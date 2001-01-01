Футбол
«Арсенал» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛКоммерсантъ вчера в 13:37
Чемпионат России, вчера
Самара, Самара Арена
|2′
Лука Джорджевич
|9′
Анри Хагуш
|17′
Кирилл Комбаров
|24′
Михаил Левашов
Артур Нигматулин
Сергей Корниленко
|27′
Тарас Бурлак
|54′
|55′
Сергей Ткачев
Виталий Денисов
Павел Яковлев
|60′
|66′
Лука Джорджевич
Сергей Корниленко
Рамиль Шейдаев
|73′
Джано Ананидзе
Денис Ткачук
|74′
|79′
Игорь Горбатенко
Роман Шишкин
|80′
Александр Самедов
|82′
|86′
Сергей Ткачев
Кантемир Берхамов
|89′
Артур Нигматулин
Крылья Советов
Расстановка 4‑5‑1
1
Рыжиков
15
Зотов
18
Рохель
90
Бурлак
91
Яковлев
19
Самедов
49
Шишкин
31
Ткачук
40
Тимофеев
99
Канунников
11
Шейдаев
1
Нигматулин
9
Комбаров
6
Беляев
8
Григалава
14
Хагуш
23
Горбатенко
7
Берхамов
5
Мохаммед
78
Бакаев
18
Джорджевич
19
Мирзов
Арсенал (Тула)
Расстановка 4‑3‑3
Футболисты тульского «Арсенала» обыграли самарские «Крылья Советов» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, прошедшая в Самаре, завершилась со счетом 1:0 (Джорджевич, 66). «Арсенал» поднялся на шестое место в турнирной таблице РПЛ (30 очков после 21 матча).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Петр Портянский: Оружейники заслуженно взяли три непростых очка на выезде в Самаре
Тульские новостивчера в 15:15
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 02:14, Ашберн
Общество
Названы наиболее стабильные сферы труда в России
Наиболее стабильными сферами труда в России оказались промышленность, строительство, торговля, гостиничный бизнес и общепит, сообщает ВНИИ труда Минтруда в субботу, 30 марта.
Обновлено в 02:03
Общество
Синоптики ожидают в Москве пасмурную погоду с дождем и снегом
По данным синоптиков, в столичном регионе ожидаются небольшие осадки в виде снега с дождем.
Обновлено в 01:06
Происшествия
Спортсменка родила ребенка после клинической смерти
Обновлено в 01:19
Происшествия
Неизвестные избили охранника и украли более 6 миллионов рублей
В субботу, 30 марта, стало известно о том, что на юге столицы избили охранника фирмы, занимающейся торговлей косметикой.
Обновлено в 01:47
Футбол
«Лион» на последних минутах вырвал победу у «Ренна»
"Лион" переиграл на выезде "Ренн" в первом матче 30-го тура чемпионата Франции (1:0). Единственный мяч на последних минутах забил полузащитник Мартен Террье.
Обновлено вчера в 17:44
Армия и оружие
Пентагон решил вернуться к стратегии времен холодной войны
Обновлено вчера в 22:34
Политика
Тимошенко покинула дебаты из-за Порошенко и Зеленского
Обновлено вчера в 13:24
Общество
ЦРУ сделало ошибку в призывающей на службу русскоговорящих рекламе
Реклама призывает тех, кто знает языки, в частности русский, устроиться на работу в ЦРУ.
Обновлено в 01:53
Происшествия
Виновника смертельного ДТП на Можайке доставят из Чечни в Москву
Скрывшегося с места аварии в Москве водителя Mercedes Gelenvagen в скором времени перевезут из Грозного в столицу.
Обновлено вчера в 09:34
Политика
Власти венесуэльского штата усилят полицейские патрули из-за блэкаута
Власти венесуэльского штата Миранда (второй по численности населения, граничит со столичным округом) распорядились усилить полицейские патрули на улицах в связи с массовым отключением электроснабжения, заявил губернатор штата.
