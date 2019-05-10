Футбол

«Арсенал» обыграл «Анжи» в матче молодежного первенстваSportbox.RU 06:03

Анжи — Арсенал (Тула)
сегодня
в 09:30
Чемпионат России
Стадион «Анжи Арена»
«Арсенал» одержал победу над «Анжи» в матче 28-го тура первенства России среди молодежных команд. Встреча завершилась со счетом 2:0. Голами в составе победителей отметились Гурам Аджоев и Руслан Куль.
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«Арсенал» обыграл «Анжи» в матче молодежного первенства

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«Арсенал» обыграл «Анжи» в молодежном первенстве

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«Арсенал» встретится с «Анжи» в матче 28 тура РПЛ

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