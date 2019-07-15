Футбол
«Арсенал» обыграл «Баварию» в матче Международного кубка чемпионовSportbox.RU 01:02
Лондонский «Арсенал» и «Бавария» провели в США матч в рамках Международного кубка чемпионов. Канониры победили во встрече со счетом 2:1. В составе «Арсенала» отличился Эдвард Нкетиа, еще один мяч стал автоголом в исполнении Луиса Познански.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 05:18, Вашингтон
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Обновлено вчера в 05:01
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Команда Владимира Зеленского намерена добиться переговоров с Владимиром Путиным, заявил в интервью изданию LB.ua первый помощник президента Украины Сергей Шефир.
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Прототип «звездолета» от SpaceX загорелся во время испытаний
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В Минтрансе хотят ввести штрафы для водителей, которые не заплатили за проезд по платным дорогам. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено в 03:09
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МИД Украины подготовил меры в ответ на решение России по Донбассу
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Футбол
Тренер «Зенита» Семак рассказал о подготовке к матчу с «Сочи»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в преддверии выездного матча с «Сочи» рассказал, как петербургская команда готовится к игре второго тура чемпионата России.
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Политика
Американский сенатор назвал Face App угрозой национальной безопасности
Американский сенатор от Демократической партии Чак Шумер направил в Федеральное бюро расследований (ФБР) и Федеральную торговую комиссию (FTC) письмо, в котором говорится, что приложение Face App, созданное в России, может быть угрозой для национальной безопасности.
Обновлено в 01:45
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Число погибших при поджоге студии аниме в Японии возросло до 23
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Происшествия
CBS: с Кевина Спейси сняли обвинения в сексуальном насилии
Прокуратура в США отозвала обвинения в сексуальном насилии, выдвинутые ранее против актера Кевина Спейси.
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Общество
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Ранее ряд СМИ сообщили, что 20-летнюю девушку, которая пыталась скрыться в женском кризисном центре "Китеж" в Москве, родственники насильно увезли в Чечню для замужества.
Обновлено вчера в 15:55
Политика
МВД объяснило, кого нужно наказывать за неуважение к власти
Министерство внутренних дел объяснило, когда необходимо составлять протоколы по административным делам за неуважение к власти.
Обновлено в 04:39
Авто
Внедорожник «Сталкер» на базе Lada 4x4 добрался до дилеров
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Обновлено в 02:57
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В Шереметьево на шесть часов задержали рейс во Владивосток с детьми
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Шоу-бизнес
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Названы самые «вредные» для климата леса России
Леса Волгоградской и Магаданской областей, Тувы и Чукотки выделяют в атмосферу больше углекислого газа, чем поглощают, тем самым влияя на климат в стране.
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Футбол
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин ответил на вопрос, смогут ли нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев вернуться в футбол после того, как они отбудут своё наказание в колонии за драки в центре Москвы.
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Экономика
Минэкономики предлагает государству заплатить за низкие тарифы
Минэкономики предлагает государству заплатить за низкие тарифы Минэкономики разработало радикальный сценарий ликвидации перекрестного субсидирования в энергетике — механизма, при котором одни потребители энергорынка платят за других.
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Политика
Зеленский устроил скандал с директором аэропорта в Николаеве
Обновлено вчера в 07:16
Экономика
Матвиенко признала снижение товарооборота РФ и Белоруссии
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Технологии
Появилось видео испытаний беспилотника-огнемета
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Энергетика
Reuters узнал о плане «Транснефти» по продаже «грязной» нефти
«Транснефть» планирует со следующей недели начать подмешивать нефть с высоким содержанием хлорорганики в чистые потоки, чтобы постепенно очистить систему нефтепроводов, пишет Reuters со ссылкой на источники в отрасли.
Обновлено вчера в 22:36