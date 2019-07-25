Футбол

«Арсенал» объявил состав на матч Лиги Европы с «Нефтчи»РИА Новости 11:57

Стал известен стартовый состав тульского "Арсенала" на домашний матч второго квалификационного раунда Лиги Европы по футболу против азербайджанского "Нефтчи", который станет для российской команды дебютным в еврокубках. Встреча "Арсенал" - "Нефтчи" пройдет в четверг в Туле и начнется в 20:00 мск.
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