Футбол

Ляказетт – о победе над «Наполи»: «Не зря отрабатывал штрафные»Бомбардир.ру 00:31

Наполи — Арсенал
0 – 1
Матч завершён
Лига Европы, Четвертьфинал, вчера
Стадион «Сан-Паоло»
34′
Аарон Рэмзи
Генрих Мхитарян
36′
Александр Ляказетт
Лоренцо Инсинье
43′
Никола Максимович
Дрис Мертенс
46′
Лоренцо Инсинье
Амин Юнес
60′
61′
Гранит Джака
Мохамед Эль-Ненни
68′
Александр Ляказетт
Алекс Ивоби
Фаузи Гулям
Мариу Руй
71′
74′
Петр Чех
Хосе Кальехон
90′
Форвард «Арсенала» Александр Ляказетт поделился впечатлениями от победы в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы против «Наполи». Француз забил единственный гол в поединке, а лондонцы вышли в полуфинал еврокубка.
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