«Арсенал» обыграл «Кардифф Сити» в матче Премьер-лигиЧемпионат 16:38

В матче 24-го тура английской Премьер-лиги лондонский «Арсенал» принимал «Кардифф Сити». Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Все про Спорт ру

Экономика Apple сообщила о снижении квартальной выручки и прибыли The Wall Street Journal отмечает, что это первый случай приблизительно за последние 10 лет, когда в первом квартале финансового года зафиксировано снижение и выручки, и чистой прибыли Apple.

Происшествия Источник сообщил об обысках в Морском госуниверситете во Владивостоке Правоохранители проводят обыски в Морском государственном университете имени адмирала Невельского во Владивостоке, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона.

Единоборства Нурмагомедов дисквалифицирован за драку после боя с Макгрегором Напомним, что потасовка произошла после боя между Нурмагомедовым и Макгрегором, когда Дагестанский Орел вступил в словесную перепалку с тренерами и представителями команды ирландца, перелез через ограждение и ногами вперед прыгнул на секунданта Макгрегора Диллона Дэнис, спровоцировав массовую драку.

ЖКХ В Барнауле более 200 домов и социальных объектов остались без тепла Коммунальная авария в Барнауле в ночь на среду оставила без тепла и горячей воды более 200 домов и социально значимых объектов, сообщает пресс- служба мэрии.

Транспорт В России начали тестировать автоматический паспортный контроль В московских аэропортах начали тестировать автоматизированную систему паспортного контроля, рассказали «Известиям» в ФСБ.

Политика Страны «ядерной пятерки» на встрече в Пекине обсудят Договор о РСМД На предстоящем 30–31 января заседании «ядерной пятерки» (России, США, КНР, Франция, Великобритания) в Пекине замминистры иностранных дел обсудят, в числе прочего, Договор о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД), сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Политика Верховный суд Венесуэлы запретил Гуаидо выезд из страны Верховный суд Венесуэлы запретил оппозиционному лидеру Хуану Гуаидо, провозгласившему семя временным президентом, выезд из страны и заблокировал его счета, сообщил глава суда Маикель Морено.

Экономика Минфин предложил увеличить лимит выплат за вред здоровью по ОСАГО В Министерстве финансов предлагают приравнять лимит выплаты за вред жизни и здоровью в рамках обязательного страхования ответственности перевозчика и по ОСАГО, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на заместителя директора департамента финансовой политики ведомства Веру Балакиреву.

Авто Renault отзывает в России 3,6 тыс. автомобилей Компания Renault отзывает 3622 автомобилей Renault Logan, Sandero и Dokker из-за дефектных подушек безопасности.

Происшествия С телефонов Сбербанка позвонили мошенники По версии мошенников, из банка звонили, чтобы предупредить клиента о попытке несанкционированного списания средств с карты.

Гаджеты Ошибка FaceTime позволяет пользователям iPhone подслушивать С выпуском iOS 12.1 в конце прошлого года в работе сервиса FaceTime появилась серьезная уязвимость, позволяющую владельцам iPhone получить доступ к микрофону и фронтальной камере на смартфоне другого человека.

Общество Суд признал незаконным продление ареста первому вице-мэру Сочи Мосгорсуд отменил решение Басманного суда Москвы о продлении на три месяца ареста первого вице-мэра Сочи Сергея Юрина и других фигурантов дела о коррупции, заявил ТАСС адвокат вице-мэра Игорь Исаев.

Политика WP: Россия сделала секретное предложение КНДР по ядерной программе Российские официальные лица прошлой осенью сделали предложение властям КНДР отказаться от ядерной программы, пишет Washington Post со ссылкой на источники в США, знакомые с ходом переговоров.

Происшествия Два человека погибли при взрыве в мечети на Филиппинах Как минимум два человека погибли, еще четверо пострадали при взрыве гранаты в мечети на Филиппинах.

Происшествия Суд арестовал похитившего картину Куинджи из Третьяковки Следователь отметил, что действия обвиняемого повлекли «нарушение нормальной деятельности госучреждения — Государственной Третьяковской галереи», а Чуприков «нанес ущерб картине, являющейся госсобственностью».

Космос Первый в 2019 году пилотируемый полет на МКС отложили на 14 марта Очередной пилотируемый запуск к Международной космической станции состоится 14 марта, сообщил РИА Новости генеральный конструктор пилотируемых комплексов, академик РАН Евгений Микрин.

Авто Renault раскрыла интерьер нового Clio Компания Renault раскрыла первую информацию о хэтчбеке Clio пятого поколения.

Авто Jaguar XF получили спецверсию Chequered Flag От стандартной модификации спецверсия XF Chequered Flag, название которой переводится как «Клетчатый флаг», отличается наличием шильдиков с названием особой серии, спортивными бамперами спереди, порогами, выкрашенными в цвет кузова, а также спойлером на крышке багажника и 18-дюймовыми колесными дисками особо дизайна, получившего название Gloss Black.

Авто Mitsubishi презентует в Женеве новый кроссовер Engelberg Tourer Компания Mitsubishi готовит к премьере новый концептуальный кроссовер – Engelberg Tourer.

Политика Британский парламент отказался переносить сроки Brexit Еще одной принятой поправкой к биллю о Brexit стало добавление в него слов о недопустимости варианта "жесткого" Brexit, то есть выхода из ЕС без соглашения.

Общество Минюст привел примеры «вынужденной коррупции» чиновников Ранее в январе стало известно, что чиновников могут перестать наказывать за «вынужденную коррупцию».

Музыка Скончался лауреат премии «Грэмми» Джеймс Ингрэм Американский исполнитель в стиле ритм-н-блюза Джеймс Ингрэм скончался на 67-м году жизни.