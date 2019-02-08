Футбол
«Арсенал» обыграл «Ленинградец»Спорт-Экспресс 07:01
"Арсенал" обыграл клуб Олимп-ПФЛ "Ленинградец" в контрольном матче в Белеке. Единственный мяч провел Ярослав Ивакин с пенальти.
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Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 17:21, Ашберн
Авто
АвтоВАЗ представил учебную Lada Granta
Компания «АвтоВАЗ» рассказала об учебном седане Lada Granta, предназначенном специально для автошкол.
Обновлено в 14:45
Авто
Renault разработает пикап Renault Duster в 2019 году
Официальные лица Renault сообщили, что пикап на базе Duster станет утилитарной моделью.
Обновлено в 08:58
Спорт
Логинов похвалил своих партнеров по сборной
Российский биатлонист Александр Логинов прокомментировал выступление своей команды в эстафетной гонке на этапе Кубка мира в канадском Кэнморе, по итогам которой россияне выиграли бронзу.
Обновлено в 17:14
Авто
Opel показал тизер с оптикой новой Opel Corsa
Компания Opel опубликовала первый тизер хэтчбека Corsa шестого поколения, дающий представление о новой передней оптике автомобиля.
Обновлено в 05:00
Общество
«Росконтроль» оценил качество и безопасность стиральных порошков
Напротив, в чёрный список организации попал порошок AOS/«Я родился», который не соответствуют требованиям безопасности по индексу токсичности.
Обновлено в 05:51
Кино
Шнуров посвятил стихотворение Сергею Юрскому
Обновлено в 13:14
Происшествия
В Испании столкнулись два поезда
В результате столкновения двух поездов в Испании погиб один человек и, по предварительным данным, восемь пострадали.
Обновлено в 14:39
Наука
Ученые узнали, как питье вина и пива влияет на похмелье
Обновлено в 01:54
Происшествия
На выступлении Тимошенко в толпу бросили дымовые шашки
Обновлено в 16:45
Космос
Шторм, обнаруженный на Нептуне «Хабблом», продлится несколько лет
Шторм развернулся на Северном полушарии и охватит около 20 всей поверхности Нептуна и продлится несколько лет.
Обновлено в 06:02
Гаджеты
Эксперты выяснили, какие смартфоны больше всего вредят человеку
Замыкает тройку самых небезопасных смартфонов Xiaomi Mi Max 3. В топ-10 также попал, например, iPhone 8. Эксперты также выяснили, у какого телефона все в порядке с уровнем излучения.
Обновлено в 16:23
Авто
Lamborghini представила в России новый Huracan Evo
Приблизительная стоимость Huracan Evo в России составляет 20 миллионов рублей.
Обновлено в 12:02
Экономика
Moody’s повысило суверенный рейтинг России до инвестиционного Baa3
Международное рейтинговое агентство Moody’s повысило суверенный рейтинг России с Ba1 до Baa3.
Обновлено в 16:56
Наука
Рыбы впервые прошли зеркальный тест
Зеркальный тест успешно проходят люди (примерно с возраста 15 месяцев), обезьяны, дельфины, слоны и некоторые птицы.
Обновлено в 05:35
Наука
Ученые обнаружили раковую опухоль возрастом 240 млн лет
Палеонтологи из Германии обнаружили одну из древнейших раковых опухолей. Онкологическое заболевание поразило предка черепах – папохелиса.
Обновлено в 03:44
Авто
Toyota RAV4 получила внедорожную версию TRD Off-Road
Компания Toyota на автосалоне в Чикаго представила внедорожную версию нового кроссовера RAV4 — исполнение TRD Off-Road.
Обновлено в 04:40
Кино
Умер английский актер Альберт Финни
Обновлено в 10:34
Транспорт
«Аэрофлот» ужесточил правила перевозки питомцев в салоне самолета
По новым правилам, в салоне самолета можно перевозить домашних животных, которые помещаются в сумку-переноску, габариты которой по сумме трех измерений не превышают 126 сантиметров (ранее было 135 сантиметров).
Обновлено в 13:20
Происшествия
В Куршевеле частный самолет врезался в сугроб
На горнолыжном курорте Куршевель во французских Альпах частный самолет врезался в сугроб, сообщает France Info.
Обновлено в 14:59
Авто
Собрали первый КамАЗ-54901 с кабиной К5
В Набережных Челнах собрали предсерийный грузовик поколения К5, КамАЗ-54901.
Обновлено в 06:20
Авто
Представлен седан Subaru Legacy нового поколения
На автосалоне в Чикаго японская компания презентовала обновленный седан Legacy, построенный на новой модульной платформе.
Обновлено в 03:17
Гаджеты
В iPhone XS и XS Max трескаются камеры
Обновлено в 06:28
Транспорт
Дорожные камеры начнут штрафовать за выезд на «вафельницу» с 1 марта
С 1 марта 2019 года комплексы фотовидеофиксации начнут штрафовать водителей за выезд на разметку «вафельница» на запрещающий сигнал светофора.
Обновлено в 02:39
Политика
Во Львове Зеленский устроил перепалку с ветеранами АТО
Обновлено в 11:07
Происшествия
Двое детей погибли при пожаре в доме в Калмыкии
В результате пожара в частном жилом доме в калмыцком селе Вознесеновка погибли двое несовершеннолетних.
Обновлено в 13:40
Кино
Умер енот, ставший прототипом Ракеты из «Стражей Галактики»
Девятилетний енот по кличке Орео, ставший прообразом Ракеты из фильма "Стражи галактики", умер 7 февраля.
Обновлено в 08:33