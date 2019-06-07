Футбол
«Арсенал» объявил об уходе Уэлбека, Чеха и еще пяти игроковГазета.Ru 15:52
Петр Чех по ходу сезона объявил о завершении профессиональной карьеры. После ухода из "Арсенала" он станет спортивным директором лондонского "Челси". Рэмси следующий сезон начнет в составе туринского "Ювентуса".
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 18:26, Ашберн
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Совет директоров ОАО "РЖД" одобрил сделку по покупке 13 новых высокоскоростных поездов "Сапсан", и компания планирует заключить соответствующий контракт в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
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Описана судьба России во время климатической катастрофы
Международная группа ученых из России и США выяснили, что к концу XXI века из-за глобального потепления значительная доля азиатской части России станет пригодной для жизни большого числа людей, в том числе климатических беженцев.
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