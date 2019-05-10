Футбол
«Арсенал» обыграл «Анжи» в матче молодежного первенстваSportbox.RU 06:03
Чемпионат России
Стадион «Анжи Арена»
«Арсенал» одержал победу над «Анжи» в матче 28-го тура первенства России среди молодежных команд. Встреча завершилась со счетом 2:0. Голами в составе победителей отметились Гурам Аджоев и Руслан Куль.
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