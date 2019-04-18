Ляказетт – о победе над «Наполи»: «Не зря отрабатывал штрафные»Бомбардир.ру 00:31

Форвард «Арсенала» Александр Ляказетт поделился впечатлениями от победы в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы против «Наполи». Француз забил единственный гол в поединке, а лондонцы вышли в полуфинал еврокубка.

Ляказетт – о победе над «Наполи»: «Не зря отрабатывал штрафные»

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