Обновлено вчера в 21:33
Происшествия
Автомобиль вылетел на тротуар на Невском проспекте
На перекрестке Невского и Литейных проспектов в Санкт-Петербурге автомобиль вылетел на тротуар, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 01:09
Политика
Патрульные корабли КНР вошли в спорные воды Восточно-Китайского моря
Как сообщает агентство Kyodo, японская береговая охрана потребовала от иностранных сторожевиков «покинуть японские территориальные воды».
Обновлено в 00:40
Общество
Умер журналист Максим Ковальский
Обновлено вчера в 17:39
Гаджеты
Apple отказалась от ранее анонсированной зарядки AirPower
Компания Apple закрыла проект беспроводного зарядного устройства AirPower.
Обновлено вчера в 19:16
Культура
Михаил Пореченков стал Народным артистом России
Обновлено вчера в 06:50
Политика
Трамп попросил Ким Чен Ына передать США ядерное оружие КНДР
Во время саммита в столице Вьетнама 28 февраля Трамп передал Ким Чен Ыну документ, в котором объяснялось, что в Вашингтоне подразумевают под полным ядерным разоружением Северной Кореи, сообщает агентство Reuters.
Обновлено вчера в 19:39
Шоу-бизнес
Анна Семенович поделилась откровенным снимком
Обновлено вчера в 19:51
Политика
Хезер Науэрт покинула пост главы пресс-службы Госдепартамента США
Глава пресс-службы Государственного департамента США Хезер Науэрт оставила свой пост и перешла на работу в программу Фулбрайта – образовательную программу, которую основал в 1946 году сенатор США Джеймс Уильям Фулбрайт.
Обновлено вчера в 19:10
Политика
Трамп допустил разговор с Путиным о Венесуэле
Обновлено вчера в 17:01
Армия и оружие
Россия открыла в Венесуэле учебно-тренировочный вертолетный центр
Обновлено вчера в 15:00
Происшествия
Экс-сотрудники ГИБДД Забайкалья осуждены за оформление «конструкторов»
Бывшие сотрудники Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД) Забайкальского края в составе преступной группы получали взятки за оформление документов на машины-конструкторы.
Обновлено вчера в 11:19
Армия и оружие
Корабли НАТО в Черном море взял в сопровождение российский флот
Силы военно-морского флота России взяли в сопровождение зашедшие в акваторию Черного моря группу кораблей НАТО.
Обновлено вчера в 04:47
Космос
Космонавты получили Ту-204 для полетов на Байконур
Обновлено вчера в 13:39
Общество
Россиянин обвинил ресторан в сексизме, пошел в суд и выиграл
Житель Саратова отсудил у отказавшему ему в должности хостес ресторана 50 тысяч рублей компенсации из-за дискриминации по половому признаку.
Обновлено вчера в 13:31
Футбол
«Эспаньол» – Пике: «Наши ценности не измеряются в евро»
«Эспаньол» ответил защитнику «Барселоны» Жерару Пике на слова о деньгах.
Обновлено вчера в 15:43
Наука
Площадь ущерба от китайского искусственного острова в 200 раз превысила его собственные размеры
Экологический ущерб от созданного Китаем искусственного острова оказался в 200 раз больше, нежели сам остров.
Обновлено вчера в 11:51
Экономика
Правила зачисления зарплат в России решили изменить
Согласно первому документу (вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях), за отказ работодателя изменить зарплатный банк по заявлению работника предлагается ввести административную ответственность — от 10 до 20 тысяч рублей штрафа для должностных лиц и от 30 до 50 тысяч для юридических лиц.
Обновлено вчера в 06:51
Общество
В «Яндекс.Такси» предложили отказаться от бумажных путевых листов
"Яндекс.Такси" предлагает заменить бумажные путевые листы на электронные, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании по итогам встречи премьер-министра РФ Дмитрия Медведева с руководителями крупнейших российских IT-компаний.
Обновлено вчера в 10:33
Экономика
ВЭБ в 2018 году сократил убыток до 175,8 млрд рублей
Напомним, убыток ВЭБа по МСФО в первом полугодии 2018 года вырос в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 75,6 млрд руб. Подробнее об отчетности госкорпорации читайте в публикации "Ъ" "ВЭБ.РФ вновь получил многомиллиардные убытки".
Обновлено вчера в 14:25