"Арсенал" одержал победу над "Баварией" в матче Международного Кубка чемпионов.

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Политика Лавров назвал позицию Дании по «Северному потоку-2» политизированной Глава МИД России Сергей Лавров считает, что у Дании политизирована позиция в отношении строительства "Северного потока - 2". Об этом он рассказал в интервью немецкому изданию Rheinische Post.

Политика Зеленский заявил, что «партнеры Украины» были против его звонка Путину Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "партнеры" Киева были против его общения с российским коллегой Владимиром Путиным и убеждали отказаться от идеи звонить ему.

Политика Путин упростил получение гражданства РФ для всего Донбасса Ранее «Профиль» писал, что 24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры предоставления гражданства РФ жителям самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.

Авто Пара кроссоверов Mercedes-AMG GLC 43 прибавила в мощности Вслед за обычными GLC и GLC Coupe версии 43 обзавелись новыми фонарями.

Шоу-бизнес Адвокат мисс Москва опроверг ее развод с экс-королем Малайзии Победительница конкурса красоты «Мисс Москва – 2015» Оксана Воеводина не разводилась с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V, рассказал «Известиям» адвокат россиянки Евгений Тарло.

Общество В квитанциях за ЖКХ появится новая строка В квитанциях за ЖКХ появится новая строка — добровольное страхование жилья от чрезвычайных ситуаций.

Хоккей «Ак Барс» обменял Фазлеева в «Нефтехимик» на права на Рантанена Состав нижнекамской команды пополнил нападающий Радель Фазлеев. Взамен казанский клуб получил права на форварда «Колорадо» Микко Рантанена.

Шоу-бизнес Регина Тодоренко: мы уже несколько раз хотели развестись Как выяснилось, из-за конфликтов в семье супруги уже несколько раз задумывались о разводе.

Общество В РФ ужесточили наказание за подделку документов Сразу два закона, усугубляющих ответственность за подделку документов, приняла сегодня Госдума.

Политика В Кремле назвали первый шаг для начала диалога с Украиной Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что освобождение из-под стражи главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского может стать первым шагом для нормализации отношений между Москвой и Киевом.

Общество Россиянам показали электронный паспорт РФ 17 июля вице-премьер Максим Акимов показал, как будет выглядеть электронный паспорт гражданина России.

Общество Роскомнадзор оштрафовал Google на 700 тысяч рублей Google оштрафовали на 700 тысяч рублей за выборочную фильтрацию результатов поиска, сообщили в Роскомнадзоре.

Политика Украина ввела спецпошлины на российское дизтопливо и сжиженный газ Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус заявил, что украинское правительство ввело специальные пошлины на импорт российского дизельного топлива и сжиженного газа.

Политика В аэропорту Николаева произошел скандал с участием Зеленского В ходе визита в Николаев президент Украины Владимир Зеленский поспорил с директором местного аэропорта Федором Барном.

Транспорт На Крымском мосту закончили укладку рельсов Строители завершили укладку рельсов на железнодорожной части Крымского моста, сообщили журналистам в четверг в инфоцентре моста.

Происшествия Бывший участник «Дома-2» погиб на Украине Щербаков прославился благодаря участию в шоу «Дом-2», «Прожарка» и «Импровизация ведущих».

Экономика Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тыс. рублей Росстат представил итоги исследования заработных плат россиян, согласно которому 50% граждан, работающих на крупных и средних предприятиях, получают зарплату меньше 34335 руб. Именно столько составило медианное значение зарплаты в апреле 2019 года.

Авто АвтоВАЗ снова остановит производство Как сообщает пресс-служба российской компании ПАО «АвтоВАЗ», конвейеры завода в Тольятти и в Ижевске будут остановлены в период с 22 июля до 11 августа.

Авто Тюннинг-ателье Hennessey представило шестиколесный пикап Goliath Специалисты Hennessey создали шестиколесную версию пикапа Chevrolet Silverado Trail Boss 2019 года.

Гаджеты Google работает над обновлённым дизайном режима Ambient Mode Компания Google работает над новым режимом Ambient Mode для голосового помощника Assistant.

Политика Зеленский раскритиковал Парубия из-за несозванного заседания Рады Президент Украины Владимир Зеленский обвинил спикера Верховной рады Андрея Парубия в бездействии из-за несозванного внеочередного заседания парламента.