Футбол
«Арсенал» обыграл «Локомотив» и сделал «Зенит» чемпиономProstoProSport вчера в 13:56
Футболисты тульского «Арсенала» в домашнем матче 27-го тура чемпионата России переиграли московский «Локомотив». Этот результат позволил «Зениту» из Санкт-Петербурга досрочно выиграть чемпионат России.
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Тульский «Арсенал» уверенно обыграл «Локомотив» и сделал «Зенит» чемпионом
Тульские Известиявчера в 13:56
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