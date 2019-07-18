Футбол
«Арсенал» обыграл «Баварию» в матче Международного кубка чемпионовМатч ТВ 01:02
Лондонский «Арсенал» и «Бавария» провели в США матч в рамках Международного кубка чемпионов. Канониры победили во встрече со счетом 2:1. В составе «Арсенала» отличился Эдвард Нкетиа, еще один мяч стал автоголом в исполнении Луиса Познански.
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 11:23, Вашингтон
Политика
Мэй в своей последней речи поспорила с Путиным
Британский премьер назвала слова Путина вызовом, с которым странам Евросоюза приходится сталкиваться, защищая свои ценности Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ходе своей последней речи на посту главы британского правительства поспорила со словами президента РФ Владимира Путина о том, что либеральная идея изжила себя, передает РИА Новости.
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Обновлено в 11:20
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Президент РФ Владимир Путин назвал "вполне реализуемыми" договоренности российского премьер-министра Дмитрия Медведева и главы политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктора Медведчука, в том числе по газовым вопросам.
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HBO перезапустит сериал «Сплетница»
Сериал «Сплетница» основан на серии романов Сесили фон Цигезар. Шоу было популярно в период с 2007 по 2012 годы.
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Совет ЕС выпустил заявление по случаю пятой годовщины крушения Boeing 777 в Донбассе.
Обновлено 16 июля в 16:31
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Бывший заключенный рассказал о побоях в колонии Кокорина и Мамаева
СМИ пообщались с человеком, который несколько месяцев провел в колонии, где отбывают свое наказание футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
Обновлено в 05:59
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Лукашенко сделал Путину предложение по интеграции
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил президенту России Владимиру Путину решить все спорные вопросы и подготовить программу стратегии действий по интеграции до 8 декабря, к 20-летию Союзного договора.
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Волейболистка Гамова отреагировала на флешмоб в Instagram Леди Гаги
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Экономика
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Интернет
Создатели российского приложения FaceApp ответили на обвинения США
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Происшествия
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В «Росэнергоатоме» назвали причину отключения трех энергоблоков Калининской АЭС в Тверской области.
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Наука
Как давление влияет на риски инфаркта и инсульта, рассказали учёные
Американские учёные рассказали, как давление может влиять на риски инфаркта и инсульта.
Обновлено в 02:47
Экономика
Новые акционеры запустили Антипинский НПЗ
В ноябре 2018 года гендиректором завода стал Максим Андриасов, в апреле текущего года предприятие остановило работу, а через месяц обратилось в Арбитражный суд с иском о собственном банкротстве, указав в документах долги на сумму 346 млрд руб. В том же месяце Сбербанк стал владельцем кипрской Vikay Industrial Limited, которой принадлежат 80% завода.
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