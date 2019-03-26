Футбол
«Арсенал» обыграл «Крылья Советов» в молодежном первенствеСпорт-Экспресс 05:52
Чемпионат России
Самара, Самара Арена
"Арсенал" победил "Крылья Советов" в матче 21-го тура первенства молодежных команд премьер-лиги (1:0). Единственный гол забил защитник самарского клуба Александр Нестеров, отправив мяч в свои ворота.
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Молодёжка «Арсенала» сыграет в Самаре на несколько часов раньше основного состава
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