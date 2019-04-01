Футбол

«Арсенал» обыграл «Ньюкасл» и вернулся на третье место в таблице АПЛСпорт-Экспресс 16:51

"Арсенал" победил "Ньюкасл" в матче 32-го тура чемпионата Англии - 2:0. Голами отметились Аарон Рэмси и Александр Ляказетт. Лондонский клуб обошел в таблице "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед" и поднялся на третье место.
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«Арсенал» обыграл «Ньюкасл» в матче чемпионата Англии

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