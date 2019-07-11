Футбол

«Арсенал» обыграл «Динамо» в первом туре молодежного первенства РоссииSportbox.RU вчера в 08:26

Арсенал (Тула) — Динамо
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Арсенал»
16′
Мигел Филипе Кардозу
41′
Мигел Филипе Кардозу
58′
Заурбек Плиев
61′
Роман Евгеньев
71′
Мигел Филипе Кардозу
Кирилл Панченко
Lameck Banda
Александру Тудорие
73′
80′
Артур Юсупов
Самба Соу
Гия Григалава
84′
87′
Рамиль Шейдаев
Вячеслав Грулев
Тульский «Арсенал» на своем поле обыграл «Динамо» в первом туре молодежного первенства России. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный гол в концовке игры забил Тимур Лобанов.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Арсенал» обыграл «Динамо» в 1-м туре российского молодежного первенства, забив в конце встречи

Sport24.ruвчера в 08:01

Молодежка «Арсенала» обыграла «Динамо»

MySLO.ruвчера в 09:43

Молодёжное первенство стартовало с победы «Арсенала» над «Динамо»

Евро-футбол.рувчера в 07:58

«Арсенал» обыграл «Динамо» в матче молодежного первенства

Спорт-Экспрессвчера в 08:49

«Арсенал» одержал победу над «Динамо» в 1-м туре молодежного первенства России

Советский спортвчера в 08:43

«Арсенал» одолел «Динамо» в первом матче нового сезона молодёжного первенства

Чемпионатвчера в 08:19

Молодежка тульского «Арсенала» обыграла «Динамо»

Тульские Известиявчера в 09:16
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 16:26, Вашингтон
Шоу-бизнес

Полина Гагарина похвасталась комбинезоном за 3 рубля

Обновлено в 13:14
Происшествия

В Ватикане поиски пропавшей девочки обернулись новой загадкой

На Тевтонском кладбище прошли раскопки могилы с целью обнаружить останки Эмануэллы Орланди, пропавшей без вести 36 лет назад.
Обновлено в 04:52
Происшествия

Москвичка на прогулке упала в парке в водосток и исчезла

В Москве 26-летняя женщина во время прогулки с друзьями в дендропарке 30 июня упала в водосток и бесследно пропала.
Обновлено в 07:49
Происшествия

Первый заместитель главы АСВ ушел со своей должности

Агентство на триллион: за что и как судится АСВ Мельников также работал в АСВ с 2004 года в должности заместителя генерального директора.
Обновлено вчера в 04:28
Происшествия

Катамаран с туристами перевернулся при сплаве в Карачаево-Черкесии

Катамаран с четырьмя туристами перевернулся при сплаве по реке Аксаут в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии (КЧР).
Обновлено в 11:17
Происшествия

Офицеры ФСБ бежали на Кавказ после обвинений в разбое

Как сообщает "Новая газета", из 15 фигурантов уголовного дела о разбое, совершенном сотрудниками ФСБ, восьмерым удалось скрыться от следствия.
Обновлено в 00:42
Экономика

ЦБ ответил на сообщения о возможном уходе Visa и Mastercard из России

Ранее газета «Коммерсантъ» написала, что Visa и Mastercard из-за поправок к закону о национальной платежной системе могут уйти с российского рынка.
Обновлено в 08:11
Политика

Зеленский поручил заняться возвращением осужденного в Италии украинца

Президент Украины Владимир Зеленский поручил министерству иностранных дел и Генпрокуратуре Украины заняться вопросом возвращения на родину бойца Нацгвардии Виталия Маркива, которого в Италии приговорили к 24 годам заключения, сообщила пресс-служба главы государства.
Обновлено в 13:54
Общество

Минпромторг отменил тендер на организацию служебных командировок

В Минпромторге в ответ сказали, что все командировки проверяла Счетная палата, а сам министр отметил, что в командировках приобретались те номера, которые на тот момент были свободны.
Обновлено в 15:31
Политика

Яшина могут не допустить до выборов в Мосгордуму

Главу муниципалитета Красносельский Илью Яшина могут не допустить к выборам в Мосгордуму.
Обновлено в 14:27
Происшествия

В Турции дым от лесных пожаров распространился на курорты

Отмечается, что дым распространился на курорты Фетхие и Даламан из-за лесных пожаров в юго-западной провинции Мугла.
Обновлено в 13:29
Происшествия

