Футбол
«Арсенал» обыграл «Ньюкасл» и вернулся на третье место в таблице АПЛСпорт-Экспресс 16:51
"Арсенал" победил "Ньюкасл" в матче 32-го тура чемпионата Англии - 2:0. Голами отметились Аарон Рэмси и Александр Ляказетт. Лондонский клуб обошел в таблице "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед" и поднялся на третье место.
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 22:28, Ашберн
Шоу-бизнес
Хелен Миррен признана самой красивой постаревшей знаменитостью
В рейтинге самых красивых постаревших знаменитостей среди женщин лидером стала 73-летняя британская актриса и лауреат премии «Оскар» Хелен Миррен.
Обновлено в 17:33
Наука
Ученые из ДВФУ предложили перспективный способ лечения рака груди
Ученые Школы биомедицины Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), Лозанского и Женевского университетов совместно с Университетской клиникой Женевы установили, что антибиотик клофазимин — лекарство против лепры — можно потенциально успешно использовать при лечении рака груди, сообщает ДВФУ.
Обновлено в 22:11
Футбол
Лам может возглавить футбольный союз Германии
Экс-защитник «Баварии» и сборной Германии Филипп Лам – в списке кандидатов на должность главы союза футбола Германии, сообщает Goal.com.
Обновлено в 16:15
Политика
СМИ рассказали, как НАТО «обманул» Горбачева
Ранее Горбачев рассказал, что помогло вывести советские войска из Афганистана.
Обновлено в 22:06
Политика
В Раде оценили последствия победы Зеленского на выборах
Обновлено в 21:01
Экономика
Минфин предложил ввести новые налоги
Министерство финансов России опубликовало законопроект, согласно которому в Налоговый кодекс (НК) будут включены пять новых глав, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на документ.
Обновлено в 19:42
Интернет
«ВКонтакте» удалила голосовые сообщения из открытого доступа
Администрация "ВКонтакте" удалила из публичного доступа аудиосообщения, которые пользователи загрузили в соцсеть через неофициальные приложения соцсети.
Обновлено в 14:13
Политика
Зеленский сохранил первенство после обработки 95% голосов
Лидером в первом туре выборов президента Украины после подсчета 95,72% голосов остаётся кандидат Владимир Зеленский, сообщает украинский ЦИК.
Обновлено в 17:29
Происшествия
«Коммерсантъ» назвал возможную причину крушения самолета Филевой
Источники газеты «Коммерсантъ», знакомые с ходом расследования крушения бизнес-джета в Германии, говорят, что пока доминирует одна версия случившегося.
Обновлено в 21:01
Происшествия
СК проверит обстоятельства смерти пенсионера в супермаркете Москвы
Пенсионер не оплатил товар в одном из супермаркетов Москвы и таинственно умер.
Обновлено в 16:53
Кино
В Санкт-Петербурге умер российский актёр Александр Васильев
В Санкт-Петербурге на 61 году жизни скончался российский актёр Александр Васильев, сыгравший в «Улицах разбитых фонарей» и «Особенностях национальной охоты».
Обновлено в 20:46
Политика
Порошенко и Зеленский прошли во второй тур выборов на Украине
Комик и глава партии "Слуга народа" Владимир Зеленский и нынешний президент Украины Петр Порошенко примут участие во втором туре президентских выборов, сообщает ТАСС со ссылкой на ЦИК.
Обновлено в 22:15
Авто
Chevrolet подготовила к премьере два новых кроссовера
Chevrolet тизером анонсировала премьеру двух кроссоверов, которые, как говорится в сообщении, создавались с использованием новых технологий GM для китайского рынка.
Обновлено в 03:27
Происшествия
Пожар в жилом доме в Комсомольске-на-Амуре: четыре человека погибли
В Комсомольске-на-Амуре пожарные ликвидировали возгорание в квартире в пятиэтажном жилом доме. В результате пожара погибли четыре человека.
Обновлено в 20:58
Общество
Уволившаяся из-за фото в купальнике учительница нашла новую работу
Учительница русского языка и литературы из Барнаула Татьяна Кувшинникова устроилась на работу в региональный институт повышения квалификации педагогов, сказал РИА Новости министр образования региона Максим Костенко.
Обновлено в 08:09
Здоровье
Осипов съездил к доведшей его до слез многодетной матери
Обновлено в 08:54
Политика
Министр внутренних дел России Колокольцев прибыл в КНДР
Владимир Колокольцев прибыл в столицу Северной Кореи на фоне сообщений о возможном скором визите лидера КНДР Ким Чен Ына в Российскую Федерацию, сообщает ТАСС.
Обновлено в 20:16
Политика
Мадуро рассказал о попытке «электрического переворота» в Венесуэле
Венесуэльский лидер Николас Мадуро заявил о намерении противостоять тем, кто пытается провернуть "электрический переворот" в стране.
Обновлено в 20:40
Политика
Пушков ответил Климкину по окончанию договора о дружбе с Россией
Глава МИД Украины Павел Климкин 1 апреля поздравил сограждан с тем, что договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией утратил силу.
Обновлено в 21:39
Армия и оружие
Глава NASA заявил об угрозе МКС из-за испытаний Индии в космосе
Индийские военные провели противоспутниковые испытания 27 марта, сбив спутник, находившийся на низкой околоземной орбите на высоте 300 км. Премьер-министр Индии Нарендра Моди после успешного уничтожения спутника заявил, что отныне страна стала космической державой, отметив, что испытания не были направлены против какого-либо государства.
Обновлено в 15:46
Хоккей
«Флорида» победила «Вашингтон», несмотря на очки Овечкина и Кузнецова
В регулярном чемпионате НХЛ «Флорида Пантерз» победил «Вашингтон Кэпиталз» со счетом 5:3.
Обновлено в 21:41
Общество
В Гидрометцентре сообщили, когда лучше менять резину
Обновлено в 21:00
Экономика
Траты россиян на АЗС за год выросли до 715–720 рублей за один раз
Средний чек россиян за покупки на АЗС за год вырос на 11%, свидетельствуют данные исследования крупнейшего оператора фискальных данных «Платформа ОФД» (есть в распоряжении «РИА Новости»).
Обновлено в 21:58
Политика
Белоруссия прекращает реэкспорт в Россию «санкционных» плодов и овощей
Сертификация поступавшей для реэкспорта из других государств в Белоруссию плодоовощной продукции, в отношении которой в РФ действуют ограничительные меры, прекращена.
Обновлено в 11:18
Происшествия
Самого известного уличного мага обвинили в сексуальном насилии
Полиция Нью-Йорка начала расследование в отношении «уличного мага» Дэвида Блейна. Об этом пишет The New York Times.
Обновлено в 18:40
Музыка
Мадонна выступит на «Евровидении» за миллион долларов
Исполнительница согласилась выйти на сцену в финале конкурса за один миллион долларов.
Обновлено в 06:55
Экономика
Путин подписал закон о повышении пенсий сверх прожиточного минимума
Президент России Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий, начисленных с 1 января 2019 года, сверх прожиточного минимума.
Обновлено в 06:52
Наука
Обнаружено захоронение жертв убившего динозавров астероида
Как полагают палеонтологи, это первое известное нам захоронение организмов, погибших в результате падения астероида, образовавшего кратер Чиксулуб на полуострове Юкатан.
Обновлено в 03:04
Политика
У иска против пенсионной реформы в Конституционном суде не было шансов
Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшие дни Конституционный суд РФ официально откажет представителям парламентской оппозиции, которые обратились с иском о признании неконституционной пенсионной реформы, инициированной правительством России.
Обновлено в 05:52