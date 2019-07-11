Футбол
«Арсенал» обыграл «Динамо» в первом туре молодежного первенства РоссииSportbox.RU 08:26
Чемпионат России
Стадион «Арсенал»
Тульский «Арсенал» на своем поле обыграл «Динамо» в первом туре молодежного первенства России. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный гол в концовке игры забил Тимур Лобанов.
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