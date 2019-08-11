Футбол
«Арсенал» обыграл «Ньюкасл» в первом туре АПЛРИА Новости вчера в 11:07
Футболисты лондонского "Арсенала" на выезде обыграли "Ньюкасл" в матче первого тура чемпионата Англии. Встреча, прошедшая в Ньюкасле, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 03:27, Вашингтон
Экономика
В России стало меньше госкомпаний
Общее количество юридических лиц в государственной собственности сократилось на 9%, в том числе компаний с госучастием (где государство владеет долей от четверти акций) — на 30%, за четыре года, с 2016-го по начало 2019-го, показали расчеты РБК на основе данных Росстата.
Обновлено в 01:29
Происшествия
Священник из Гатчины прокомментировал инцидент на крещении ребенка
Священнослужитель Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий в интервью "Пятому каналу" прокомментировал скандал с крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 20:46
Общество
«Миссис Россия — 2019» стала жительница Геленджика
Екатерина Нишанова из Геленджика стала победительницей конкурса «Миссис Россия — 2019», который проходил в Московском культурном центре под руководством Людмилы Рюминой.
Обновлено 10 августа в 18:44
Армия и оружие
ПВО авиабазы Хмеймим в Сирии сбила шесть беспилотников боевиков
Обновлено вчера в 15:02
Авто
Great Wall анонсировала старт продаж новой линейки пикапов
Компания Great Wall определилась со временем вывода на рынок новой линейки пикапов P-Series, выставочные прототипы которых были представлены в июне текущего года на автосалоне в Шэньчжэне.
Обновлено вчера в 23:37
Общество
Оппозиция планирует провести 17 августа новую акцию в Москве
Обновлено в 03:08
Политика
Писательница Ницой предрекла Украине вымирание из-за любви к Высоцкому
Обновлено вчера в 13:07
Космос
К Земле приближается астероид размером с пирамиду Хеопса
Обновлено вчера в 22:31
Футбол
Нападающему ЦСКА Чалову разбили нос во время матча с «Сочи»
Нападающему московского ЦСКА Федору Чалову во время матча армейцев с ФК «Сочи» разбили нос.
Обновлено вчера в 17:43
Происшествия
Пропавшие под Челябинском девушка и ребёнок вышли на связь
С 10 августа начались их активные поиски. К поисковым работам подключились и представители Башкирии.
Обновлено в 01:36
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов учит дочь играть в футбол
Дмитрий Тарасов опубликовал в Instagram умилительное видео, где знакомит свою дочь, которой 10 июля исполнился год, с игрой в футбол.
Обновлено в 03:05
Космос
На снимках NASA с Луны обнаружены базы и корабли инопланетян
Обновлено 10 августа в 01:06
Общество
Синоптики предупредили жителей России о заморозках
Жителей Архангельской области и восточных районов Карелии на текущей недели ожидают заморозки до — 2 градусов, об этом 12 августа «Российской газете» сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.
Обновлено в 03:07
Политика
Порошенко вновь пришёл на допрос в ГБР
Бывший украинский президент Пётр Порошенко вновь пришёл на допрос в Государственное бюро расследований Украины (ГБР).
Обновлено в 03:18
Политика
Путин приехал на байк-шоу в Севастополе на мотоцикле «Урал»
Президент России Владимир Путин посетил в Севастополе мотошоу, куда прибыл за рулем мотоцикла «Урал» в компании главы Крыма Сергея Аксенова и врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева.
Обновлено 10 августа в 11:35
Футбол
СМИ: «Зенит» намерен приобрести футболиста «Селтика» Форреста за €13 млн
Петербургский "Зенит" намерен купить полузащитника шотландского "Селтика" Джеймса Форреста. Об этом сообщает газета The Scottish Sun.
Обновлено в 02:26
Политика
Глава Туркмении открыл первый Каспийский экономический форум
Обновлено в 01:41
Происшествия
В крупном ДТП в Подмосковье погибли пять человек
Пять человек погибли в ДТП в Подмосковье на Рижском шоссе на выезде в Тверскую область, среди них двое детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД по Московской области.
Обновлено вчера в 13:15
Происшествия
В Красноярском крае в палатке найдены тела четырех туристов
Тела четырех человек, предположительно, отравившихся газом найдены в палатке на берегу реки Ангары в Красноярском крае, сообщили журналистам в понедельник в ГСУ СК по региону.
Обновлено в 01:44
Армия и оружие
В Сарове начинается прощание с пятью погибшими сотрудниками Росатома
По словам директора ядерного центра, погибшие учёные до последнего боролись, чтобы предотвратить ЧП.
Обновлено в 03:00
Армия и оружие
Вице-адмирал оценил прогноз СМИ о столкновениях России и США в море
Бывший начальник штаба Черноморского флота ВМФ России, вице-адмирал Петр Святашов оценил прогноз американского военного эксперта Лайла Голдстайна о столкновениях России и США в море.
Обновлено вчера в 19:02
Происшествия
В Москве умерла DJ Жанна Рассказова
В Москве умерла диджей Жанна Рассказова, сообщает РЕН ТВ в понедельник, 12 августа.
Обновлено в 02:42
Общество
Подмосковный дворник задолжала два миллиарда рублей
По данным издания, в 2016 году Дорогомиловский суд Москвы постановил взыскать задолженность с женщины.
Обновлено 10 августа в 20:58
Футбол
Слуцкий назвал Мусонду лучшим игроком «Челси» своего возраста
Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий оценил потенциал полузащитника Чарли Мусонды, который выступает за голландский клуб на правах аренды из «Челси».
Обновлено в 02:36
Общество
Росрыболовство объяснило новые правила рыбалки
Обновлено вчера в 23:31
Футбол
«Спартак» обыграл «Ахмат» в Грозном в четвертом матче подряд
Обновлено вчера в 21:42
Авто
Россия в последний раз снизит ввозные пошлины на иномарки
Россия приняла решение в последний раз снизить ввозные пошлины на иномарки.
Обновлено в 01:32
Экономика
Названы регионы с самой большой долей семей из среднего класса
"Более трети семей можно отнести к среднему классу еще в двух регионах - в Магаданской области (34,5 процента) и Чукотском автономном округе (33,8 процента)", - говорят исследователи.
Обновлено в 01:50
Происшествия
ОНК: режиссера Васильева освободили из изолятора
Режиссер телеканала "Доктор" Дмитрий Васильев, подозреваемый в причастности к массовым беспорядкам, освобожден из изолятора, так как срок его задержания истек.
Обновлено вчера в 21:01