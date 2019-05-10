Футбол
«Арсенал» обыграл «Анжи» в матче молодежного первенстваМатч ТВ 06:03
«Арсенал» одержал победу над «Анжи» в матче 28-го тура первенства России среди молодежных команд. Встреча завершилась со счетом 2:0. Голами в составе победителей отметились Гурам Аджоев и Руслан Куль.
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Согласно изданию Nikkei Asian Review, со ссылкой на руководителя Intel, первые ноутбуки со складными дисплеями появятся на рынке в 2021 году.
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Индийский регулятор проведет антимонопольное расследование в отношении Google
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ФИФА отстранила Райолу от агентской работы на три месяца
ФИФА отстранила Мино Райолу и его брата Винченцо от агентской деятельности.
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