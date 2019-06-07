«Арсенал» объявил об уходе УэлбекаСоветский спорт 13:16

Лондонский Арсенал объявил об уходе четверых футболистов. Команду покинул голкипер Петр Чех, защитник Стефан Лихтштайнер, полузащитник Аарон Рэмзи и нападающий Дэнни Уэлбек.

Политика Путин назвал Зеленского хорошим актером Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) назвал нового украинского президента Владимира Зеленского хорошим актером.

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Армия и оружие Инцидент с участием боевых кораблей США и России показали на видео В Сети появилось видео инцидента с участием боевых кораблей России и США в Восточно-Китайском море.

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Гаджеты В Сети появились скриншоты операционной системы Huawei Hongmeng В Сети появились первые скриншоты собственной операционной системы китайской компании Huawei – Hongmeng.

Футбол «Реал» начал продавать футболки Азара В сети появились фотографии из клубного магазина мадридского клуба в аэропорту "Эль Прат" в Барселоне.