Футбол
«Арсенал» объявил об уходе УэлбекаСоветский спорт 13:16
Лондонский Арсенал объявил об уходе четверых футболистов. Команду покинул голкипер Петр Чех, защитник Стефан Лихтштайнер, полузащитник Аарон Рэмзи и нападающий Дэнни Уэлбек.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 15:25, Ашберн
Политика
Путин назвал Зеленского хорошим актером
Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) назвал нового украинского президента Владимира Зеленского хорошим актером.
Обновлено в 12:02
Экономика
СП «Газпрома» и Petrovietnam планирует начать строительство СПГ-комплекса в этом году
Отмечено, что совместное предприятие PVGAZPROM Natural Gas for Vehicles планирует начать строительство малотоннажного комплекса по производству СПГ в этом году.
Обновлено в 13:48
Общество
Небо над Петербургом затянули облака-мамматусы
В пятницу, 7 июня, в городе на Неве небо затянули облака-мамматусы (от латинского mamma – «вымя», «грудь») – вымяобразные или трубчатые облака, которые обычно встречаются в тропических широтах и связаны с образованием тёплых циклонов.
Обновлено в 11:44
Происшествия
Задержанный журналист «Медузы» Голунов отказался делать срезы ногтей
Задержанный журналист «Медузы» Иван Голунов, у которого нашли наркотики, отправлен на медицинское освидетельствование, у него были отобраны биологические жидкости.
Обновлено в 12:11
Политика
Охранник Путина не дал Си Цзиньпину упасть со сцены на ПМЭФе
Председатель КНР Си Цзиньпин чуть не упал со сцены после завершения пленарного заседания на Петербургском международном экономическом форуме.
Обновлено в 13:48
Политика
Зеленский оценил свое решение о роспуске Рады
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что его решение о роспуске Рады было правильным.
Обновлено в 14:36
Политика
Миллер заявил о готовности продавать газ Украине со скидкой
Российская госкорпорация «Газпром» готова начать переговоры с Украиной о прямых поставках газа по сниженной цене, заявил 7 июня глава компании Алексей Миллер на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Обновлено в 06:53
Религия
Папа римский отредактировал текст молитвы «Отче наш»
Обновлено вчера в 13:00
Армия и оружие
Армия Сирии отразила наступление боевиков на севере Хамы
Обновлено вчера в 21:53
Шоу-бизнес
Суд признал Александра Головина отцом дочери Светланы Белогуровой
Щелковский городской суд МО признал актера Александра Головина отцом дочери Светланы Белогуровой.
Обновлено вчера в 15:32
Армия и оружие
Потери «Азова» на Светлодарской дуге — подробности
Пресс-служба карательного полка «Азов» сообщает свою версию гибели двоих боевиков в районе н.п. Новолуганское на Светлодарской дуге.
Обновлено в 05:44
Политика
Украина арестовала пять «Русланов» российской авиакомпании
Обновлено в 14:15
Шоу-бизнес
Сын Плющенко и Рудковской начал подготовку к рождению сестры
6-летний мальчик уже начал подготовку к пополнению в своей семье.
Обновлено в 14:43
Происшествия
Корреспондента «Медузы» Ивана Голунова задержали в Москве
Корреспондента издания "Медуза" Ивана Голунова задержали в центре Москвы, в столичной полиции заявили, что при обыске у него нашли "пять свертков с порошкообразным веществом".
Обновлено в 05:51
Кино
В России начались съемки сиквела сказки «Последний богатырь»
Компании Disney, Yellow Black and White и канал «Россия» начали снимать продолжение картины «Последний богатырь», ставшей самой кассовой российской сказкой.
Обновлено в 12:46
Спорт
Сборная России обыграла португальцев в Лиге наций
Мужская сборная России в трех сетах обыграла команду Португалии в матче четвертого тура группового этапа Лиги наций.
Обновлено в 11:42
Армия и оружие
Двое украинских военных погибли при попытке прорыва позиций ДНР
В результате атаки на позиции Донецкой Народной Республики (ДНР) погибли двое боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил 7 июня начальник пресс-службы Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
Обновлено в 08:44
Авто
Mercedes-AMG представил самый мощный в мире четырехцилиндровый мотор
Компания Mercedes-AMG официально презентовала свой новый двигатель — 2,0-литровый 4-цилиндровый мотор с турбонаддувом, получивший внутренний индекс M 139.
Обновлено в 01:33
Шоу-бизнес
Дайнеко считает, что лучше иметь целлюлит на бедрах, чем в мозгах
Знаменитость укорила ее: лучше иметь целлюлит на бедрах, чем в мозгах.
Обновлено в 06:43
Армия и оружие
Инцидент с участием боевых кораблей США и России показали на видео
В Сети появилось видео инцидента с участием боевых кораблей России и США в Восточно-Китайском море.
Обновлено в 09:15
Экономика
ПМЭФ. Депутат Госдумы выступил с речью в защиту угнетенного бизнеса
Депутат Госдумы Андрей Макаров вновь (на бизнес-завтраке Грефа парламентарий выступает каждый год) обратил внимание на проблемы бизнес-сообщества.
Обновлено в 09:42
Армия и оружие
Стало известно об отступлении российских военных в Сирии
Российским военнослужащим пришлось отступить с военной базы в Таль-Сальбе на севере сирийской провинции Хама после того, как боевики группировки «Хайат Тахрир-аш-Шам» (ХТШ, создана на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры») нанесли по их позициям несколько артиллерийских ударов.
Обновлено в 11:13
Гаджеты
В Сети появились скриншоты операционной системы Huawei Hongmeng
В Сети появились первые скриншоты собственной операционной системы китайской компании Huawei – Hongmeng.
Обновлено в 12:56
Футбол
«Реал» начал продавать футболки Азара
В сети появились фотографии из клубного магазина мадридского клуба в аэропорту "Эль Прат" в Барселоне.
Обновлено в 11:19
Автоспорт
Хэмилтон стал лучшим в первой практике Гран-при Канады
Британец Льюис Хэмилтон из команды "Мерседес" показал лучший результат в первых свободных заездах седьмого этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Канады.
Обновлено в 12:14