Футбол

«Арсенал» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛКоммерсантъ вчера в 13:37

Крылья Советов — Арсенал (Тула)
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Самара, Самара Арена
2′
Лука Джорджевич
9′
Анри Хагуш
17′
Кирилл Комбаров
24′
Михаил Левашов
Артур Нигматулин
Сергей Корниленко
27′
Тарас Бурлак
54′
55′
Сергей Ткачев
Виталий Денисов
Павел Яковлев
60′
66′
Лука Джорджевич
Сергей Корниленко
Рамиль Шейдаев
73′
Джано Ананидзе
Денис Ткачук
74′
79′
Игорь Горбатенко
Роман Шишкин
80′
Александр Самедов
82′
86′
Сергей Ткачев
Кантемир Берхамов
89′
Артур Нигматулин
Футболисты тульского «Арсенала» обыграли самарские «Крылья Советов» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, прошедшая в Самаре, завершилась со счетом 1:0 (Джорджевич, 66). «Арсенал» поднялся на шестое место в турнирной таблице РПЛ (30 очков после 21 матча).
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