Футбол
«Арсенал» обыграл «Ньюкасл» и вернулся на третье место в таблице АПЛСпорт-Экспресс 16:51
"Арсенал" победил "Ньюкасл" в матче 32-го тура чемпионата Англии - 2:0. Голами отметились Аарон Рэмси и Александр Ляказетт. Лондонский клуб обошел в таблице "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед" и поднялся на третье место.
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Минфин предложил ввести новые налоги
Министерство финансов России опубликовало законопроект, согласно которому в Налоговый кодекс (НК) будут включены пять новых глав, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на документ.
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Бобровский стал третьей звездой дня в НХЛ
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Обновлено в 14:29
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Мужчинам предлагают дать право забирать у бывших супруг свою фамилию после развода.
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Энергетика
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Обновлено в 05:11
Общество
Книги о Гарри Поттере сожгли священники в Польше
В Польша прошла акция, в ходе которой католические священники собрали книги о волшебниках, оборотнях и вампирах, а затем сожгли их перед храмом.
Обновлено в 14:20
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В Европарламенте назвали почти неизбежным Brexit без сделки
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Группа "Сафмар" расценивает эти действия, как "спланированную акцию с целью дискредитации Гуцериева и нанесения ущерба его деловой репутации".
Обновлено в 03:39
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Обновлено в 16:58
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Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский после подсчета 95% голосов лидирует по итогам первого тура выборов с результатом 30,24%, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на на ЦИК.
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Хоккей
СКА обыграл ЦСКА и сократил отставание в финале Запада КХЛ
СКА сократил отставание в серии до четырех побед - 1-2. Следующий матч пройдет в Санкт-Петербурге 3 апреля.
Обновлено в 15:36
Музыка
Мику Джаггеру проведут операцию на сердце
Обновлено в 13:18
Армия и оружие
National Interest назвал российский МиГ-29 монстром
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Обновлено в 13:35
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Пушков высмеял слова Климкина об окончании договора о дружбе с Россией
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Армия и оружие
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Обновлено в 05:23
Армия и оружие
Обвинение запросило 18 лет колонии для Хисамова
"В ходе прений обвинение запросило для Хисамова Д.Ф. 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима", - сообщил он.
Обновлено в 15:07
Политика
Порошенко заподозрили в нарушении ключевого правила ОБСЕ по выборам
В Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ сообщили, что кандидат в президенты Украины и действующий лидер страны Пётр Порошенко нарушил один из основных документов организации по вопросам избирательной кампании.
Обновлено в 11:34
Кино
Премьера фильма «Коридор бессмертия» состоится 1 мая
Обновлено в 15:06
Происшествия
Наталия Филева погибла в авиакатастрофе
Наталия Филева погибла в авиакатастрофе В авиакатастрофе, произошедшей 31 марта днем в Германии, погибла совладелец и глава совета директоров S7 Group Наталия Филева.
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