Футбол
«Арсенал» обыграл «Ленинградец»Спорт-Экспресс 07:01
"Арсенал" обыграл клуб Олимп-ПФЛ "Ленинградец" в контрольном матче в Белеке. Единственный мяч провел Ярослав Ивакин с пенальти.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 18:56, Ашберн
Происшествия
Суматранский тигр насмерть задрал свою невесту в Лондонском зоопарке
Суматранский тигр по кличке Асим, который в конце января прибыл в зоопарк Лондона, задрал тигрицу Мелати во время первого свидания.
Обновлено в 18:25
Авто
«АвтоВАЗ» выпустил учебную Lada Granta
Компания «АвтоВАЗ» начинает прием заказов на учебный седан Granta, предназначенный специально для автошкол.
Обновлено в 05:31
Авто
Opel показал тизер с оптикой новой Opel Corsa
Компания Opel опубликовала первый тизер хэтчбека Corsa шестого поколения, дающий представление о новой передней оптике автомобиля.
Обновлено в 05:00
Авто
Renault выпустит в 2019 году пикап Dacia Duster
Компания Renault запустит производство пикапа Dacia на базе кроссовера Duster нового поколения уже в 2019 году.
Обновлено в 07:27
Транспорт
Дорожные камеры начнут штрафовать за выезд на «вафельницу» с 1 марта
С 1 марта 2019 года комплексы фотовидеофиксации начнут штрафовать водителей за выезд на разметку «вафельница» на запрещающий сигнал светофора.
Обновлено в 02:39
Кино
Умер народный артист РСФСР Сергей Юрский
На 84-м году жизни скончался народный артист РСФСР Сергей Юрский.
Обновлено в 01:27
Авто
Toyota RAV4 получила внедорожную версию TRD Off-Road
Компания Toyota на автосалоне в Чикаго представила внедорожную версию нового кроссовера RAV4 — исполнение TRD Off-Road.
Обновлено в 04:40
Экономика
Moody’s повысило суверенный рейтинг России
Moody's повысило суверенный рейтинг России до инвестиционного "Baa3" со спекулятивного "Ba1". Об этом сообщается на сайте агентства.
Обновлено в 17:16
Политика
Путин уволил девять генералов силовых ведомств
Президент России Владимир Путин уволил девять генералов силовых ведомств и МЧС.
Обновлено в 09:25
Наука
Ученые рассказали о влиянии различного алкоголя на силу похмелья
Последовательность употребления различных спиртных напитков не влияет на вероятное появление похмелья и степень его тяжести, заявили ученые из Кембриджского университета (Великобритания).
Обновлено вчера в 20:08
Авто
Собрали первый КамАЗ-54901 с кабиной К5
В Набережных Челнах собрали предсерийный грузовик поколения К5, КамАЗ-54901.
Обновлено в 06:20
Транспорт
«Аэрофлот» ужесточил правила перевозки питомцев в салоне самолета
По новым правилам, в салоне самолета можно перевозить домашних животных, которые помещаются в сумку-переноску, габариты которой по сумме трех измерений не превышают 126 сантиметров (ранее было 135 сантиметров).
Обновлено в 13:20
Спорт
Российские биатлонисты выиграли бронзу в эстафете на Кубке мира
Сборная России показала третий результат в эстафете на этапе Кубка мира в Канаде. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Обновлено в 16:02
Кино
Умер енот, ставший прототипом персонажа «Стражей галактики»
Обновлено в 06:26
Происшествия
В Куршевеле частный самолет врезался в сугроб
На горнолыжном курорте Куршевель во французских Альпах частный самолет врезался в сугроб, сообщает France Info.
Обновлено в 14:59
Политика
Суд США перенес слушания по делу Бутиной на 26 февраля
Американский суд удовлетворил в пятницу ходатайство защиты и обвинения арестованной в США гражданки России Марии Бутиной о переносе даты следующих слушаний на 26 февраля.
Обновлено в 16:43
Политика
Врачи рассказали о состоянии здоровья Трампа
По данным агентства, врачи оценили здоровье Трампа как "очень хорошее".
Обновлено в 18:44
Общество
«Росконтроль» оценил качество и безопасность стиральных порошков
Напротив, в чёрный список организации попал порошок AOS/«Я родился», который не соответствуют требованиям безопасности по индексу токсичности.
Обновлено в 05:51
Происшествия
В участников предвыборной встречи с Тимошенко бросили дымовые шашки
По данным полиции, в участников встречи бросили две дымовые шашки, еще у пятерых находившихся на площади человек, изъяли «семь предметов, похожих на» пиротехнику.
Обновлено в 17:32
Технологии
В Японии для Олимпиады-2020 медали изготовят из устаревших гаджетов
Организаторы летней Олимпиады в Токио 2020 года решили изготовить комплекты медалей из неиспользуемых электронных устройств, а точнее, из извлеченных из них драгоценных металлов.
Обновлено в 16:48
Происшествия
Увеличилось число пострадавших при столкновении поездов в Испании
В результате столкновения двух поездов в Испании получили ранения около 100 человек.
Обновлено в 15:18
Авто
Представлен Subaru Legacy нового поколения
Компания Subaru представила на автосалоне в Чикаго седан Legacy нового поколения.
Обновлено в 01:27
Авто
Обновленный Nissan Qashqai начали выпускать в Петербурге
7 февраля 2019 года на заводе Nissan в Санкт-Петербурге стартовала сборка обновлённого кроссовера Qashqai.
Обновлено вчера в 10:14
Экономика
МТС допустила делистинг с биржи в Нью-Йорке
Среди прочего компания собирается оценить, «отвечает ли листинг в США с учетом высоких затрат на его поддержание интересам акционеров».
Обновлено в 08:21
Авто
В России представили обновленный Lamborghini Huracan Evo
В самом начале года итальянцы обновили Lamborghini Huracan, добавив к названию слово Evo, намекнув этим, что спорткар не отделался легким фейслифтингом, а серьезно эволюционировал.
Обновлено в 10:10
Гаджеты
Statista опубликовала рейтинг самых вредных для здоровья смартфонов
Смартфоны с самым низким уровнем излучения Читатели наверняка обратят внимание, что в "чёрном" списке не оказалось ни одного аппарата марки Samsung.
Обновлено в 10:07