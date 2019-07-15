Футбол
«Арсенал» обыграл «Баварию» в Международном Кубке чемпионовSoccer.ru 00:55
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 08:16, Вашингтон
Происшествия
Иран задержал танкер с контрабандной нефтью
Обновлено в 07:18
Армия и оружие
Американский истребитель F-15 совершил аварийную посадку в Польше
Американский боевой самолет F-15 совершил аварийную посадку на авиабазе Повидзе в Польше.
Обновлено вчера в 09:53
Авто
АвтоВАЗ остановит производство на три недели
«АвтоВАЗ» и завод LADA Ижевск уходят в плановый корпоративный отпуск, который продлится с 22 июля по 11 августа 2019 года.
Обновлено в 03:50
Финансы
Нацбанк Украины снизил учётную ставку
Национальный банк Украины понизил учётную ставку с 17,5 до 17%. Как сообщает Liga.net, об этом на брифинге объявил глава НБУ Яков Смолий.
Обновлено в 07:23
Политика
Зеленский назвал условия для возобновления сотрудничества с Россией
Возвращение на родину арестованных в России украинских моряков может стать первым шагом для возобновления нормального диалога между Киевом и Москвой, заявил президент Украины Владимир Зеленский в видео, опубликованном на его канале в YouTube.
Обновлено вчера в 16:26
Футбол
Рэпер Баста возродит ростовский футбольный клуб СКА
Российский музыкант Василий Вакуленко, который выступает под псевдонимом Баста, организовал проект по возрождению футбольного клуба СКА из Ростова-на-Дону.
Обновлено в 07:19
Политика
Рейтинг партии Зеленского на Украине за три дня до выборов снова вырос
Рейтинг партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" за три дня до выборов в Раду снова вырос до 50%, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".
Обновлено в 05:03
Кино
Умерла советская актриса Валентина Зимняя
Обновлено в 05:27
Общество
Москвичка опровергла сообщения о принуждении к браку в Чечне
Обновлено вчера в 16:49
Транспорт
На Крымском мосту закончили укладку рельсов
Строители завершили укладку рельсов на железнодорожной части Крымского моста, сообщили журналистам в четверг в инфоцентре моста.
Обновлено в 07:40
Политика
Лукашенко сделал Путину предложение по интеграции
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил президенту России Владимиру Путину решить все спорные вопросы и подготовить программу стратегии действий по интеграции до 8 декабря, к 20-летию Союзного договора.
Обновлено в 07:33
Политика
В Киеве прокомментировали новое соглашение о перемирии в Донбассе
Договоренность о перемирии в Донбассе с 21 июля впервые предусматривает полный запрет на открытие огня, персональную ответственность и публичное заявление сторон о прекращении огня, сообщил представитель Украины в подгруппе по политическим вопросам трехсторонней контактной группы Роман Безсмертный.
Обновлено в 06:55
Технологии
Сбербанк внедрил в свое приложение искусственный интеллект
Сбербанк внедрил в своем мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» искусственный интеллект, чтобы персонализировать его под пользователей, сообщили СМИ со ссылкой на сообщение банка.
Обновлено в 07:34
Политика
Стали известны подробности противостояния Зеленского и Кличко
Президент Украины Владимир Зеленский может снять мэра Киева Виталия Кличко с поста председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) и назначить на это место своего сторонника.
Обновлено в 06:50
Происшествия
Жертвами пожара в студии аниме в Японии стали 10 человек
Как сообщало ИА REGNUM, возгорание в здании студии аниме в Киото началось в 10:30 18 июля. Причиной пожара стал умышленный поджог.
Обновлено в 01:58
Политика
Американский сенатор назвал российский FaceApp угрозой нацбезопасности
Лидер демократического меньшинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер (штат Нью-Йорк) обратился к ФБР и Федеральной торговой комиссии (ФТК) с просьбой разобраться с последствиями использования американскими пользователями приложения для мобильных устройств FaceApp, разработанного фирмой Wireless Lab из России.
Обновлено вчера в 22:53
Политика
Госдума приняла законы о шпионских устройствах
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроекты, уточняющие понятие специальных технических средств для негласного получения информации.
Обновлено в 05:48
Технологии
Испытания беспилотника-огнемета из США показали на видео
Видео испытания американского беспилотника-огнемёта TF-19 Wasp появилось в Youtube.
Обновлено в 06:27
Технологии
Binance добавила маржинальную торговлю для Chainlink и EOS
«Больше активов и торговых пар теперь доступны для маржинальной торговли на Binance», — говорится в Twitter-аккаунте биржи.
Обновлено в 08:08
Интернет
«Яндекс» научился определять доход пользователей
Компания «Яндекс» запатентовала технологию, позволяющую определять уровень доходов пользователей мобильных устройств согласно их профессии, данным GPS и по тому, какие сервисы они используют.
Обновлено в 05:59
Общество
В правительстве РФ сообщили о сроках перехода на электронные паспорта
В свою очередь, вице-премьер Максим Акимов на брифинге после завершения совещания продемонстрировал журналистам образец электронного паспорта, а также рассказал о специальном приложении "Мой паспорт", которое будет работать на всех мобильных платформах, включая российскую разработку "Аврора", и позволит совершать множество операций.
Обновлено вчера в 18:12
Шоу-бизнес
Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги
Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.
Обновлено вчера в 21:52
Авто
Внедорожник «Сталкер» на базе Lada 4x4 поступил в продажу
Брутальный российский внедорожник Апал-21541 «Сталкер», построенный на базе Lada 4x4, появился в продаже у одного из дилеров Lada в Тольятти.
Обновлено в 03:07
Экономика
В России резко выросло производство и потребление устриц
Вместе с аквакультурным производством в прошлом году вырос и вылов устриц, рассказал РБК президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Герман Зверев.
Обновлено в 00:32
Армия и оружие
В России заявили о готовности поставить Турции Су-35
Обновлено в 06:31
Здоровье
Минздрав отказался от цели снизить число курильщиков до 5% к 2035 году
В предыдущей версии через 15 лет число курящих предполагали сократить до 5%, в новой этот показатель оказался на уровне 21%.
Обновлено в 06:33
Кино
Вышел первый трейлер сериала «Обитель» с Сергеем Безруковым
Опубликован первый ролик сериала "Обитель" по роману Захара Прилепина, который выйдет на телеканале "Россия 1".
Обновлено вчера в 10:45
Наука
Как давление влияет на риски инфаркта и инсульта, рассказали учёные
Американские учёные рассказали, как давление может влиять на риски инфаркта и инсульта.
Обновлено в 02:47
Происшествия
Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом в Екатеринбурге
В результате ДТП пострадали шесть человек, среди которых трое детей, сообщил в четверг ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Обновлено в 06:27
Армия и оружие
Минобороны России опровергло сообщения об участии в операции в Идлибе
«Распространяемая информация британского информационного агентства Reuters о якобы участии в боевых действиях российских сухопутных войск и специальных подразделений в провинции Идлиб (Сирия) — очередной фейк», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Обновлено в 07:00