Футбол

«Арсенал» обыграл «Баварию» в Международном Кубке чемпионовSoccer.ru 00:55

"Арсенал" одержал победу над "Баварией" в матче Международного Кубка чемпионов.
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Все про Спорт ру15 июля в 15:33
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Состав нижнекамской команды пополнил нападающий Радель Фазлеев. Взамен казанский клуб получил права на форварда «Колорадо» Микко Рантанена.
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Как выяснилось, из-за конфликтов в семье супруги уже несколько раз задумывались о разводе.
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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что освобождение из-под стражи главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского может стать первым шагом для нормализации отношений между Москвой и Киевом.
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Строители завершили укладку рельсов на железнодорожной части Крымского моста, сообщили журналистам в четверг в инфоцентре моста.
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