Футбол

«Арсенал» обыграл «Локомотив» и сделал «Зенит» чемпиономProstoProSport вчера в 13:56

Футболисты тульского «Арсенала» в домашнем матче 27-го тура чемпионата России переиграли московский «Локомотив». Этот результат позволил «Зениту» из Санкт-Петербурга досрочно выиграть чемпионат России.
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«Локомотив» уступил «Арсеналу» в Туле и сделал «Зенит» чемпионом

Матч ТВвчера в 13:56

Беляев против Рамоса и опасный выход Гилерме. Фото с матча «Арсенал» — «Локо»

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Петр Портянский: «Локомотив» не выдержал предложенного им же темпа

Тульские новости04:29

«Арсенал» — «Локомотив» — 2:0. Видеообзор матча 27-го тура РПЛ

Sport24.ruвчера в 16:29

Тульский «Арсенал» победил чемпиона России по футболу

Молодой коммунар02:04

«Арсенал» оформил дубль в ворота «Локомотива»

Московский Комсомолецвчера в 13:22

Тульский «Арсенал» уверенно обыграл «Локомотив» и сделал «Зенит» чемпионом

Тульские Известиявчера в 13:56
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Происшествия

В России за взятки осудили почти 6 тысяч человек

За получение взяток на сумму свыше 10 тысяч рублей были осуждены 2167 человек. Из них реальный срок получили 446 осужденных.
Обновлено в 05:41
Шоу-бизнес

Ксения Собчак отдыхает в Италии в компании Константина Богомолова

Только недавно в Сети обсуждали воссоединение пары Ксении Собчак и Максима Виторгана в Испании.
Обновлено вчера в 12:45
Шоу-бизнес

Медики готовят Меган Маркл к искусственным родам

Обновлено в 01:26
Происшествия

В Челябинской области после массового убийства возбуждено дело

Обновлено вчера в 13:01
Политика

Постпред России допустил выход из конвенции по правам человека

Если России не удастся выйти на компромисс по вопросам членства в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) и выполнения обязательств Европейской конвенции по правам человека, то Москва рассмотрит все варианты развития событий.
Обновлено в 04:31
Общество

Акция «Бессмертный полк» прошла в Нью-Йорке

Акция «Бессмертный полк» пятый год подряд прошла в Нью-Йорке.
Обновлено в 03:20
Шоу-бизнес

После аварии в палату к МакSим пригласили священника

Певица МакSим все еще проходит реабилитацию после тяжелой автомобильной аварии, в которую попала, торопясь в аэропорт.
Обновлено 03 мая в 08:31
Общество

В России стали в 30 раз чаще штрафовать за нацистскую символику

Судебная статистика отмечает серьезный рост числа россиян, привлеченных к ответственности за применение нацистской символики.
Обновлено в 06:07
Здоровье

Смертельно больной житель Тобольска завещал сердце жителю Владикавказа

Житель города Тобольска 26-летний Виктор решил стать донором сердца для незнакомого человека из Владикавказа.
Обновлено в 04:21
Происшествия

В сети появилось видео избиения российской журналистки в Париже

Сегодня в сети появилось видео, как французская полиция во время демонстрации избила журналистку Викторию Иванову, несмотря на то, что на ее руке и каске были стикеры с надписью "Пресса", передает канал "Россия 24".
Обновлено вчера в 14:50
Происшествия

В Кувейте суд согласился отпустить россиянку под залог в $65 млн

Апелляционный суд Кувейта постановил освободить осуждённую на десять лет россиянку Марию Лазареву под залог в 20 млн кувейтских динар (более $65 млн).
Обновлено в 04:45
Общество

В России заработали новые правила идентификации в мессенджерах

В России с 5 мая вступает в силу постановление правительства об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона.
Обновлено вчера в 23:31
Авто

