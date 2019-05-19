Футбол

«Арсенал» обыграл «Краснодар» в молодежном первенствеСпорт-Экспресс 06:22

Арсенал (Тула) — Краснодар
сегодня
в 09:30
Чемпионат России
Стадион «Арсенал»
Арсенал (Тула)
Вратарь
36
Михаил Левашов
  
Защитник
5
Абдул Кадири Мохаммед
  
6
Максим Беляев
  
8
Гия Григалава
  
9
Кирилл Комбаров
  
21
Виктор Альварес
  
Полузащитник
11
Сергей Ткачев
  
19
Резиуан Мирзов
  
70
Георгий Костадинов
  
Нападающий
10
Эванс Кангва
  
22
Даниил Лесовой
  
Краснодар
Вратарь
39
Матвей Сафонов
  
Защитник
4
Александр Мартынович
  
5
Урош Спаич
  
6
Кристиан Рамирес
  
98
Сергей Петров
  
Полузащитник
7
Вандерсон Соуза
  
8
Юрий Газинский
  
16
Виктор Классон
  
33
Маурисио Перейра
  
77
Шарль Каборе
  
Нападающий
9
Ари
  
Тульский "Арсенал" одержал победу над "Краснодаром" (1:0) в матче 29-го тура молодежного первенства чемпионата России. Единственный гол забил нападающий Артем Максименко.
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«Арсенал» обыграл «Краснодар» в матче молодежного первенства России

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