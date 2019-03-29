Футбол
«Арсенал» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛКоммерсантъ вчера в 13:37
Футболисты тульского «Арсенала» обыграли самарские «Крылья Советов» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, прошедшая в Самаре, завершилась со счетом 1:0 (Джорджевич, 66). «Арсенал» поднялся на шестое место в турнирной таблице РПЛ (30 очков после 21 матча).
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