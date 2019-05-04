Футбол
«Локомотив» проиграл «Арсеналу» в 27-м туре РПЛRT на русском вчера в 13:56
Московский «Локомотив» потерпел поражение от тульского «Арсенала» в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе «Арсенал» в Туле и завершилась в пользу хозяев — 2:0. Туляки открыли счёт на 24-й минуте, это сделал Зелимхан Бакаев.
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Тульский «Арсенал» уверенно обыграл «Локомотив» и сделал «Зенит» чемпионом
Тульские Известиявчера в 13:56
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 02:12, Ашберн
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