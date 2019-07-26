Футбол
Тульский «Арсенал» дебютировал в еврокубках поражением от «Нефтчи»Интерфакс-Спорт вчера в 14:54
Футболисты тульского "Арсенала" потерпели поражение от бакинского "Нефтчи" в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА. Результат встречи, прошедшей в Туле, - 1:0 в пользу "Нефтчи". В его составе на первой компенсированной к первому тайму минуте отличился Дарио да Силва.
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Обзор матча Арсенал - Нефтчи 25 июля 2019: видео гола, статистика
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