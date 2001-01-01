Футбол

«Арсенал» победил «Крылья Советов»Свободная Пресса 13:41

Крылья Советов — Арсенал (Тула)
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Самара, Самара Арена
2′
Лука Джорджевич
9′
Анри Хагуш
17′
Кирилл Комбаров
24′
Михаил Левашов
Артур Нигматулин
Сергей Корниленко
27′
Тарас Бурлак
54′
55′
Сергей Ткачев
Виталий Денисов
Павел Яковлев
60′
66′
Лука Джорджевич
Сергей Корниленко
Рамиль Шейдаев
73′
Джано Ананидзе
Денис Ткачук
74′
79′
Игорь Горбатенко
Роман Шишкин
80′
Александр Самедов
82′
86′
Сергей Ткачев
Кантемир Берхамов
89′
Артур Нигматулин
В стартовом матче 21 тура чемпионата России самарские «Крылья Советов» в родных стенах уступили тульскому «Арсеналу». Команда Миодрага Божовича проиграла со счётом 1:0. Единственный гол в матче на свой счёт записал черногорский форвард «оружейников» Лука Джорджевич на 66-й минуте.
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