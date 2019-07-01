Футбол

«Арсенал» объявил о трансфере бразильского вундеркиндаProstoProSport 11:30

Лондонский «Арсенал» объявил о приобретении 18-летнего бразильского форварда Лукаса Мартинелли из команды «Итуано», выступающей в чемпионате штата Сан-Паулу.
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«Арсенал» подписал 18-летнего форварда Мартинелли из 4-го бразильского дивизиона

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