«Арсенал» обыграл «Анжи» в матче молодежного первенстваМатч ТВ 06:03

«Арсенал» одержал победу над «Анжи» в матче 28-го тура первенства России среди молодежных команд. Встреча завершилась со счетом 2:0. Голами в составе победителей отметились Гурам Аджоев и Руслан Куль.

Политика Зеленский сравнил Порошенко с ворующим тапочки из отеля туристом Избранный президент Украины Владимир Зеленский сравнил действующего главу государства Петра Порошенко с туристом, который перед отъездом ворует имущество отеля.

Здоровье Как волгоградцы могут понизить давление без лекарств Повышенное давление увеличивает риск развития инсульта и других сердечно-сосудистых заболеваний.

Шоу-бизнес Катя Лель снова рассказала, что видела НЛО Певица в подписи уточнила, что ее дочь Эмилия первой заметила НЛО. Катя Лель также написала, что «они всегда находятся рядом с нами».

Происшествия Пассажира с миной времен ВОВ сняли с рейса в Домодедово В аэропорту Домодедово пассажира сняли с рейса, так как в его багаже обнаружили мину времен Великой Отечественной войны.

Культура Первый канал покажет документальный фильм в память о Доренко Первый канал в субботу, 11 мая, покажет документальный фильм в память о журналисте Сергее Доренко, погибшем 9 мая в Москве.

Футбол Кикнадзе: «Локомотив» безуспешно пытается выйти на связь с Денисовым Руководство московского "Локомотива" не может связаться с футболистом команды Игорем Денисовым и его представителями.

Политика Пентагон выделил $1,5 млрд на строительство великой мексиканской стены Глава Пентагона одобрил выделение 1,5 млрд. долларов на постройку стены, отделяющей Мексику от США, 10 мая сообщает газета Известия.

Происшествия Дочь Сергея Доренко попросила полицию проверить причины смерти отца Екатерина, дочь Сергея Доренко, написала заявление в полицию с просьбой провести проверку причин смерти отца.

Армия и оружие Россия заблокировала заявление Совбеза ООН по ситуации в Идлибе Россия заблокировала подготовленное рядом стран заявление Совбеза ООН по гуманитарному положению в Сирии, в котором искажалась реальная ситуация в сирийском Идлибе.

Политика Порошенко допросили по делу о гибели людей на майдане Следователи допросили президента Украины Петра Порошенко по делу о гибели людей в ходе так называемого евромайдана в 2014 году.

Авто Появилось первое изображение нового купе-кроссовера KIA Публичная премьера нового электрического кросс-купе KIA запланирована на 2021 год.

Происшествия В США раскрыли убийство режиссера 30-летней давности Убийство известного американского режиссера и продюсера Барри Крейна произошло 5 июля 1985 года.

Гаджеты Intel может выпустить ноутбук с гибким дисплеем в 2021 году Согласно изданию Nikkei Asian Review, со ссылкой на руководителя Intel, первые ноутбуки со складными дисплеями появятся на рынке в 2021 году.

Политика Крым отверг претензии Украины на Керченский пролив Как пояснил Молохов, «вопросы суверенитета над Крымом как неотъемлемой частью Российской Федерации и прилежащей морской зоной в принципе не могут быть предметом каких-либо судебных разбирательств».

Политика Путин отметил стойкость участников «Бессмертного полка» в Москве 9 мая Президент России Владимир Путин не удивился стойкости участников акции "Бессмертный полк", которые 9 мая прошли по улицам Москвы под проливным дождем.

Футбол «Локомотив» разгромил «Рубин» в матче чемпионата России Московский "Локомотив" нанес поражение казанскому "Рубину" в матче 28-го тура чемпионата России по футболу.

Политика США призвали Венгрию не втягивать НАТО в споры с Украиной Американская администрация призывает правительство Венгрии не втягивать Организацию Североатлантического договора (НАТО) в свой спор с властями Украины по поводу их закона о языке.

Гаджеты В Сети показали прозрачные чехлы нового Huawei Nova 5 Судя по фото, в смартфоне будут использованы некоторые решения от флагманов Huawei P30 и Huawei P30 Pro.

Игры Стартовал предзаказ Pathologic 2 Сообщается, что оформить предварительный заказ можно в Steam-сервисе.

Политика Латвия признала депортацию крымских татар геноцидом Геноцидом признал депортацию крымских татар в 1944 году латвийский сейм 9 мая, сообщает пресс-служба сейма на официальном сайте.

Общество Суд Херсона отменил переименование улицы в честь Гандзюк Херсонский окружной административный суд признал незаконным переименование улицы в городе в честь убитой советницы мэра Екатерины Гандзюк.

Интернет Индийский регулятор проведет антимонопольное расследование в отношении Google Индийская антимонопольная служба распорядилась провести расследование в отношении Google.