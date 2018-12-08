Футбол

«Арсенал» обыграл «Хаддерсфилд»
Спорт-Экспресс
11:59

"Арсенал" в матче 14-го тура чемпионата Англии обыграл "Хаддерсфилд" со счетом 1:0. Единственный мяч забил Лукас Торрейра.
Спорт-Экспресс11:59

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«Арсенал» вырвал победу в матче против «Хаддерсфилд Таун» в чемпионате Англии

Газета.Ru12:34

«Арсеналу» одержал победу над «Хаддерсфилдом» в чемпионате Англии

РИА Новости12:13

«Арсенал» дома переиграл «Хаддерсфилд» в матче АПЛ благодаря голу в концовке

Чемпионат12:01

«Арсенал» обыграл «Хаддерсфилд»

Спорт-Экспресс11:59

«Арсенал» победил «Хаддерсфилд» благодаря голу Торрейры

Soccer.ru11:57

«Арсенал» в концовке матча вырвал победу у «Хаддерсфилда»

Советский спорт11:57

Гол Торрейры в концовке принёс «Арсеналу» победу над «Хаддерсфилдом» в матче 16-го тура АПЛ

RT на русском11:53
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