Футбол

«Арсенал» объявил об уходе Уэлбека, Чеха и еще пяти игроковГазета.Ru 15:52

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Петр Чех по ходу сезона объявил о завершении профессиональной карьеры. После ухода из "Арсенала" он станет спортивным директором лондонского "Челси". Рэмси следующий сезон начнет в составе туринского "Ювентуса".
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