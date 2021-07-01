Футбол

«Арсенал» объявил об уходе УэлбекаСоветский спорт 13:16

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Лондонский Арсенал объявил об уходе четверых футболистов. Команду покинул голкипер Петр Чех, защитник Стефан Лихтштайнер, полузащитник Аарон Рэмзи и нападающий Дэнни Уэлбек.
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«Арсенал» объявил об уходе семи футболистов

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«Арсенал» объявил об уходе Уэлбека

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