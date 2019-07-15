Футбол

«Арсенал» обыграл «Баварию» в матче Международного кубка чемпионовВести.Ru 01:20

В матче Международного кубка чемпионов лондонский "Арсенал" на поле стадиона "Дигнити Хелс Спортс Парк" в американском городе Карсон обыграл мюнхенскую "Баварию" со счетом 2:1.
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«Арсенал» победил «Баварию» на Международном кубке чемпионов

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«Арсенал» – «Бавария»: какой прогноз на матч?

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«Арсенал» - «Бавария»: прогноз на матч МКЧ-2019. Первое знакомство

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Левандовски забил, но «Бавария» проиграла «Арсеналу»

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Прогноз на матч «Арсенал» vs «Бавария» 18 июля (Международный кубок чемпионов)

LoginCasino.com15 июля в 10:17
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Политика

Американский сенатор назвал российский FaceApp угрозой нацбезопасности

Лидер демократического меньшинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер (штат Нью-Йорк) обратился к ФБР и Федеральной торговой комиссии (ФТК) с просьбой разобраться с последствиями использования американскими пользователями приложения для мобильных устройств FaceApp, разработанного фирмой Wireless Lab из России.
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Пользователи из России превратили соцсети Леди Гаги в форум

Русскоязычные пользователи превратили Инстаграм Леди Гаги в форум, на котором делятся рецептами, рекламируют свои услуги, продают вещи и обсуждают погоду.
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Политика

В Госдуме оценили условие Зеленского для диалога с Россией

Ранее Зеленский назвал условие для восстановления диалога с Россией.
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Политика

В Донбассе согласовали бессрочное перемирие

Контактная группа по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины согласовала бессрочное перемирие в Донбассе.
Обновлено вчера в 13:44
Экономика

Госдума намерена отменить налоговые льготы для пальмового масла

В 2018 году отменить льготу по НДС для производителей, применяющий пальмовое масло, предложил департамент пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза, в министерстве считают, что повышение НДС приведет к сокращению на рынке доли продукции с заменителями молочного жира.
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Происшествия

На Калининской АЭС отключились сразу три энергоблока

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Шоу-бизнес

Экс-король Малайзии развелся с «Мисс Москва»

1 июля 49-летний экс-король Малайзии Мухаммад V Фарис развелся с 25-летней россиянкой, победительницей конкурса «Мисс Москва-2015» Оксаной Воеводиной, передает малайзийский портал Astro Awani.
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Кино

HBO решил перезапустить сериал «Сплетница»

Компания WarnerMedia заказала перевыпуск сериала «Сплетница» («Gossip Girl») для своего нового стримингового сервиса HBO Max.
Обновлено в 01:41
Политика

Путин упростил получение гражданства для жителей Донбасса

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для украинцев, проживающих на всей территории Донецкой и Луганской областей.
Обновлено вчера в 21:49
Происшествия

Россиянке грозит тюрьма за покупку лекарства больному сыну

1. Россиянку задержали на почте после покупки препарата для тяжелобольного ребенка Жительницу Москвы Елену Боголюбову подозревают в контрабанде психотропных веществ.
Обновлено вчера в 07:35
Культура

Алек Утгофф отказался от роли в «Чернобыле» ради «Очень странных дел»

Обновлено вчера в 11:19
Политика

СБУ задержала водителя тягача с «Буком» из дела «Боинга» MH17

Служба безопасности Украины (СБУ) установила и задержала водителя автотягача, на котором перевозился зенитный ракетный комплекс «Бук».
Обновлено вчера в 08:21
Энергетика

Reuters узнал о плане «Транснефти» по продаже «грязной» нефти

«Транснефть» планирует со следующей недели начать подмешивать нефть с высоким содержанием хлороорганики в чистые потоки, чтобы постепенно очистить систему нефтепроводов, пишет Reuters со ссылкой на источники в отрасли.
Обновлено вчера в 22:36
Финансы

Наихудший день для рубля наступит 26 июля

26 июля может стать наихудшим днем для рубля. Об этом сказал аналитик «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский.
Обновлено вчера в 03:33
Общество

Роскачество проверило детские стиральные порошки

Роскачество опубликовало итоги проверки 22 детских стиральных порошков из девяти стран по 44 показателям качества и безопасности.
Обновлено в 03:31
Экономика

Компания Бориса Йордана станет мировым лидером на рынке марихуаны

Как заявили в Curaleaf, объединенная компания станет лидером рынка.
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Происшествия

Жертвами поджога студии аниме в Японии стали 12 человек

В результате пожара в студии по производству аниме в городе Киото погибли, предположительно, 12 человек — спасатели уже обнаружили их тела, передает ТАСС.
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Политика

В аэропорту Николаева произошел скандал с участием Зеленского

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Происшествия

Четыре человека утонули в Каспийском море в Дагестане

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Транспорт

Неоплаченный проезд по платным дорогам обернется для водителей штрафом

В Минтрансе хотят ввести штрафы для водителей, которые не заплатили за проезд по платным дорогам. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено в 03:09
Происшествия

В Приангарье обнаружили мужчину, 24 года находившегося в розыске

Житель Кемеровской области, 24 года находившийся в федеральном розыске за покушение на убийство двух человек, обнаружен в больнице в Иркутской области среди пострадавших от наводнения.
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Политика

Лавров прокомментировал позицию Дании по «Северному потоку — 2»

Строительство газопровода и позиция Дании "Северный поток — 2" предусматривает прокладку двух газовых ниток общей пропускной способностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Обновлено вчера в 18:14
Футбол

«Локомотив» ведет переговоры о трансфере нападающего сборной Перу

Согласно источнику, 25-летний футболист получил предложение от московского Локомотива, где выступает его партнер по сборной Перу Джефферсон Фарфан.
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Кино

Госпитализирован актер Валерий Афанасьев

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Происшествия

Пассажира рейса Москва-Магадан задержали с героином в желудке

Пассажира рейса Москва – Магадан задержали после попытки провести героин на сумму 2 млн рублей. Наркотики он пытался провезти в желудке.
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Политика

Глава МИД Германии заявил о необходимости диалога с Россией

В немецких городах Кенигсвинтер и Бонн 18-19 июля пройдет 18-е пленарное заседание российско-германского форума "Петербургский диалог", в нем примут участие главы МИД обеих стран.
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Серебренников стал почетным доктором французского университета

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В Мексике убит молодой футболист «Дорадоса»

В Мексике погиб игрок молодёжной команды «Дорадос де Синалоа» Мирша Франсиско Эррера Гастелум, сообщает Infobae.
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Футбол

Кокорин и Мамаев поиграли в футбол в колонии

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Экономика

Минэкономразвития предложило реформировать электроэнергетику

Ведомство опубликовало проект о ликвидации перекрестного субсидирования в электроэнергетике, при котором одни потребители платят за энергию больше, чтобы снизить цены для других.
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