Названы самые востребованные отечественные авто с пробегом

За 1 квартал 2019 года в России было продано 309 тыс. подержанных легковых автомобилей отечественных марок – на 4% меньше, чем годом ранее.
Обновлено вчера в 06:01
Политика

Рогозин дал «дружеский совет» экс-главкому НАТО

Напомним, ранее Джеймс Ставридис, американский адмирал и экс-командующий силами НАТО в Европе, призвал ввести дополнительные санкции против России вплоть до полного запрета на въезд россиян в США.
Обновлено в 06:12
Происшествия

В Киевской области застрелили замначальника отдела полиции

В Киевской области неизвестный застрелил заместителя начальника Барышевского отделения полиции.
Обновлено в 06:08
Армия и оружие

Нетаньяху приказал армии «массированно атаковать» боевиков в Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что отдал приказ армии продолжать «массированные атаки» против боевиков, которые ведут ракетные обстрелы из сектора Газа.
Обновлено в 04:59
Происшествия

Пять туристов из Башкирии застряли на борту турецкого самолета

Жительница Башкирии Оксана Михайлова рассказала, что пассажиры рейса Анталья-Оренбург, на борту которого в том числе находились пятеро жителей республики, стали заложниками сложной ситуации.
Обновлено в 03:20
Происшествия

В Новгородской области нашли массовое захоронение времён войны

Обновлено в 06:39
Футбол

Рибери покинет «Баварию» по окончании сезона

Французский полузащитник мюнхенской «Баварии» покинет клуб по окончании сезона после 12 лет в команде.
Обновлено в 05:44
Путешествия

Лодка Конюхова попала в шторм на подходе к мысу Горн

Лодка путешественник Федора Конюхова попала в шторм в 250 милях от мыса Горн, сообщили РИА Новости в штабе экспедиции.
Обновлено в 01:43
Общество

Росстат рассказал, для чего россияне используют интернет

Опрос Росстата показал, для каких целей россияне чаще всего пользуются интернетом. С результатами исследования ознакомился RT.
Обновлено в 02:00
Политика

Зеленский пообещал ответить на паспортизацию Донбасса

Избранный украинский президент Владимир Зеленский заявил, что у него есть некоторые предложения для Верховной Рады относительно ответных действий на решение России об упрощенном порядке выдачи российских паспортов отдельным жителям Украины.
Обновлено вчера в 10:25
Армия и оружие

Турция и РФ обсуждают ситуацию в Телль-Рифаате

Турецкий вице-президент Фуат Октай в воскресенье, 5 мая, сообщил, что Анкара и Москва обсуждают ситуацию в городе Телль-Рифаат, расположенном на территории мухафазы Халеб, в связи с обострением обстановки на границе с Сирией.
Обновлено в 06:19
Авто

УАЗ показал забытый пикап «Сталкер»

Секретные фотографии давно забытой новинки УАЗ опубликовал в своем Instagram.
Обновлено в 04:30
Происшествия

Появилось видео со стреляющим из автомата депутатом

Обновлено в 04:53
Общество

В Японии число детей сократилось до рекордного минимума

Число детей в возрасте до 15 лет в Японии снизилось до рекордно низких значений и составило 15,33 миллиона, свидетельствуют данные министерства внутренних дел, обнародованные по случаю отмечаемого в стране в воскресенье Дня детей.
Обновлено в 03:51
Хоккей

Стали известны сочетания звеньев сборной России перед матчем с Чехией

Стали известны сочетания звеньев сборной России на тренировке перед матчем с командой Чехии, сообщает корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
Обновлено в 04:21
Футбол

«Зенит» досрочно стал чемпионом России по футболу

Обновлено вчера в 14:12
Шоу-бизнес

Бритни Спирс выложила первые фото после выхода из психлечебницы

Певица Бритни Спирс показала кадры с первой фотосессии после выхода из психлечебницы.
Обновлено в 03:55
Происшествия

В Махачкале загорелась лесобаза

Обновлено в 05:42
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