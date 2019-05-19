Футбол
«Арсенал» обыграл «Краснодар» в молодежном первенствеСпорт-Экспресс 06:22
Чемпионат России
Стадион «Арсенал»
Тульский "Арсенал" одержал победу над "Краснодаром" (1:0) в матче 29-го тура молодежного первенства чемпионата России. Единственный гол забил нападающий Артем Максименко.
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Обновлено вчера в 17:07
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