Футбол

«Арсенал» обыграл «Краснодар» в молодежном первенствеСпорт-Экспресс 06:22

Арсенал (Тула) — Краснодар
сегодня
в 09:30
Чемпионат России
Стадион «Арсенал»
Тульский "Арсенал" одержал победу над "Краснодаром" (1:0) в матче 29-го тура молодежного первенства чемпионата России. Единственный гол забил нападающий Артем Максименко.
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«Арсенал» обыграл «Краснодар» и вышел на третье место в молодежном первенстве

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Молодёжка «Арсенала» вернулась на второе место, обыграв «Краснодар»

Евро-футбол.ру06:29

«Арсенал» обыграл «Краснодар» в матче молодежного первенства России

РИА Новости07:24

«Арсенал» обыграл «Краснодар» и вышел на третье место в молодежном первенстве

Матч ТВ06:22

«Арсенал» обыграл «Краснодар» в молодежном первенстве

Спорт-Экспресс06:22

Дублер «Арсенала» обыграл молодежную команду «Краснодара»

Тульские новости06:35
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Следующая версия операционной системы Android сможет делать скриншоты длинных страниц.
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