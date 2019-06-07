Футбол
«Арсенал» объявил об уходе Чеха, Рэмси, Уэлбека и ЛихтштайнераСпорт-Экспресс вчера в 12:22
"Арсенал" официально объявил об изменениях в составе клуба. Вратарь Петр Чех, защитники Штефан Лихтштайнер, Хулио Плегезуэло, Коэн Брамалл, полузащитники Аарон Рэмси, Чарли Гилмор, а также форвард Дэнни Уэлбек покидают клуб в связи с истечением контрактов.
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