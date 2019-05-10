Футбол

«Арсенал» обыграл «Анжи» в матче молодежного первенстваМатч ТВ 06:03

«Арсенал» одержал победу над «Анжи» в матче 28-го тура первенства России среди молодежных команд. Встреча завершилась со счетом 2:0. Голами в составе победителей отметились Гурам Аджоев и Руслан Куль.
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Молодежка тульского «Арсенала» обыграла «Анжи» 2:0

Тульская пресса06:18

Футболисты «Арсенала» победили «Анжи» в матче молодежного первенства России

РИА Новости06:12

Молодежная команда тульского «Арсенала» обыграла «Анжи»

Тульские новости06:00

«Арсенал» обыграл «Анжи» в молодежном первенстве

Спорт-Экспресс06:02

«Арсенал» победил «Анжи» и поднялся на четвёртое место в молодёжном первенстве

Чемпионат06:00

«Арсенал» обыграл «Анжи» в молодежном первенстве

Тульская служба новостей07:04

«Арсенал» обыграл «Анжи» в матче молодежного первенства

Матч ТВ06:03
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ФИФА отстранила Мино Райолу и его брата Винченцо от агентской деятельности.
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