священник из Гатчины прокомментировал инцидент на крещении ребенка
Священнослужитель Мариенбургской церкви игумен Фотий в интервью "Пятому каналу" прокомментировал скандал с грубым крещением годовалого ребенка, обвинив при этом в случившемся мать малыша.
Обновлено в 20:46
Экономика
Правительство отказалось спасать Антипинский НПЗ
Сразу несколько министерств — Минэнерго, Минфин, Минприроды и ФАС — дали совет вице-премьеру Дмитрию Козаку отклонить все просьбы руководителя Сбербанка германа грефа о льготах для Антипинского НПЗ.
Обновлено в 19:37
Происшествия
В Волгоградской области задержали сбежавших из психбольницы осужденных
Полицейские в Волгоградской области задержали двоих судимых мужчин, которые ранее самовольно покинули психиатрическую больницу, где находились на принудительном лечении, сообщил журналистам заместитель руководителя пресс-службы ГУ МВД по региону Антон Корнаухов.
Обновлено в 10:45
Общество
Гороскоп на 12 августа: Водолеям удастся управлять ситуацией на работе
Гороскоп подготовлен специалистами салона «Мандрагора».
Обновлено в 18:00
Происшествия
В Санкт-Петербурге погиб 15-летний футболист системы «Зенита»
Защитник ДФК «Зенит-84» Максим Давлатов погиб на железнодорожных путях в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 16:01
Происшествия
В Мексике восемь человек стали жертвами нападения на бильярдную
Восемь человек стали жертвами нападения группы вооруженных бандитов на здание бильярдной в мексиканском городе Ирапуато штата Гуанахуато.
Обновлено в 18:16
Происшествия
В Испании автомобиль врезался в террасу бара
По предварительной информации, мужчина не справился с управлением. Полиция Жироны проводит по данному факту расследование.
Обновлено в 07:39
Армия и оружие
Турция задумалась о российских Су-35 после отказа США продавать F-35
Турция рассматривает возможность приобретения российских истребителей Су-35 после отказа США продавать F-35.
Обновлено в 16:53
Шоу-бизнес
Отдых Андрея Малахова стоил четверть миллиона в сутки
Стоимость элитных апартаментов составила четверть миллиона рублей в сутки.
Обновлено в 13:30
Политика
Скотт Келли раскрыл размер зарплаты астронавта в НАСА
Максимальная зарплата астронавтов НАСА составляет порядка 155 тысяч долларов в год, рассказал РИА Новости совершивший годовую экспедицию на МКС экс-астронавт НАСА Скотт Келли.
Обновлено в 20:02
Армия и оружие
Поставки вертолетов Ми-38 и Ми-28НМ в войска РФ начнутся до конца года
Ми-28НМ может одновременно использовать две ракеты по двум разным целям Поставки транспортно-десантных вертолетов Ми-38 и боевых Ми-28НМ в российские войска начнутся до конца текущего года.
Обновлено в 21:05
Происшествия
В Черном море загорелось и затонуло рыболовецкое судно
Обновлено в 15:43
Здоровье
Названы указывающие на снижение иммунитета признаки
В Минздраве назвали признаки, сигнализирующие о снижении иммунитета.
Обновлено в 09:53
Происшествия
Фигуранта дела о беспорядках 27 июля Васильева выписали из больницы
Подозреваемый по делу о беспорядках в Москве режиссер Дмитрий Васильев, который был госпитализирован из изолятора временного содержания, выписан в воскресенье из больницы.
Обновлено в 11:07
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина отменила отдых в Испании из-за болезни сына
Сын 27-летней «Мисс Москва-2015» Оксаны Воеводиной и 49-летнего экс-короля Малайзии Мухаммада V Леон заболел неделю назад.
Обновлено в 12:00
Технологии
Паранойя американских военных привела к изобретению интернета
Во времена холодной войны паранойя военных США привела к тотальной боязни прослушки разведкой СССР.
Обновлено в 10:41
Экономика
Располагаемый доход на душу населения в Китае вырос в 60 раз за 70 лет
Располагаемый доход на душу населения в Китае взлетел почти в 60 раз за прошедшие семьдесят лет благодаря устойчивой экономической экспансии страны, сообщает 11 августа агентство Синьхуа.
Обновлено в 20:34
Теннис
Серена Уильямс объяснила, почему снялась с финала турнира в Торонто
Американская теннисистка Серена Уильямс рассказала, почему снялась с финала турнира в Торонто (Канада) против местной спортсменки Бьянки Андрееску.
Обновлено в 18:50
Происшествия
Пятеро детей погибли в результате пожара в США
Обновлено в 17:11