В московском метро пассажирка сняла трусы, чтобы ей уступили место

Как сообщает телеканал РЕН, в комментариях к опубликованному видео объясняется, что неадекватное поведение пассажирки было вызвано несговорчивостью попутчика, которого та попросила уступить ей место.
Обновлено в 09:13
Политика

Сенаторы призвали Трампа ввести санкции против Турции из-за С-400

Группа сенаторов США призвала главу Белого дома Дональда Трампа ввести санкции против Турции в связи с поставками российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
Обновлено в 15:48
Политика

Виноделы Грузии устроили митинг из-за слов гендиректора «Рустави 2»

Ранее Гварамия в резкой форме отреагировал на слова президента России Владимира Путина, выступившего против ограничений на поставки вина и минеральной воды из Грузии.
Обновлено в 12:14
Происшествия

Подозреваемый в убийстве стюардессы в отеле задержан

Обновлено в 15:05
Политика

Письмо в поддержку КНР направили в ООН 37 стран, включая Россию

В профильные структуры ООН передано письмо 37 стран, включая Россию, осуждающее попытки исказить политику КНР в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.
Обновлено в 15:15
Политика

Зеленский прокомментировал разговор с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет».
Обновлено в 12:21
Шоу-бизнес

Хайди Клум тайно вышла замуж за Тома Каулитца

Супермодель и телеведущая Хайди Клум вновь стала женой. На этот раз в качестве мужа она выбрала гитариста группа Tokio Hotel Тома Каулитца.
Обновлено вчера в 23:15
Армия и оружие

Российские ПВО отразили атаку боевиков на авиабазу Хмеймим в Сирии

Обновлено в 15:07
Политика

Киев не пустил российских наблюдателей от ОБСЕ на выборы в Раду

Украинский Центризбирком объявил о регистрации иностранных наблюдателей для работы на внеочередных выборах в Верховную раду, которые состоятся в республике в конце следующей недели.
Обновлено в 13:59
Авто

Представлен новый бронеавтомобиль «Тигр» для армии

Представлен новый армейский «Тигр». Обновленная модель бронеавтомобиля оснащена более мощным двигателем и лучшей бронезащитой.
Обновлено в 12:28
Авто

Стали известны цены на Lada Xray Cross с вариатором

Приблизительная цена Lada Xray Cross АТ в топовом исполнении может составить порядка 980 тыс. рублей.
Обновлено в 03:25
Автоспорт

На Гран-при Великобритании стартовала вторая свободная практика

В 16:00 по московскому времени стартовала вторая свободная практика.
Обновлено в 09:00
Политика

Актер Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России

Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе выступает в России на тайных корпоративах.
Обновлено в 14:45
Политика

Зеленский отчитал Кличко за долги

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе посещения машиностроительного завода в городе Днепре позвонил мэру Киева Виталию Кличко и поручил оплатить задолженность за поставленные столице трамваи.
Обновлено в 10:57
Политика

Рейтинг «Единой России» упал до минимума за 13 лет

Электоральный рейтинг политической партии «Единая Россия» снизился до минимума за последние 13 лет: судя по данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 7 июля он упал на 1,4 процентных пункта — с 33,6% до 32,2%. Это минимальный показатель с 15 января 2006 года — с этой даты ВЦИОМ начал публиковать рейтинги российских политических партий.
Обновлено в 13:54
Армия и оружие

Российские военные следят за учениями НАТО в Черном море

Обновлено в 12:07
Происшествия

В Якутии мужчина расстрелял полицейских и покончил с собой

Житель Якутии после семейного скандала открыл огонь по приехавшему на вызов наряду полиции. Погиб сотрудник Росгвардии, ранен полицейский.
Обновлено в 12:53
Футбол

CAS оставил в силе 10-летнее отстранение «Скендербеу» от еврокубков

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию, поданную «Скендербеу» на решение УЕФА, который признал албанский клуб виновным в участии в договорных матчах, сообщает пресс-служба организации.
Обновлено в 13:42
Гаджеты

Apple отказали в регистрации товарного знака дополненной реальности

Роспатент отказал компании Apple в регистрации в России товарного знака дополненной реальности (AR).
Обновлено в 03:12
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное