"Арсенал" одержал победу над "Баварией" в матче Международного Кубка чемпионов.

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Авто АвтоВАЗ остановит производство на три недели «АвтоВАЗ» и завод LADA Ижевск уходят в плановый корпоративный отпуск, который продлится с 22 июля по 11 августа 2019 года.

Финансы Нацбанк Украины снизил учётную ставку Национальный банк Украины понизил учётную ставку с 17,5 до 17%. Как сообщает Liga.net, об этом на брифинге объявил глава НБУ Яков Смолий.

Политика Зеленский назвал условия для возобновления сотрудничества с Россией Возвращение на родину арестованных в России украинских моряков может стать первым шагом для возобновления нормального диалога между Киевом и Москвой, заявил президент Украины Владимир Зеленский в видео, опубликованном на его канале в YouTube.

Футбол Рэпер Баста возродит ростовский футбольный клуб СКА Российский музыкант Василий Вакуленко, который выступает под псевдонимом Баста, организовал проект по возрождению футбольного клуба СКА из Ростова-на-Дону.

Политика Рейтинг партии Зеленского на Украине за три дня до выборов снова вырос Рейтинг партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" за три дня до выборов в Раду снова вырос до 50%, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

Транспорт На Крымском мосту закончили укладку рельсов Строители завершили укладку рельсов на железнодорожной части Крымского моста, сообщили журналистам в четверг в инфоцентре моста.

Политика Лукашенко сделал Путину предложение по интеграции Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил президенту России Владимиру Путину решить все спорные вопросы и подготовить программу стратегии действий по интеграции до 8 декабря, к 20-летию Союзного договора.

Политика В Киеве прокомментировали новое соглашение о перемирии в Донбассе Договоренность о перемирии в Донбассе с 21 июля впервые предусматривает полный запрет на открытие огня, персональную ответственность и публичное заявление сторон о прекращении огня, сообщил представитель Украины в подгруппе по политическим вопросам трехсторонней контактной группы Роман Безсмертный.

Технологии Сбербанк внедрил в свое приложение искусственный интеллект Сбербанк внедрил в своем мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» искусственный интеллект, чтобы персонализировать его под пользователей, сообщили СМИ со ссылкой на сообщение банка.

Политика Стали известны подробности противостояния Зеленского и Кличко Президент Украины Владимир Зеленский может снять мэра Киева Виталия Кличко с поста председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) и назначить на это место своего сторонника.

Происшествия Жертвами пожара в студии аниме в Японии стали 10 человек Как сообщало ИА REGNUM, возгорание в здании студии аниме в Киото началось в 10:30 18 июля. Причиной пожара стал умышленный поджог.

Политика Американский сенатор назвал российский FaceApp угрозой нацбезопасности Лидер демократического меньшинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер (штат Нью-Йорк) обратился к ФБР и Федеральной торговой комиссии (ФТК) с просьбой разобраться с последствиями использования американскими пользователями приложения для мобильных устройств FaceApp, разработанного фирмой Wireless Lab из России.

Политика Госдума приняла законы о шпионских устройствах Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроекты, уточняющие понятие специальных технических средств для негласного получения информации.

Технологии Binance добавила маржинальную торговлю для Chainlink и EOS «Больше активов и торговых пар теперь доступны для маржинальной торговли на Binance», — говорится в Twitter-аккаунте биржи.

Интернет «Яндекс» научился определять доход пользователей Компания «Яндекс» запатентовала технологию, позволяющую определять уровень доходов пользователей мобильных устройств согласно их профессии, данным GPS и по тому, какие сервисы они используют.

Общество В правительстве РФ сообщили о сроках перехода на электронные паспорта В свою очередь, вице-премьер Максим Акимов на брифинге после завершения совещания продемонстрировал журналистам образец электронного паспорта, а также рассказал о специальном приложении "Мой паспорт", которое будет работать на всех мобильных платформах, включая российскую разработку "Аврора", и позволит совершать множество операций.

Шоу-бизнес Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.

Авто Внедорожник «Сталкер» на базе Lada 4x4 поступил в продажу Брутальный российский внедорожник Апал-21541 «Сталкер», построенный на базе Lada 4x4, появился в продаже у одного из дилеров Lada в Тольятти.

Экономика В России резко выросло производство и потребление устриц Вместе с аквакультурным производством в прошлом году вырос и вылов устриц, рассказал РБК президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Герман Зверев.

Здоровье Минздрав отказался от цели снизить число курильщиков до 5% к 2035 году В предыдущей версии через 15 лет число курящих предполагали сократить до 5%, в новой этот показатель оказался на уровне 21%.

Кино Вышел первый трейлер сериала «Обитель» с Сергеем Безруковым Опубликован первый ролик сериала "Обитель" по роману Захара Прилепина, который выйдет на телеканале "Россия 1".

Происшествия Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом в Екатеринбурге В результате ДТП пострадали шесть человек, среди которых трое детей, сообщил в четверг ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.