Футбол
«Арсенал» обыграл «Краснодар» в молодежном первенствеСпорт-Экспресс 06:22
Чемпионат России
Стадион «Арсенал»
Арсенал (Тула)
|Вратарь
36
|Защитник
5
6
8
9
21
|Полузащитник
11
19
70
|Нападающий
10
22
Краснодар
|Вратарь
39
|Защитник
4
5
6
98
|Полузащитник
7
8
16
33
77
|Нападающий
9
Тульский "Арсенал" одержал победу над "Краснодаром" (1:0) в матче 29-го тура молодежного первенства чемпионата России. Единственный гол забил нападающий Артем Максименко.
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