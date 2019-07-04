Колумбийский вратарь Давид Оспина поставил подпись под полноценным контрактом с «Наполи». Об этом в своем официальном Twitter сообщил лондонский «Арсенал», который до этого отдавал футболиста неаполитанцам в аренду.

«Арсенал» объявил об уходе Оспины в «Наполи»

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