Футбол
«Арсенал» объявил о трансфере бразильского вундеркиндаProstoProSport 11:30
Лондонский «Арсенал» объявил о приобретении 18-летнего бразильского форварда Лукаса Мартинелли из команды «Итуано», выступающей в чемпионате штата Сан-Паулу.
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