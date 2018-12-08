Футбол
"Арсенал" в матче 14-го тура чемпионата Англии обыграл "Хаддерсфилд" со счетом 1:0. Единственный мяч забил Лукас Торрейра.
Спорт-Экспресс11:59
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