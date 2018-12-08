Футбол

«Арсенал» победил «Хаддерсфилд» благодаря голу Торрейры
Soccer.ru
11:57

"Арсенал" в матче 16-го тура АПЛ одержал непростую победу над "Хаддерсфилдом".
Soccer.ru11:57

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«Арсеналу» одержал победу над «Хаддерсфилдом» в чемпионате Англии

РИА Новости12:13

«Арсенал» дома переиграл «Хаддерсфилд» в матче АПЛ благодаря голу в концовке

Чемпионат12:01

«Арсенал» обыграл «Хаддерсфилд»

Спорт-Экспресс11:59

«Арсенал» в концовке матча вырвал победу у «Хаддерсфилда»

Советский спорт11:57

Гол Торрейры в концовке принёс «Арсеналу» победу над «Хаддерсфилдом» в матче 16-го тура АПЛ

RT на русском11:53

«Арсенал» не проигрывал 21 матч подряд впервые с 2007 года

Sports.ru12:07

«Арсенал» выиграл у «Хаддерсфилда». Команда Эмери не проигрывает 21 матч подряд

Sport24.ru11:56
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Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 13:20, Ашберн
Футбол

«Локомотив» обыграл «Оренбург» в матче РПЛ

Обновлено в 12:58
Футбол

«Манчестер Юнайтед» одержал крупную победу над «Фулхэмом»

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Фулхэм» в матче 16-го тура АПЛ.
Обновлено в 12:37
Футбол

«Ростов» удалил изображение Карасева на сцене самарского цирка

«Ростов» в выездном матче 17-го тура чемпионата России уступил «Крыльям Советов» – 0:1. Главный арбитр Сергей Карасев по ходу встречи показал шесть желтых и три красных карточки.
Обновлено в 12:36
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Виктор Гончаренко: «ЦСКА провалил начало второго тайма»

Обновлено в 13:01
Футбол

«Наполи» не оставил ни шанса «Фрозиноне»

В рамках 15-го тура Серии А "Наполи" принимал "Фрозиноне" и провёл в ворота соперника четыре безответных мяча.
Обновлено в 11:06
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Дортмундская «Боруссия» обыграла «Шальке»

Дортмундская «Боруссия» одержала победу над «Шальке» в матче 14-го тура чемпионата Германии.
Обновлено в 12:12
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Адиев: «Выплата от РПЛ негативно повлияла на игроков»

Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев поделился ожиданиями от матча со "Спартаком" в эфире канала "Матч Премьер".
Обновлено в 12:12
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«Атлетико» разгромил «Алавес» в 15-м туре Примеры

Мадридский «Атлетико» одержал разгромную победу над «Алавесом» в матче 15-го тура испанской Примеры.
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Эмери рассказал о конфликте с Дзюбой и Карпиным в «Спартаке»

Бывший главный тренер "Спартака" Унаи Эмери в своей автобиографии рассказал о конфликте с нападающим Артемом Дзюбой, а также затронул тему отношений с Валерием Карпиным.
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За «Золотой мяч» голосовал несуществующий журналист

В голосование за «Золотой мяч»-2018 был учтен голос несуществующего журналиста с острова Коморы.
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Что касается чемпионской гонки, то мы лишь хотим быть как можно лучше готовы к концовке сезона.
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Соперник «Зенита» в ЛЕ «Славия» победила в чемпионате Чехии

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Футболисты молодежки «Зенита» уступили в последнем матче года

Футболисты молодежки «Зенита» проиграли свертсникам из "Рубина" со счетом 0:1. Встреча прошла на Малой арене «Петровского».
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Хаддерсфилд Таун
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Английский профессиональный футбольный клуб из города Хаддерсфилд в графстве Уэст-Йоркшир. Победитель плей-офф Чемпионшипа сезона 2016/17. Начиная с сезона 2017/18 клуб выступает в Премьер-лиге.
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