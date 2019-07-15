Футбол
«Арсенал» обыграл «Баварию» в матче Международного кубка чемпионовВести.Ru 01:20
В матче Международного кубка чемпионов лондонский "Арсенал" на поле стадиона "Дигнити Хелс Спортс Парк" в американском городе Карсон обыграл мюнхенскую "Баварию" со счетом 2:1.
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Прогноз на матч «Арсенал» vs «Бавария» 18 июля (Международный кубок чемпионов)
LoginCasino.com15 июля в 10:17
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