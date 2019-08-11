Футбол
«Арсенал» обыграл «Ньюкасл» в первом туре АПЛРИА Новости вчера в 11:07
Футболисты лондонского "Арсенала" на выезде обыграли "Ньюкасл" в матче первого тура чемпионата Англии. Встреча, прошедшая в Ньюкасле, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 01:55, Вашингтон
Космос
К Земле приближается астероид размером с пирамиду Хеопса
Обновлено вчера в 22:31
Происшествия
В «Росатоме» раскрыли детали взрыва ракеты на архангельском полигоне
Обновлено 10 августа в 09:45
Общество
В Росрыболовстве объяснили новые правила рыбалки
Обновлено вчера в 23:51
Энергетика
Brent подешевела до $58,4 за баррель
К 8:15 по Москве октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures дешевели на $0,13 (0,22%) к уровню закрытия пятницы, до $58,40 за баррель.
Обновлено в 01:46
Армия и оружие
Сегодня отмечается День Военно-воздушных сил России
Обновлено в 01:52
Происшествия
В Кузбассе в ДТП с грузовиком погибли три человека
В Мариинском районе Кемеровской области при столкновении грузовика и автомобиля погибли три человека, ещё трое, включая ребёнка, были госпитализированы.
Обновлено в 00:50
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП на Рижском шоссе в Подмосковье
"В ДТП на 159-м километре Рижского шоссе погибли пять человек − трое взрослых и двое детей", − уточнил собеседник агентства.
Обновлено вчера в 13:19
Общество
Дворник из Подмосковья задолжала 2 млрд рублей
Обновлено вчера в 01:03
Авто
Dongfeng Honda отзывает почти 30 тыс. автомобилей с рынка Китая
Отзыв стартует 30 августа и распространяется на седаны, произведенные в период с 8 марта 2018 года по 8 августа 2019 года, говорится на сайте Государственной администрации рыночного регулирования КНР.
Обновлено вчера в 23:26
Авто
В Подмосковье засняли очень редкую «Волгу»
Обновлено вчера в 13:28
ЖКХ
В Екатеринбурге начался последний этап опрессовок трубопроводов
В Екатеринбурге 12 августа стартовал третий, завершающий подготовку к отопительному сезону этап опрессовок.
Обновлено в 01:31
Энергетика
Россия заняла второе место по поставкам СПГ в Европу
Россия занимает второе место по поставкам сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз, сообщил первый замруководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько.
Обновлено вчера в 19:25
Происшествия
Число пострадавших при взрывах боеприпасов под Ачинском достигло 30
В результате двух инцидентов со взрывами боеприпасов на складе боеприпасов в Ачинском районе в Красноярском крае пострадали 30 человек.
Обновлено вчера в 02:41
Армия и оружие
Минобороны Латвии предупреждает о военных учениях
Обновлено вчера в 13:32
Общество
На Камчатке 70 голодных медведей заблокировали туристическую тропу
В Южно-Камчатском заказнике временно закрыт популярный туристический маршрут на реке Хакыцин.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
Жертвами пожара в Вологодской области стали три человека
Жертвами пожара в Вологодской области стали три человека, передает в понедельник утром ТАСС со ссылкой на ЕДДС района.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка
Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Политика
Бурятия обсудит поставки халяльной баранины в Пакистан
Бурятия обсуждает с Пакистаном вопрос поставок туда халяльной баранины, сообщил в интервью РИА Новости глава республики Алексей Цыденов.
Обновлено в 01:35
Политика
Украинские радикалы изрезали мужчине одежду из-за российской символики
Обновлено вчера в 20:02
Происшествия
Дети в Новокузнецке подожгли одежду на пятилетней девочке
Обновлено вчера в 23:59
Политика
Сенатор рассказал об отправке агентов США на митинги в Россию
Российский сенатор Франц Клинцевич в беседе с ФАН заявил, что присутствие американки Бренник на митинг-концерте в Москве является «прямым вмешательством во внутренние дела РФ».
Обновлено вчера в 16:08
Происшествия
Водитель взорвавшейся на МКАД Tesla сообщил детали аварии
Водитель взорвавшегося на МКАД автомобиля Tesla сообщил детали ДТП в интервью телеканалу РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 09:58
Политика
Президент Туркмении заявил о планах купить всю линейку машин Aurus
Туркмения намерена приобрести всю линейку автомобиля российского производства Aurus.
Обновлено в 01:09
Экономика
Быстрые платежи поступили в Минюст
Банки не торопятся осваивать СБП Нормативный документ, регламентирующий оплату товаров и услуг через систему быстрых платежей (СБП), сейчас находится на регистрации в Минюсте и скоро будет официально опубликован.
Обновлено вчера в 17:57
Культура
Жители Якутска вручили Джорджу Мартину «народный Оскар»
Поклонники книг Джорджа Мартина создали и отправили статуэтку "Эллэя" для автора в виде популярного персонажа его саги "Песнь льда и пламени".
Обновлено в 00:26
Армия и оружие
Названы сроки завершения испытаний Су-57 и МиГ-35
Государственные испытания истребителя пятого поколения Су-57 завершатся в 2019 году, а легкого истребителя МиГ-35 – в 2021 году, сообщил командующий ВВС – заместитель главнокомандующего ВКС Сергей Дронов.
Обновлено вчера в 18:19
Происшествия
Безжалостный «Лекима»: число жертв супертайфуна в Китае возросло до 44
Число жертв супертайфуна «Лекима» в Китае выросло до 44 человек, еще 16 числятся пропавшими без вести, передает РИА «Новости».
Обновлено в 01:05
Кино
Зрители заметили ляп в фильме «Однажды в Голливуде»
Обновлено в 01:16
Происшествия
В Мексике восемь человек стали жертвами нападения на бильярдную
Восемь человек стали жертвами нападения группы вооруженных бандитов на здание бильярдной в мексиканском городе Ирапуато штата Гуанахуато.
Обновлено вчера в 18:16
Политика
Власти ЕС могут не признать российские паспорта, выданные на Донбассе
В Брюсселе разрабатываются рекомендации для стран Европейского союза по идентификации и возможному непризнанию российских паспортов, выдаваемых по упрощенному порядку на территории ДНР и ЛНР.
Обновлено вчера в 20:22