Футбол
«Арсенал» обыграл «Динамо» в первом туре молодежного первенства РоссииSportbox.RU 08:26
Чемпионат России
Стадион «Арсенал»
Тульский «Арсенал» на своем поле обыграл «Динамо» в первом туре молодежного первенства России. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный гол в концовке игры забил Тимур Лобанов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7318 источников, обновлено в 09:59, Вашингтон
Политика
Латвия выразила России протест из-за салюта в честь освобождения Риги
Министерство иностранных дел Латвии вызвало временного поверенного в делах России в стране Вадима Васильева и выразило протест из-за планов России устроить салют в честь 75-летия освобождения Риги от фашистов.
Обновлено в 07:36
Общество
Полицейские смогут служить дольше на пять лет
Что касается среднего начальствующего состава, майоров полиции, майоров внутренней службы, майоров юстиции, подполковников полиции, подполковников внутренней службы, подполковников юстиции, то верхняя планка - 55 лет.
Обновлено в 08:52
Политика
Суд ЕС снял санкции с Януковича
Суд ЕС отменил санкции против экс-президента Украины Виктора Януковича и его команды, которые были введены в 2018 году.
Обновлено в 09:52
Происшествия
По факту пожара на ТЭЦ в подмосковных Мытищах возбудили уголовное дело
По факту пожара на ТЭЦ возбудили уголовное дело о нарушении требований безопасности.
Обновлено в 08:55
Общество
Рекламу «божественной шаурмы» обсудят в пермском управлении ФАС
Управление Федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю обсудит рекламу кафе с "божественной шаурмой" на экспертном совете, чтобы принять решение о наличии или отсутствии в ней нарушения закона, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 07:19
Политика
Советник Зеленского предложил переименовать Россию
Советник президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев предложил переименовать Россию и русский язык.
Обновлено вчера в 21:28
Путешествия
Цены на авиабилеты в Крым снизились
Средний чек снизился в цене на 12% на авиаперелеты в Крым и обратно В июле снизилась стоимость авиаперелетов в Крым и обратно, передает пресс-служба Минкурортов РК, ссылаясь на сервис бронирования авиабилетов Biletix.
Обновлено в 06:54
Политика
Путин ответил на предложение Зеленского о встрече по Украине
Владимир Путин прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского провести совместные переговоры при участии лидеров Германии, Франции, Великобритании и США.
Обновлено в 09:35
Политика
Меркель сидя слушала гимн на встрече с датским премьером
Канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с премьер-министром Дании Метте Фредериксен в четверг, 11 июля, в Берлине слушала гимны стран сидя.
Обновлено в 08:02
Общество
Для водителей в России введут новый штраф
Для автомобилистов в России введут наказание за оформление фальшивой диагностической карты без прохождения техосмотра.
Обновлено вчера в 15:01
Теннис
Симона Халеп впервые в карьере вышла в финал Уимблдона
В финале Уимблдона Халеп сыграет с победительницей матча Серена Уильямс (США, 11) - Барбора Стрыцова (Чехия).
Обновлено в 09:29
Происшествия
Двое российских туристов погибли при шторме в Греции
Шторм в Греции на полуострове Халкидики привел к гибели пяти иностранных туристов.
Обновлено вчера в 21:08
Авто
В России появилась спортивная версия Jeep Grand Cherokee S-Limited
От базовой версии модели новинка отличается спортивным дизайном и оборудованием, а его стоимость стартует с отметки в 3,799 млн рублей.
Обновлено в 03:45
Происшествия
В Чернобыле задержали сталкеров из Британии и России
Трех сталкеров из Великобритании и РФ задержали в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции, сообщила в четверг пресс-служба управления Национальной полиции Украины в Киевской области.
Обновлено в 06:51
Здоровье
Врачи назвали три признака разрушения печени
Около 30% человек во всем мире страдают от проблем с печенью. Медики назвали три синдрома, при появлении которых нужно срочно идти к врачу.
Обновлено в 04:48
Политика
Зеленский потребовал люстрировать Порошенко и его команду
Украинский президент предложил законопроект, расширяющий действие закона «Об очищении власти» (люстрации) на президента, депутатов, министров и других чиновников, которые занимали должности с 23 февраля 2014 г. по 19 мая 2019 г. Речь идет о председателе Верховной рады, генпрокуроре, секретаре СНБО, руководстве оборонных предприятий и других должностных лицах.
Обновлено в 09:43
Экономика
В Грузии оценили потери в случае российского эмбарго
Министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава рассказала, сколько денег потеряет Грузия в случае введения Россией полного эмбарго.
Обновлено в 07:18
Происшествия
В администрации Колпинского района Петербурга прошли обыски
В администрации Колпинского района Санкт-Петербурга проходят обыски.
Обновлено в 07:52
Футбол
У жены Наингголана обнаружили рак
Жена полузащитника "Интера" Раджи Наингголана в своем Инстаграме заявила, что у нее обнаружили рак.
Обновлено в 04:51
Происшествия
Вскрытые в связи с делом Орланди могилы в Ватикане оказались пустыми
Две могилы в Ватикане, которые вскрыли в связи с расследованием дела об исчезновении в 1983 году 15-летней Эмануэлы Орланди, оказались пустыми.
Обновлено в 09:23
Происшествия
В Киеве пообещали залатать трещины на «мосту Кличко»
Обновлено в 09:25
Политика
Захарова: межвенесуэльские переговоры на Барбадосе проходят нормально
Переговоры между правительством и оппозицией Венесуэлы на Барбадосе проходят нормально, РФ надеется, что работа сторон продолжится в конструктивном ключе.
Обновлено в 09:15
Футбол
Новичок «Зенита»: мы с Халком друзья и земляки, но немножко разные люди
Бразильский защитник петербургского футбольного клуба "Зенит" Дуглас Сантос, отвечая на вопрос, не хочет ли он станцевать на Невском проспекте как Халк, сказал, что он является другом и земляком бывшего форварда "сине-бело-голубых", но отличается от него по темпераменту.
Обновлено в 09:23
Шоу-бизнес
L’One рассказал, сколько стоит уход из Black Star
Обновлено в 06:59
Религия
В Москву везут мощи Петра и Февронии
Обновлено в 04:15
Единоборства
Боксер Денис Лебедев завершил карьеру
Российский боксер Денис Лебедев объявил о завершении карьеры. «Пришло время расставаться с большим спортом»,— написал он у себя в Instagram.
Обновлено в 08:12
Футбол
Министр спорта Осетии Владимир Габулов ушел в отставку
В Северной Осетии министр физической культуры и спорта республики Владимир Габулов ушел со своего поста, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Обновлено в 09:41
Происшествия
Начальник омской полиции подрался с машинистом в столичном метро
"Начальником УМВД по Омской области назначил служебную проверку после сообщений СМИ о драке в московском метро с участием главы УМВД по Омску Алексея Меркушова", - сообщил РИА Новости начальник пресс-службы главка Алексей Командыков.
Обновлено в 09:40
Политика
Меркель сделала заявление после третьего приступа
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что чувствует себя отлично и готова работать дальше, после того как очевидцы наблюдали у нее очередной приступ дрожи, сообщает Reuters.
Обновлено в 03:21
Политика
Украинцы назвали лидеров на выборах в парламент
Пройти в Верховную Раду на выборах 21 июля наибольшие шансы имеют 4 партии. Партия Дмитрия Разумкова "Слуга народа" может набрать 48,5%.
Обновлено вчера в 03:07