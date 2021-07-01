«Арсенал» объявил об уходе УэлбекаСоветский спорт 13:16

Лондонский Арсенал объявил об уходе четверых футболистов. Команду покинул голкипер Петр Чех, защитник Стефан Лихтштайнер, полузащитник Аарон Рэмзи и нападающий Дэнни Уэлбек.

Происшествия Журналисту Ивану Голунову предъявят обвинение 8 июня Журналисту Ивану Голунову предъявят обвинение 8 июня Задержанному журналисту-расследователю Ивану Голунову предъявят обвинения завтра, 8 июня, написал в телеграм-канале правозащитник Павел Чиков.

Происшествия В Петербурге катер врезался в мост В Санкт-Петербурге прогулочный катер въехал в опору моста, сообщает РИА "Новости".

Общество Подписан закон, смягчающий нормы применения ККТ Освобождены до 01.07.2021 от применения ККТ и предприниматели в отсутствие наемного персонала при реализации товаров, произведенных своими силами, выполнении работ и оказании услуг.

Армия и оружие Инцидент с участием боевых кораблей США и России показали на видео В Сети появилось видео инцидента с участием боевых кораблей России и США в Восточно-Китайском море.

Общество Суд оштрафовал фирму по отлову косаток на 28 млн рублей Фрунзенский районный суд Владивостока признал виновным в нарушении правил рыболовства ООО "Белый кит" - одну из фирм, участвовавших в отлове косаток в бухте Средней, передает ТАСС.

Общество Mash: состояние Бари Алибасова ухудшилось Обновлено в 16:15 Ухудшилось состояние продюсера Бари Алибасова. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Шоу-бизнес Обнародованы фото с репетиции похорон Алибасова Пока Бари Алибасов находится в медикаметозном сне после того, как выпил средство для очистки труб, его адвокат Сергей Жорин разместил в своем блоге фото с репетиций похорон музыканта.

Происшествия По делу об убийстве экс-спецназовца ГРУ арестовали всех задержанных Суд арестовал всех семерых человек, которые были задержаны по делу об убийстве экс-спецназовца ГРУ в Подмосковье, сообщает ТАСС.

Политика Охрана Путина не дала Си Цзиньпину упасть со сцены Глава КНР Си Цзиньпин едва не упал со сцены после окончания пленарной сессии ПМЭФ, сообщает РИА "Новости".

Гаджеты В Сети опубликовали изображения недорогого смартфона OPPO A1s Предполагается, что модель будет носить название Oppo A1s, но это название официально пока не подтверждено, а по базе смартфон проходит под модельным номером Oppo CPH1925.

Игры Microsoft предлагает забрать сотни игр бесплатно Всего в распродажу выпущено около 500 различных игр.

Автоспорт В первой тренировке Гран-при Канады чуть не задавили сурка Резервный гонщик «Уильямса» Николас Латифи чуть не наехал на сурка во время первой части пятничных свободных заездов в рамках Гран-при Канады Формулы-1.

Политика Путин впервые публично прокомментировал дело Калви Президент Владимир Путин впервые публично прокомментировал дело в отношении основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви.

Происшествия В Москве задержан корреспондент отдела расследований «Медузы» В Москве 6 июня задержали специального корреспондента интернет-издания "Медузы" Ивана Голунова, его обвиняют в попытке продать наркотики.

Политика Путин назвал Зеленского хорошим актером Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) назвал нового украинского президента Владимира Зеленского хорошим актером.

Армия и оружие Стало известно об отступлении российских военных в Сирии Российским военнослужащим пришлось отступить с военной базы в Таль-Сальбе на севере сирийской провинции Хама после того, как боевики группировки «Хайат Тахрир-аш-Шам» (ХТШ, создана на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры») нанесли по их позициям несколько артиллерийских ударов.

Единоборства Стал известен соперник Махачева на UFC 242 Российский боец UFC Ислам Махачев выступит на турнире федерации в Абу-Даби. Его соперником станет бразилец Дэйви Рамос.

Политика Путин высказался об объединении России и Белоруссии Оснований для государственного объединения России и Белоруссии нет, констатировал президент РФ Владимир Путин, выступая на Петербургском экономическом форуме.