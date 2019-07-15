Футбол
«Арсенал» обыграл «Баварию» в Международном Кубке чемпионовSoccer.ru 00:55
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Политика
Лавров назвал позицию Дании по «Северному потоку-2» политизированной
Глава МИД России Сергей Лавров считает, что у Дании политизирована позиция в отношении строительства "Северного потока - 2". Об этом он рассказал в интервью немецкому изданию Rheinische Post.
Обновлено в 02:36
Политика
Зеленский заявил, что «партнеры Украины» были против его звонка Путину
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "партнеры" Киева были против его общения с российским коллегой Владимиром Путиным и убеждали отказаться от идеи звонить ему.
Обновлено вчера в 14:12
Политика
Путин упростил получение гражданства РФ для всего Донбасса
Ранее «Профиль» писал, что 24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры предоставления гражданства РФ жителям самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено вчера в 12:26
Авто
Пара кроссоверов Mercedes-AMG GLC 43 прибавила в мощности
Вслед за обычными GLC и GLC Coupe версии 43 обзавелись новыми фонарями.
Обновлено в 03:21
Шоу-бизнес
Адвокат мисс Москва опроверг ее развод с экс-королем Малайзии
Победительница конкурса красоты «Мисс Москва – 2015» Оксана Воеводина не разводилась с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V, рассказал «Известиям» адвокат россиянки Евгений Тарло.
Обновлено вчера в 07:25
Общество
В квитанциях за ЖКХ появится новая строка
В квитанциях за ЖКХ появится новая строка — добровольное страхование жилья от чрезвычайных ситуаций.
Обновлено в 09:21
Хоккей
«Ак Барс» обменял Фазлеева в «Нефтехимик» на права на Рантанена
Состав нижнекамской команды пополнил нападающий Радель Фазлеев. Взамен казанский клуб получил права на форварда «Колорадо» Микко Рантанена.
Обновлено в 07:36
Политика
Иран задержал нефтяной танкер в Персидском заливе
Обновлено в 07:12
Гаджеты
Электрическая отвертка Xiaomi Mijia Electric Screwdriver собрала почти 1 млн долларов за день
Обновлено в 07:57
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко: мы уже несколько раз хотели развестись
Как выяснилось, из-за конфликтов в семье супруги уже несколько раз задумывались о разводе.
Обновлено в 05:07
Общество
В РФ ужесточили наказание за подделку документов
Сразу два закона, усугубляющих ответственность за подделку документов, приняла сегодня Госдума.
Обновлено в 08:01
Политика
В Кремле назвали первый шаг для начала диалога с Украиной
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что освобождение из-под стражи главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского может стать первым шагом для нормализации отношений между Москвой и Киевом.
Обновлено в 06:08
Политика
Путин в пятницу снова приедет в Иркутскую область
Обновлено в 08:14
Общество
Россиянам показали электронный паспорт РФ
17 июля вице-премьер Максим Акимов показал, как будет выглядеть электронный паспорт гражданина России.
Обновлено в 06:50
Общество
Роскомнадзор оштрафовал Google на 700 тысяч рублей
Google оштрафовали на 700 тысяч рублей за выборочную фильтрацию результатов поиска, сообщили в Роскомнадзоре.
Обновлено в 09:22
Политика
Украина ввела спецпошлины на российское дизтопливо и сжиженный газ
Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус заявил, что украинское правительство ввело специальные пошлины на импорт российского дизельного топлива и сжиженного газа.
Обновлено в 08:23
Политика
В аэропорту Николаева произошел скандал с участием Зеленского
В ходе визита в Николаев президент Украины Владимир Зеленский поспорил с директором местного аэропорта Федором Барном.
Обновлено вчера в 12:34
Транспорт
На Крымском мосту закончили укладку рельсов
Строители завершили укладку рельсов на железнодорожной части Крымского моста, сообщили журналистам в четверг в инфоцентре моста.
Обновлено в 07:40
Происшествия
Бывший участник «Дома-2» погиб на Украине
Щербаков прославился благодаря участию в шоу «Дом-2», «Прожарка» и «Импровизация ведущих».
Обновлено в 07:49
Экономика
Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тыс. рублей
Росстат представил итоги исследования заработных плат россиян, согласно которому 50% граждан, работающих на крупных и средних предприятиях, получают зарплату меньше 34335 руб. Именно столько составило медианное значение зарплаты в апреле 2019 года.
Обновлено в 08:07
Авто
АвтоВАЗ снова остановит производство
Как сообщает пресс-служба российской компании ПАО «АвтоВАЗ», конвейеры завода в Тольятти и в Ижевске будут остановлены в период с 22 июля до 11 августа.
Обновлено в 04:48
Наука
Красное вино поможет долететь до Марса и выжить там
Обновлено в 09:28
Авто
Тюннинг-ателье Hennessey представило шестиколесный пикап Goliath
Специалисты Hennessey создали шестиколесную версию пикапа Chevrolet Silverado Trail Boss 2019 года.
Обновлено вчера в 17:22
Гаджеты
Google работает над обновлённым дизайном режима Ambient Mode
Компания Google работает над новым режимом Ambient Mode для голосового помощника Assistant.
Обновлено в 09:13
Политика
Зеленский раскритиковал Парубия из-за несозванного заседания Рады
Президент Украины Владимир Зеленский обвинил спикера Верховной рады Андрея Парубия в бездействии из-за несозванного внеочередного заседания парламента.
Обновлено в 07:02
Политика
Экс-сотрудникам ФСБ могут ограничить выезд из России
Законопроект об ограничениях на выезд из России для бывших сотрудников ФСБ внесли в Госдуму депутаты комитета по безопасности во главе с Василием Пискаревым («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 18 июля.
Обновлено в 05:42